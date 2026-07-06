US100: ISM e semiconduttori sotto i riflettori dopo il fine settimana lungo

Il mercato azionario statunitense torna agli scambi dopo la fine del lungo weekend festivo. L’apertura della sessione non mostra movimenti chiari sui principali indici. I futures sul US100 sono in rialzo di circa lo 0,2% e si mantengono leggermente sotto la soglia dei 30.000 punti. Lunedì il mercato non presenta particolari spunti dal fronte societario, ma l’attenzione resta alta sui semiconduttori, che la scorsa settimana hanno registrato una debolezza significativa. Focus anche sui dati macro relativi al settore dei servizi. Company news: Broadcom (AVGO.US): tra i leader del settore semiconduttori apre la sessione USA in forte rialzo, con un miglioramento del sentiment sul comparto. Il titolo guadagna circa il 5%, spinto dall’ampliamento della collaborazione con Apple. La partnership, prevista fino al 2031, riguarda lo sviluppo di nuovi chip ASIC per Apple.

tra i leader del settore semiconduttori apre la sessione USA in forte rialzo, con un miglioramento del sentiment sul comparto. Il titolo guadagna circa il 5%, spinto dall’ampliamento della collaborazione con Apple. La partnership, prevista fino al 2031, riguarda lo sviluppo di nuovi chip ASIC per Apple. TeraWulf (WULF.US): la società di mining Bitcoin ha firmato un contratto di leasing a lungo termine per uno dei suoi siti con Anthropic. Il titolo sale di oltre il 15%.

la società di mining Bitcoin ha firmato un contratto di leasing a lungo termine per uno dei suoi siti con Anthropic. Il titolo sale di oltre il 15%. Seer (SEER.US): forte rally di oltre il 30% dopo la proposta dell’amministratore delegato di portare la società in private equity a un prezzo con forte premio rispetto al mercato.

forte rally di oltre il 30% dopo la proposta dell’amministratore delegato di portare la società in private equity a un prezzo con forte premio rispetto al mercato. MicroStrategy (MSTR.US): il titolo perde circa l’1,5% dopo la notizia di ulteriori vendite di Bitcoin per finanziare i dividendi agli investitori. La società riporta inoltre perdite non realizzate per 8,32 miliardi di dollari sugli asset digitali. Bitcoin reagisce negativamente, scendendo sotto i 62.000 dollari.

il titolo perde circa l’1,5% dopo la notizia di ulteriori vendite di Bitcoin per finanziare i dividendi agli investitori. La società riporta inoltre perdite non realizzate per 8,32 miliardi di dollari sugli asset digitali. Bitcoin reagisce negativamente, scendendo sotto i 62.000 dollari. ZIM Integrated (ZIM.US): in calo di oltre il 6% dopo le dichiarazioni del primo ministro israeliano, che ha smentito le voci su una possibile vendita della società.

in calo di oltre il 6% dopo le dichiarazioni del primo ministro israeliano, che ha smentito le voci su una possibile vendita della società. DataDog (DDOG.US): il titolo perde oltre il 4% dopo un aggiornamento della raccomandazione da parte di Bernstein. Analisi tecnica US100 (D1) Il prezzo sta oscillando attorno alla resistenza in corrispondenza del livello di Fibonacci 38,2%, ma l’offerta sta chiaramente entrando nella zona di resistenza. La correzione rimane contenuta e nel frattempo l’RSI si è normalizzato. Anche il momentum delle medie mobili EMA resta chiaramente impostato al rialzo. Se la pressione dei venditori dovesse prevalere, il prossimo livello target si collocherebbe al ritracciamento del 61,8% di Fibonacci, intorno a 28.445 punti. Fonte: xStation. Dati macroeconomici Il PMI dei servizi è risultato leggermente inferiore alle attese (51,2 contro 51,4), pur segnando comunque un miglioramento rispetto al dato precedente di 50,7.

L’indice ISM non manifatturiero si è attestato a 54, leggermente sotto le attese di mercato (54,2). La componente dei prezzi è risultata invece superiore alle previsioni, indicando una crescita dei prezzi più forte del previsto (67,7 contro 67,5).

Questi dati potrebbero assumere maggiore rilevanza rispetto al passato, alla luce dell’uscita di K. Warsh dalla politica di “forward guidance”. Lo stesso vale per la conferenza odierna del membro del FOMC Christopher Waller.

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