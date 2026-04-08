US Open: Wall Street in forte rialzo grazie al cessate il fuoco in Medio Oriente 📈I titoli tecnologici salgono, il settore energetico è nel panico

I mercati azionari hanno registrato un rally in risposta ai segnali di de-escalation delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran. L’annuncio di una sospensione temporanea delle azioni militari ha immediatamente innescato un forte calo dei prezzi del petrolio e un deciso rimbalzo dei mercati azionari globali. Wall Street ha aperto la sessione di giovedì con un chiaro clima risk-on. Gli investitori hanno iniziato a prezzare uno scenario di minori interruzioni nelle forniture energetiche, prezzi del petrolio più bassi e una Federal Reserve più accomodante, fattori che hanno migliorato il sentiment complessivo. Allo stesso tempo, il movimento resta condizionato e di breve periodo, mantenendo elevata l’incertezza: non è ancora chiaro se al termine delle due settimane seguirà un accordo di pace definitivo tra Washington e Teheran. La questione chiave è se il cessate il fuoco possa tradursi in una soluzione diplomatica duratura. Tuttavia, gli investitori stanno già tornando su settori precedentemente ipervenduti, in particolare sui titoli tecnologici. Il Dow Jones è salito di 1.380 punti (quasi il 3%), l’S&P 500 ha guadagnato oltre il 2,5% e il Nasdaq 100 è salito di quasi il 3%; il contratto US500 è in rialzo del 2,1%

Il WTI è sceso di oltre il 17% a circa 93,4 dollari, mentre il Brent ha perso più del 16% a circa 91,7 dollari

Il principale catalizzatore è stata la decisione di Donald Trump di sospendere gli attacchi contro l’Iran per due settimane

Il cessate il fuoco è condizionato alla riapertura dello Stretto di Hormuz, con l’Iran che ha già accettato una ripresa temporanea del transito energetico sotto coordinamento militare

Anche Israele ha accettato il cessate il fuoco (secondo i media)

Ulteriore supporto è arrivato dalle discussioni su possibili alleggerimenti di sanzioni e dazi per l’Iran

I titoli tecnologici e ciclici hanno guidato i rialzi (tra cui Nvidia, Amazon, Tesla, JPMorgan, Boeing)

Il settore energetico è sceso, con Exxon Mobil (-7%), Chevron (-6%) e il gigante del GNL Cheniere sotto pressione US500 (intervallo D1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Notizie aziendali Delta Air Lines

Le azioni sono salite di circa il 12% nel premarket, principalmente grazie al forte calo dei prezzi del petrolio. La riduzione dei costi del carburante per jet migliora significativamente le aspettative di margine operativo a breve termine.

I risultati del primo trimestre hanno superato le stime di mercato, sostenendo il sentiment positivo.

Tuttavia, le previsioni per il secondo trimestre sono risultate inferiori al consensus, indicando prudenza da parte del management.

Il mercato sta attualmente dando maggiore peso alla dinamica dei costi del carburante rispetto alle previsioni a breve termine.

Delta rimane altamente sensibile alla volatilità dei prezzi dell’energia e alla domanda dei consumatori nel settore dei viaggi.

La sostenibilità del calo dei prezzi del petrolio e la stabilizzazione geopolitica saranno determinanti per ulteriori rialzi. Levi Strauss

Le azioni sono aumentate di oltre il 9% dopo risultati trimestrali superiori alle aspettative. Ricavi e utili hanno superato le stime, segnalando solida esecuzione operativa.

Le vendite direct-to-consumer ora rappresentano il 50% dei ricavi totali, migliorando il controllo dei margini e riducendo la dipendenza dai canali wholesale.

L’azienda ha aumentato le previsioni di utile per l’intero anno, riflettendo crescente fiducia nella domanda.

I risultati mostrano resilienza nel segmento dell’abbigliamento nonostante un contesto macro volatile.

I principali rischi includono pressione sui consumatori e possibile rallentamento della spesa discrezionale. Exxon Mobil

Le azioni sono calate di oltre il 5,5% nel premarket a seguito del forte calo dei prezzi del petrolio. Il movimento riflette la debolezza generale del settore energetico dopo l’annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran.

Prezzi del petrolio più bassi riducono direttamente le entrate e i margini attesi nell’upstream.

La discesa sotto i 100 $/bbl modifica le ipotesi a breve termine per l’intero settore.

Exxon aveva beneficiato dell’aumento dei prezzi energetici durante l’escalation del conflitto; il calo attuale evidenzia la forte correlazione con geopolitica e commodity.

La performance futura dipenderà dalla durata del cessate il fuoco e dalla stabilità dell’offerta globale di petrolio. Freshpet

TD Cowen ha promosso il titolo a “buy”, citando una crescita delle vendite superiore alle attese. Le azioni sono salite di oltre il 5% nel premarket dopo l’upgrade.

Le vendite retail da inizio anno sono aumentate del 13%, sopra la guidance 2026 dell’azienda (7–10%).

Le preoccupazioni per la concorrenza di Costco e Farmer’s Dog sono considerate eccessive.

Scala e vantaggi competitivi supportano la posizione di mercato dell’azienda.

Miglioramento del controllo dei costi rappresenta un ulteriore catalizzatore.

Il target price di 80 $ implica un potenziale rialzo del 27%, confermando un sentiment positivo. Clean Harbors

Citi ha promosso il titolo a “buy” e alzato il target price a 346 $. Il rialzo implica circa il 16% di upside rispetto al prezzo di chiusura precedente.

Le azioni hanno guadagnato circa il 3% nel premarket dopo l’upgrade.

L’aumento della produzione chimica negli USA è previsto come driver di crescita, in parte legato alle interruzioni nell’offerta in Medio Oriente.

Il segmento Environmental Services potrebbe sovraperformare le attuali previsioni.

L’azienda ha un’esposizione significativa al settore chimico (14% dei ricavi), soprattutto nei servizi tecnici ad alto margine. Royal Caribbean

JPMorgan ha ridotto la stima di EPS 2026 a 16,62 $ e abbassato il target price a 341 $. Nonostante la revisione al ribasso, la nuova valutazione implica ancora circa il 27% di upside.

La banca ha mantenuto il rating “overweight”, segnalando una visione positiva a lungo termine.

L’azienda affronta una “trinità geopolitica”: minore domanda, costi del carburante più elevati e interruzioni operative.

Le tensioni in Medio Oriente hanno ridotto il tasso di conversione delle prenotazioni per le crociere europee.

Ulteriori venti contrari includono circa 270 milioni $ di costi del carburante e perdite sugli investimenti.

Le azioni hanno registrato un rimbalzo dell’8% dopo la notizia del cessate il fuoco, evidenziando elevata sensibilità macro. Royal Caribbean (intervallo D1) Fonte: xStation5

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