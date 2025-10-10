US100 in calo dell'1,10% ✂️

Le azioni statunitensi hanno invertito i guadagni iniziali oggi dopo un post di Donald Trump su TruthSocial, in cui avvertiva di un’escalation delle tensioni commerciali con la Cina. L’ex presidente ha affermato che Pechino avrebbe inviato lettere ai paesi di tutto il mondo annunciando l’intenzione di imporre ampi controlli sulle esportazioni di terre rare e altre materie prime chiave, definendo la mossa “ostile” e volta a “intasare i mercati”. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti sarebbero costretti a reagire con possibili contromisure, tra cui un “massiccio aumento dei dazi” sulle importazioni cinesi, segnalando un possibile ritorno a una disputa commerciale.

Il post ha riacceso i timori di una nuova guerra commerciale, deprimendo il sentiment degli investitori sui mercati globali. L’US500 è sceso dello 0,80%, l’US100 dell’1,10% e l’US2000 dell’1,30%.

Anche l'indice del dollaro statunitense (USDIDX) si è indebolito dello 0,50%.