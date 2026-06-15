US Open: Wall Street in euforia dopo l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran

Wall Street ha iniziato la settimana con forti guadagni in seguito alla notizia di un accordo raggiunto tra gli Stati Uniti e l’Iran. Sebbene la firma formale sia prevista per il 19 giugno e l’intesa preveda solo un cessate il fuoco di 60 giorni con la prosecuzione dei negoziati, gli investitori hanno reagito positivamente alla chiara de-escalation delle tensioni in Medio Oriente.

Solo pochi giorni prima, i mercati stavano prezzando scenari di ulteriore escalation, possibili interruzioni dell’offerta di petrolio e pressioni inflazionistiche in aumento. La situazione odierna appare completamente diversa. Gli investitori hanno iniziato a scontare una riduzione del rischio geopolitico, aumentando immediatamente la propensione al rischio e riportando capitali verso le azioni statunitensi.

Il settore tecnologico è il principale beneficiario di questo cambiamento di sentiment. Le società legate all’intelligenza artificiale, ai semiconduttori e alle infrastrutture per data center stanno guidando i rialzi. Per il mercato, questo rappresenta un classico segnale di “risk-on”, in cui gli investitori riducono le posizioni difensive e tornano sugli asset a maggiore crescita.

Anche la reazione del mercato petrolifero è cruciale. La prospettiva di una maggiore apertura dello Stretto di Hormuz e di un minor rischio di interruzioni dell’offerta ha innescato un forte calo dei prezzi del greggio. Per Wall Street, tuttavia, non si tratta solo del petrolio: prezzi energetici più bassi significano minori pressioni sui costi per le aziende, aspettative di inflazione più stabili e condizioni potenzialmente più favorevoli per l’economia statunitense nella seconda metà dell’anno.

Questo è probabilmente l’elemento più importante per gli investitori oggi. Dopo mesi di preoccupazioni su inflazione, energia e impatto dei conflitti geopolitici sulla crescita globale, il mercato ha ricevuto un forte argomento per una prospettiva macroeconomica più ottimista. Di conseguenza, non stanno salendo solo le grandi società tecnologiche, ma anche l’intero mercato rappresentato da S&P 500 e Nasdaq.

È importante sottolineare che il rally attuale è principalmente guidato dal sentiment. Gli investitori non stanno ancora reagendo a effetti economici concreti dell’accordo, ma piuttosto a un cambiamento delle aspettative. Il mercato sta prezzando un contesto geopolitico più stabile, minore volatilità energetica e un rischio ridotto di nuovi shock inflazionistici.

Tuttavia, non tutti i rischi sono scomparsi. Entrambe le parti devono ancora affrontare negoziati complessi sul programma nucleare iraniano, sulle sanzioni future e sulle garanzie di sicurezza a lungo termine. Qualsiasi fallimento nei colloqui potrebbe rapidamente invertire parte dell’ottimismo attuale e aumentare nuovamente l’avversione al rischio.

Per ora, Wall Street manda un messaggio chiaro: gli investitori considerano l’accordo tra Washington e Teheran un fattore che riduce una delle principali fonti di incertezza globale. Il calo del petrolio, il rialzo dei titoli tecnologici e i forti afflussi verso le azioni indicano che il mercato interpreta questo sviluppo come positivo sia per l’economia sia per gli utili societari futuri negli Stati Uniti.

Fonte: Team di ricerca di XTB

I futures sull’S&P 500 stanno salendo con forza mentre gli investitori reagiscono positivamente alla conferma dell’accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran. Il mercato interpreta l’evento come una significativa riduzione del rischio geopolitico, aumentando la propensione al rischio e riportando capitali verso le azioni statunitensi.

Ulteriore supporto arriva dal calo dei prezzi del petrolio, che potrebbe attenuare le pressioni inflazionistiche e migliorare le prospettive economiche degli Stati Uniti. Di conseguenza, Wall Street è avviata verso un’apertura forte, con la maggior parte dei futures in territorio positivo.

Fonte: xStation5

Company News

Le azioni di SpaceX (SPCX.US) sono in rialzo di oltre il 6% oggi, proseguendo un rally impressionante dopo il debutto record sul Nasdaq, durante il quale il titolo era salito del 19% nel primo giorno di contrattazioni. Gli investitori si stanno concentrando sul potenziale di lungo periodo dell’azienda nei servizi spaziali, nelle comunicazioni satellitari e nelle infrastrutture legate all’intelligenza artificiale. Ulteriore slancio arriva dalle ambiziose previsioni di Elon Musk, che ipotizza il raggiungimento di 1.000 miliardi di dollari di ricavi annui entro il 2030.

Anche i titoli dei semiconduttori stanno registrando forti rialzi in seguito alla svolta nei negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran. Tra i leader del settore figurano Arm Holdings, Nvidia, AMD e Intel, che beneficiano sia del miglioramento del sentiment di mercato sia del continuo entusiasmo per l’intelligenza artificiale. La riduzione delle tensioni geopolitiche e il calo dei prezzi del petrolio attenuano le preoccupazioni inflazionistiche, incentivando gli investitori ad aumentare l’esposizione ai titoli growth.

Forti rialzi si registrano anche per KLA Corporation, Applied Materials e Lam Research, società che forniscono apparecchiature critiche per la produzione avanzata di chip. Gli investitori le considerano beneficiarie indirette del boom dell’AI, poiché la crescente domanda di chip per l’intelligenza artificiale sta alimentando investimenti multimiliardari in nuove fabbriche e capacità produttiva.