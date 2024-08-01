US Open: Wall Street mista dopo i dati ISM deboli

Gli indici US100 e US500 aprono pressoché invariati

Le società a piccola capitalizzazione perdono dopo i dati ISM

Il dollaro cancella i guadagni iniziali

Rendimenti dei titoli a 10 anni inferiori al 4,0%

Questa settimana è ricca di informazioni importanti per gli investitori del mercato azionario. Gli investitori non hanno ancora analizzato a fondo la decisione della Fed di ieri e il discorso di Jerome Powell e oggi, subito dopo l'inizio della sessione di liquidità, hanno ricevuto un altro set di dati, questa volta l'ISM per il settore manifatturiero. Il rapporto si è rivelato molto più debole del previsto, con tutti i componenti, compreso l’indicatore principale, in calo, ad eccezione del sottoindice dei prezzi, che rappresenta uno scenario ancora peggiore. I prezzi, tuttavia, sono scesi in modo significativo, confermando una minore pressione inflazionistica. In particolare, il mercato del lavoro si sta deteriorando. Il sottoindice relativo all'occupazione si è attestato a 43,4 punti rispetto ai precedenti 49,0 e 49,3. Questa è una lettura molto bassa. Considerando il riferimento al doppio mandato e alle questioni relative al mercato del lavoro nella dichiarazione della Fed di ieri, i bassi dati ISM e i maggiori sussidi di disoccupazione aumentano le possibilità di tagli dei tassi alla riunione di settembre. Tuttavia, dopo la pubblicazione dei dati, il mercato ha visto più confusione che euforia, poiché gli investitori stanno ora rivolgendo la loro attenzione al potenziale di una recessione. Dati molto peggiori potrebbero paradossalmente aumentare le vendite, contrariamente a quanto abbiamo visto di recente.

Sul mercato azionario, oggi le società a piccola capitalizzazione sono le peggiori. US2000 è in calo dell'1,60%. Questo perché le piccole imprese risentiranno maggiormente degli effetti di un’economia in rallentamento. Anche l'US100 sta registrando un calo, ma limitato al -0,60% al momento della pubblicazione.

US500

Il principale indice US500 perde lo 0,20%, il più basso tra quelli sopra citati. Nonostante il sentiment contrastante, stiamo attualmente assistendo ad un rimbalzo dopo un minimo locale intorno a 5440 punti.

Fonte: xStation 5

Notizie aziendali

Meta Platforms (META.US) guadagna il 7% dopo aver riportato risultati del secondo trimestre migliori del previsto, con un utile operativo in aumento del 58%. L'azienda ha inoltre notato un aumento del 7% delle persone attive giornaliere della famiglia, un aumento del 10% delle impressioni degli annunci e un aumento del 10% del prezzo medio per annuncio. Meta prevede che le vendite del terzo trimestre siano comprese tra $ 38,5 miliardi e $ 41 miliardi, al di sopra del consenso di $ 39,2 miliardi, e ha aumentato il range di capex per il 2024 a $ 37 miliardi-$ 40 miliardi.

Carvana (CVNA.US) è balzata di oltre il 12% dopo gli ottimi risultati del secondo trimestre. La società ha registrato un profitto di 0,14 dollari per azione, invertendo la perdita di 0,55 dollari per azione di un anno fa e superando le aspettative di una perdita di 0,12 dollari per azione. I ricavi totali sono aumentati del 15% a 3,41 miliardi di dollari, con un EBITDA rettificato più che raddoppiato a 355 milioni di dollari. Carvana ha venduto oltre 101.000 veicoli nel trimestre, con un aumento del 33% su base annua, e prevede un EBITDA rettificato compreso tra 1,0 e 1,2 miliardi di dollari per l'anno fiscale 24.

Teladoc Health (TDOC.US) crolla del 6% dopo che il fornitore di telemedicina ha ritirato la sua guida finanziaria per il 2024 e le prospettive commerciali triennali a seguito di risultati contrastanti del secondo trimestre. Per il 2024, la società prevede che la crescita dei ricavi nel segmento dell’assistenza integrata sarà a una cifra medio-bassa rispetto al 2023.

Arm Holdings (ARM.US) è crollata dell'11,70% nonostante abbia superato le aspettative del primo trimestre. Le prospettive medie della società per il secondo trimestre, con utili rettificati previsti tra 0,23 e 0,27 dollari per azione, sono state inferiori alle aspettative del mercato, suggerendo 0,25 dollari rispetto al consenso di 0,28 dollari. Si prevede che le entrate varieranno da $ 780 milioni a $ 830 milioni.

Moderna (MRNA.US) cala del 14% dopo che la società ha ridotto le previsioni per l'anno fiscale 2024 per le vendite dei prodotti a causa delle minori vendite di vaccini anti-COVID. Nonostante abbiano superato le aspettative del secondo trimestre, i ricavi totali sono diminuiti del 30% a/a, con le vendite nette dei prodotti in calo del 73% a 184 milioni di dollari. La società ha rivisto le previsioni sulle vendite nette dei prodotti da circa 4,5 miliardi di dollari a 3-3,5 miliardi di dollari.

Hershey (HSY.US) è crollato del 2,0% dopo aver riportato risultati del secondo trimestre inferiori alle aspettative e fornito una guidance sugli utili più debole. I ricavi del secondo trimestre sono diminuiti del 16,7% a/a con vendite organiche in calo del 16,8%, incluso un calo del 22% nel segmento dei dolciumi del Nord America. Margine lordo rettificato è diminuito di 200 punti base e l’utile operativo rettificato è crollato del 32,8%. Per l’anno fiscale 24, Hershey prevede ricavi intorno a 11,4 miliardi di dollari e un utile per azione compreso tra 9,49 e 9,59 dollari.