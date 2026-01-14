US100 in vista della decisione della Corte Suprema 🚨

In vista dei principali dati macro statunitensi e della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sui dazi, il sentiment intorno agli indici azionari statunitensi appare tutt’altro che ottimista. Nonostante il dato CPI di ieri, che era incoraggiante, i mercati lo hanno in gran parte ignorato e le azioni hanno chiuso in calo. I futures sul Nasdaq 100 (US100) scendono di oltre lo 0,5%, mentre il VIX è in rialzo di circa il 3%. Se l’US100 non riuscirà rapidamente a riconquistare quota 25.800, i rialzisti potrebbero faticare a sostenere lo slancio verso l’alto nel breve termine. L’indice è stato respinto quattro volte di recente intorno all’area dei 26.000 punti e ora è sceso sotto due medie mobili chiave, le EMA a 50 e 200 periodi; l’RSI si avvicina a 35, pur non essendo ancora in territorio di ipervenduto.

Dopo la pubblicazione dei risultati, le azioni di Wells Fargo sono in calo di quasi l’1,5%, mentre Bank of America registra un leggero rialzo. Finora, i risultati bancari si sono rivelati deludenti per Wall Street—JPMorgan è scesa di oltre il 4% ieri. Ora l’attenzione si sposta alle 12:30 GMT (PPI statunitense e vendite al dettaglio) e più tardi nel pomeriggio, intorno alle 14:00 GMT, quando la Corte Suprema potrebbe emettere la sua sentenza sui dazi.

Inoltre, i mercati potrebbero reagire “in modo allergico” a qualsiasi scenario di intervento statunitense in Iran, che aumenterebbe il rischio geopolitico complessivo e potrebbe far salire i prezzi del petrolio nel breve termine. Un contesto simile potrebbe complicare la strada della Federal Reserve, rafforzando l’argomento per mantenere i tassi invariati più a lungo. D’altra parte, un ritorno sopra i 28.000 punti potrebbe innescare un nuovo impulso al rialzo.

Fonte: xStation5