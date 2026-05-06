US Open: Wall Street in rialzo, trainata dal calo del prezzo del petrolio e dall'ottimismo sui titoli tecnologici 📈

US500 (intervallo D1) L’US500 ha raggiunto nuovi massimi storici in area 7.400 punti. L’indice ora quota quasi il 20% sopra i minimi della correzione locale registrati a fine marzo. Se lo schema di aprile 2025 legato al panico per la guerra dei dazi dovesse ripetersi, l’indice potrebbe avere ancora margini di ulteriore rialzo. L’attuale stagione degli utili resta molto solida e suggerisce che le valutazioni elevate delle società USA non siano completamente scollegate dai fondamentali di mercato sottostanti.

Arista Networks è in calo dopo la pubblicazione dei risultati, mentre Disney e AMD registrano forti rialzi, migliorando il sentiment sull’intero settore dei semiconduttori.

L’US500 e l’US100 stanno guadagnando quasi l’1% a circa un’ora dall’apertura della sessione USA, anche se un accordo di pace con l’Iran basato sulle richieste “massimaliste” degli Stati Uniti appare ancora incerto.

Le prospettive di pace in Medio Oriente hanno alimentato l’ottimismo degli investitori, aumentando l’appetito per il rischio e spingendo forti acquisti sui principali titoli tecnologici, mentre hanno messo sotto significativa pressione le società del settore petrolifero e del gas.

Fonte: xStation5 Tra i titoli tecnologici, si osserva debolezza nei produttori di chip di memoria, tra cui Sandisk, così come nel colosso del cloud networking Arista Networks. Nel frattempo, i settori dei semiconduttori, dell’elettronica e dei metalli stanno registrando forti rialzi, sostenuti dall’aumento dei prezzi di oro e argento.

Fonte: xStation5

Corporate news

Le società minerarie, le compagnie aeree e gli operatori di crociere hanno registrato rialzi in seguito a notizie che suggeriscono un possibile riavvicinamento tra Stati Uniti e Iran riguardo a un memorandum volto a porre fine alla guerra. Allo stesso tempo, le aziende energetiche e i produttori di fertilizzanti sono stati sotto pressione, mentre i mercati hanno iniziato a prezzare la possibilità di un aumento dell’offerta di petrolio. Il settore dei semiconduttori è rimasto misto dopo il recente rally guidato dall’intelligenza artificiale, anche se alcuni titoli tecnologici hanno continuato a salire.

AMD e Super Micro Computer sono salite mentre gli investitori continuano a scontare una forte domanda di infrastrutture AI e data center.

Advanced Micro Devices è cresciuta del 4% dopo aver pubblicato indicazioni sul segmento chip AI superiori alle attese del mercato.

Alphabet è salita dopo risultati del primo trimestre migliori del previsto da parte di Verily, anche se la società ha comunque indicato un contesto di business difficile in vista del 2026.

Apollo Global Management si è rafforzata dopo aver superato i 1.000 miliardi di dollari di asset under management, rafforzando le aspettative di ulteriori afflussi verso gli asset alternativi.

Compass ha registrato forti rialzi dopo aver riportato risultati trimestrali superiori alle attese e una guidance sui ricavi del secondo trimestre sopra il consenso di Wall Street.

CVS Health è avanzata dopo aver alzato la guidance annuale, sostenuta da una migliore redditività nel business assicurativo.

GE Aerospace è salita dopo aver incrementato le previsioni di EBITDA per l’intero anno, migliorando ulteriormente il sentiment sul settore aerospaziale.

KKR è cresciuta dopo che le vendite trimestrali hanno superato le attese, con investimenti in infrastrutture ed energia che continuano a sostenere la crescita.

3M è stata citata da JPMorgan, che ha osservato come il miglioramento delle condizioni industriali e le ristrutturazioni possano sostenere gli utili nei prossimi trimestri.

Super Micro Computer è balzata del 13% grazie al miglioramento dei margini e a segnali di un migliore controllo dei costi legati alle consegne di server AI.

TransMedics è crollata del 21% dopo il downgrade di Needham a “hold” a seguito di risultati trimestrali sotto le attese.

Uber ha guadagnato il 9% dopo aver fornito una guidance sulle prenotazioni lorde superiore alle attese, segnalando una domanda dei consumatori resiliente nonostante le tensioni geopolitiche.

Veracyte è salita del 14% dopo risultati trimestrali superiori alle stime di Wall Street.

Arista Networks (intervallo D1)

Arista Networks ha riportato solidi risultati del primo trimestre, ma gli investitori si sono concentrati sulla pressione sui margini e su una guidance annuale che non ha pienamente soddisfatto le elevate aspettative. I ricavi sono cresciuti del 35% su base annua a 2,71 miliardi di dollari, sopra il consenso di 2,61 miliardi. L’EPS rettificato ha raggiunto 0,87 dollari, in aumento rispetto a 0,66 dollari dell’anno precedente, mentre la crescita dei billings è accelerata al 54% su base annua.

Nonostante ciò, il titolo ANET è sceso di quasi il 14% nel trading after-hours. La principale preoccupazione riguarda la guidance sul margine operativo rettificato per il Q2 (46–47%), inferiore al 47,8% del Q1 e al 48,8% dell’anno scorso. Arista ha inoltre alzato la previsione di crescita dei ricavi 2026 al 27,7%, ma gli analisti si aspettavano un range più vicino al 28–30%.

L’AI networking resta il principale driver di crescita dell’azienda. Arista ha lanciato nuove ottiche XPO raffreddate a liquido per data center AI di nuova generazione e ha introdotto una “universal AI spine” basata sulla piattaforma 7800, progettata per supportare carichi di lavoro AI su larga scala. Wall Street mantiene un orientamento complessivamente positivo: Morgan Stanley ha confermato il rating Overweight, definendo Arista “uno dei modi più puliti per esporsi al ciclo del networking AI”. Il dibattito principale si sta spostando dalla forza della domanda alla capacità dell’azienda di garantire supply sufficiente per soddisfare la domanda guidata dall’AI in modo efficiente.

Fonte: xStation5