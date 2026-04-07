US Open: Wall Street crolla per i timori di un'escalation in Medio Oriente 📉Casey's debutterà nell'indice S&P 500%

I mercati azionari statunitensi sono chiaramente sotto pressione mentre si avvicina la scadenza chiave dell’ultimatum di Donald Trump all’Iran (2:00 CET dell’8 aprile). Le speranze di un accordo stanno svanendo dopo che l’Iran ha annunciato di aver interrotto tutti i canali di comunicazione indiretti con gli Stati Uniti in risposta alle minacce di Trump. L’escalation delle tensioni geopolitiche pesa sull’azionario e spinge al rialzo i prezzi del petrolio, aumentando l’incertezza sulla futura direzione della politica statunitense. La retorica della Casa Bianca accresce il rischio di uno scenario duro, anche se i mercati lasciano ancora spazio a una de-escalation limitata. Trump ha fissato una scadenza alle 20:00 ET per un accordo con l’Iran sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, avvertendo che il mancato raggiungimento di un’intesa potrebbe portare alla distruzione delle infrastrutture iraniane.

I recenti commenti del presidente USA suggeriscono basse probabilità di una svolta, anche se rimane una finestra ristretta per un esito alternativo.

Secondo i media, gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi sull’isola iraniana di Kharg, intensificando ulteriormente le tensioni.

I mercati delle materie prime stanno reagendo con forza: il WTI è scambiato sopra i 116 dollari (+3% e oltre), mentre il Brent è stabilmente sopra i 110 dollari, segnalando un aumento del premio per il rischio geopolitico.

Gli analisti osservano che, sebbene un accordo completo appaia improbabile, uno scenario peggiore con attacchi su larga scala alle infrastrutture civili potrebbe ancora essere evitato.

UBS ha tagliato il target di fine 2026 per l’S&P 500 a 7.500, citando l’aumento dell’incertezza legata al conflitto e ai prezzi dell’energia. La banca raccomanda un approccio più prudente, in particolare verso mercati sensibili agli shock energetici come Europa e India.

I dati macro hanno deluso: gli ordini di beni durevoli sono scesi dell’1,4% su base mensile, sotto le attese, aumentando il sentiment negativo.

Allo stesso tempo, i dati sull’occupazione ADP hanno mostrato un aumento di 27.000 posti di lavoro (contro i 10.000 precedenti), suggerendo che il mercato del lavoro non è surriscaldato ma nemmeno una fonte diffusa di debolezza — fattore che potrebbe rafforzare i rischi inflazionistici.

Nonostante il contesto generale “risk-off”, alcuni titoli selezionati come Broadcom continuano a sovraperformare, sostenuti da una forte esposizione all’intelligenza artificiale e da nuovi contratti. US100 (grafico timeframe D1) Fonte: xStation5 Notizie societarie

Universal Music Group (UMG) – le azioni sono balzate di circa il 10% dopo che Pershing Square ha proposto un’acquisizione da 55,8 miliardi di euro (64,4 miliardi di dollari), implicando un premio del 78% rispetto alla chiusura del 2 aprile. La struttura cash-and-stock segnala un’offerta di controllo guidata da un investitore attivista e una significativa rivalutazione tramite premio di controllo. Casey’s General Stores / Hologic – Casey’s, catena di convenience store nel Midwest/Sud-Ovest degli Stati Uniti, sostituirà Hologic nell’S&P 500 prima dell’apertura di giovedì, a seguito dell’acquisizione di Hologic da parte di Blackstone e TPG. Le azioni Casey’s si sono mosse moderatamente al rialzo, mentre la negoziazione di Hologic è stata sospesa durante la finalizzazione dell’accordo e l’uscita della società dai mercati pubblici. Casey’s General Stores (grafico timeframe D1)

Fonte: xStation5

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