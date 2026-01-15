US100: il Nasdaq rimbalza sulla nuova ondata di ottimismo sull'intelligenza artificiale 🤖 🚀

I future sul Nasdaq hanno interrotto una serie di tre sedute consecutive di ribassi, rimbalzando dalla media mobile esponenziale a 30 giorni grazie al rinnovato ottimismo sull’AI dopo i risultati record del colosso dei semiconduttori TSMC. L’allentamento delle tensioni geopolitiche sta inoltre sostenendo la propensione al rischio, anche se la stagione delle trimestrali in corso continua a mantenere gli investitori in allerta. Il sell-off di ieri sull’US100 si è arrestato prima del livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% dell’ondata di vendite di ottobre-novembre 2025. Il contratto ha chiuso sulla EMA a 30 giorni (viola chiaro), preparando il terreno per un rimbalzo riuscito dall’inizio delle contrattazioni europee. I rialzi sono attualmente frenati dal livello di Fibonacci del 78,6% e potrebbero accelerare oppure arrestarsi in funzione degli ulteriori risultati bancari attesi più tardi nella sessione. Fonte: xStation5. Cosa sta guidando oggi l’US100? TSMC ha raggiunto il traguardo di 1.000 miliardi di dollari taiwanesi di ricavi, con una crescita record del 35% dell’utile netto nel quarto trimestre del 2025. Il calcolo ad alte prestazioni resta il principale motore del business; i chip avanzati (7 nm o inferiori) rappresentano ora il 77% dei ricavi da wafer. La società prevede di investire 52–56 miliardi di dollari in spese in conto capitale nel 2026, segnalando una forte fiducia nella durata del boom globale dell’AI. TSMC si attende una crescita dei ricavi intorno al 30%, superiore alle stime degli analisti, poiché la domanda di acceleratori AI da parte di clienti come Nvidia, AMD e dei principali operatori di data center rimane solida. L’espansione include nuovi impianti produttivi negli Stati Uniti, in Giappone e in Germania, mentre lo sviluppo dei chip più avanzati resta concentrato a Taiwan. Il rischio geopolitico si è leggermente attenuato dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha adottato toni più morbidi sull’Iran, suggerendo che le proteste si siano placate e riducendo i timori di un’imminente azione militare statunitense. Questo ha contribuito a smorzare la domanda di beni rifugio che aveva spinto oro e petrolio sui massimi di più sedute. Nonostante il ritracciamento, le tensioni geopolitiche restano elevate e i conflitti in corso continuano a limitare l’appetito per il rischio a Wall Street. I risultati delle banche statunitensi potrebbero avere un impatto duplice sul settore tecnologico. I solidi risultati del quarto trimestre di Morgan Stanley, Goldman Sachs e BlackRock potrebbero sostenere la propensione al rischio a Wall Street, ma una riallocazione del capitale potrebbe riportare flussi verso i finanziari, recentemente sotto pressione, limitando potenzialmente ulteriori rialzi dei titoli tech come Nvidia (in rialzo dello 0,9% nel pre-market).

