US100 scende dello 0,7% 📉

I solidi dati statunitensi determinano il calo degli indici americani in vista dell'apertura di Wall Street 🗽
I futures sul Nasdaq 100 USA (US100) scendono di oltre lo 0,7% dopo che i solidi dati economici statunitensi hanno ridotto le probabilità di un ciclo aggressivo di allentamento monetario da parte della Fed quest’anno. Il PIL è cresciuto del 3,8% nel Q2, ben al di sopra della previsione del 3,3% e in forte miglioramento rispetto al -0,5% precedente. Anche gli ordini di beni durevoli ad agosto hanno registrato un guadagno robusto, vicino al +3% MoM, battendo nettamente le attese di un calo del -0,3% e molto meglio del -2,7% del mese precedente.
Ugualmente rilevante, i consumi delle famiglie sono aumentati del 2,5% nel Q2, rispetto alle previsioni dell’1,6% e allo 0,5% precedente. Inoltre, le richieste di sussidi di disoccupazione — che due settimane fa avevano destato preoccupazione con un dato di 263.000 — sono scese a 218.000, ben al di sotto delle attese (233.000) e del dato precedente (232.000). Il dollaro USA si è rafforzato in risposta a questi dati hawkish.
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischiApri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile
D’altra parte, la posizione di Scott Bessent e Donald Trump sui tassi è praticamente “chiara”: sostenitori di un approccio dovish, sono quasi certi di prendere il controllo della Fed l’anno prossimo, spingendo per un taglio dei tassi. La domanda è se la Federal Reserve potrebbe “esagerare” qualora tornasse a concentrarsi sul rischio inflazione e decidesse una serie di tagli già questo autunno.
Sembra che l’incertezza sulle conseguenze di mantenere i tassi alti troppo a lungo — per timore di una nuova fiammata inflazionistica — abbia spinto gli investitori a ritirare capitali dall’azionario, facendo scendere gli indici. Questo nonostante i dati positivi sull’economia USA, che in teoria dovrebbero essere favorevoli per Wall Street, poiché riducono la probabilità di una recessione o di una crisi economica in questa fase del ciclo.
Il membro della Fed Schmid ha dichiarato oggi che il mercato del lavoro statunitense è “equilibrato”, mentre l’inflazione rimane troppo alta — un commento piuttosto hawkish. Goolsbee, invece, ha suggerito che i tassi potrebbero scendere più rapidamente se i dati USA diventassero “stagflazionistici”. Tuttavia, con una crescita del PIL vicina al 3% su base annua, richieste di sussidi solide e ordini di beni durevoli robusti, la stagflazione sembra un termine poco appropriato per l’attuale contesto.
A circa 20 minuti dall’apertura di Wall Street, l’US100 risultava in calo di oltre lo 0,7%, mentre l’US2000 arretrava in modo ancora più marcato, con un ribasso vicino al -1,5%.
Fonte: xStation5
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.