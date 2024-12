➡️US500 guadagna in vista della decisione della Fed

La Fed taglierà i tassi l’ultima volta in questo ciclo? 💵 I mercati attendono la decisione del FOMC alle 20:00

La decisione della Federal Reserve degli Stati Uniti sarà annunciata alle 19:00 GMT di oggi, mentre la conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell, inizierà mezz'ora dopo. Tuttavia, alle 19:00 GMT, oltre al livello dei tassi di interesse e alla dichiarazione, conosceremo anche le ultime proiezioni macroeconomiche, insieme al famoso grafico "dot-plot", che mostra le aspettative dei banchieri centrali statunitensi sui futuri livelli dei tassi di interesse. Gli ultimi dati sull'economia degli Stati Uniti hanno aggiunto un certo margine di fiducia al mercato di oggi. La reazione, tuttavia, dipenderà da ciò che accadrà l'anno prossimo con i tassi. Recentemente si è parlato molto di un "taglio da falco" e della possibilità di fermarsi con le riduzioni per un po'. Ma c'è la possibilità che il taglio di oggi sia l'ultimo del ciclo?

Aspettative del mercato L'inflazione dell'IPC e dell'IPC core è aumentata a novembre, in linea con le aspettative del mercato. Tuttavia, non abbiamo osservato una grande sorpresa, il che probabilmente ha rafforzato la visione dei responsabili politici che giustifica il taglio di oggi. Il mercato vede una probabilità del 99% per il taglio di oggi. La situazione diventa decisamente più interessante più avanti:

Il mercato vede solo una probabilità del 17% di un aumento dei tassi a gennaio.

Per marzo 2025, la probabilità di un aumento è del 52%, e combinata con quella di gennaio, è poco sotto il 68%.

Per giugno 2025, viene ancora prezzato un taglio incompleto combinato!

Le aspettative del mercato sui tassi di interesse per il prossimo anno. Fonte: Bloomberg Finance LP

Il mercato ha cambiato atteggiamento in modo piuttosto drammatico. Solo pochi mesi fa, si prevedeva che i tassi fossero al 3% a metà del 2025. Ora si prevede un tasso del 4,0% a metà anno, mentre entro la fine del prossimo anno i tassi potrebbero raggiungere un minimo del 3,75%.

Come il mercato vede il futuro è molto importante. La curva dei futures sui tassi è salita notevolmente rispetto all'incontro precedente. Si potrebbe sospettare che anche le aspettative dei banchieri cambieranno abbastanza.

La mediana per il prossimo anno puntava al 3,4%, mentre la mediana per il 2026 (così come per il 2027 e il lungo periodo) puntava al 2,9%. Presumendo il taglio odierno, l'intervallo principale per i tassi sarebbe del 4,5%, il che metterebbe nel quadro la previsione di 3 tagli per il prossimo anno. Ci aspettiamo che la Fed riduca le sue aspettative di almeno un taglio per il prossimo anno.

Nessun cambiamento sarebbe visto in modo dovish dal mercato. Tuttavia, si indica che se l'inflazione dovesse essere portata al 2,5% e il tasso di interesse reale neutro fosse valutato al 1,75%, allora un tasso neutro nominale del 4,3% potrebbe essere prezzato. Ciò suggerirebbe che il movimento odierno nei tassi potrebbe essere l'ultimo. Sebbene questa non sia la previsione di base, uno scenario del genere non può essere escluso.

Il dot-chart mostrerà probabilmente tassi più bassi per il 2025 e il 2026. Fonte: Bloomberg Finance LP

Cosa mostreranno le previsioni macro?

Il prossimo anno è incerto a causa delle politiche di Trump. Le politiche protezionistiche porteranno a una politica fiscale espansiva, che potrebbe portare a un'inflazione più alta. La crescita del PIL è stata solida quest'anno, quindi la Fed potrebbe teoricamente permettersi di rimandare i tagli per più tempo. Se le previsioni mostreranno una crescita più forte rispetto al 2,0% per il prossimo anno, questo potrebbe suggerire un approccio più restrittivo da parte della Fed. Lo stesso vale per l'inflazione. Recentemente, la previsione per l'inflazione core è stata abbassata al 2,2% per il 2025. Tuttavia, se verrà alzata al 2,5%, ciò implicherebbe un tasso di interesse neutro più elevato. La Fed prevede ancora un ritorno all'obiettivo nel 2026 a questo punto. Il cambiamento nelle previsioni potrebbe suggerire un approccio più hawkish in futuro.

Previsioni macroeconomiche di settembre. Fonte: Federal Reserve degli Stati Uniti

Come reagirà il mercato?

Un taglio teoricamente hawkish, ovvero un suggerimento che un altro taglio dovrà aspettare, potrebbe portare a una vendita temporanea su Wall Street e a un rafforzamento del dollaro USA. I rendimenti dei titoli di stato a 10 anni sono saliti al 4,4%, suggerendo che il mercato si aspetta tassi di interesse neutri più elevati. Tuttavia, tassi più alti potrebbero rappresentare un ostacolo per Wall Street? Non necessariamente.

Il periodo attuale è simile al 1996 e al 2019. In quei periodi, i cicli di tagli erano composti da 3 mosse (naturalmente, nel 2020 abbiamo avuto una pandemia e non consideriamo quei tagli). Nonostante la pausa nei tagli in questi due momenti, l'S&P 500 è salito nel primo caso di oltre il 30% dal taglio precedente, mentre nel secondo caso del 12% (qui, ovviamente, tutto si fermò a causa della pandemia).

S&P 500 e tassi di interesse negli Stati Uniti. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Se l'economia è forte e le azioni della nuova amministrazione supportano le aziende statunitensi, ciò dovrebbe beneficiare l'indice principale, anche se, naturalmente, nel breve termine non si può escludere una correzione. Inoltre, la semplice pausa nei tagli potrebbe essere positiva per il dollaro, il che potrebbe portare l'EURUSD al di sotto della parità l'anno prossimo.

L'US500 sta difendendo un importante supporto a 6050 punti. Inoltre, dopo oggi avremo un rollover, a un livello di circa 70 punti in più. Se la Fed dovesse essere hawkish oggi, non si può escludere una correzione. D'altra parte, il prezzo aprirà più in alto domani e, in aggiunta, abbiamo un supporto a livello di 6000 punti e una linea di tendenza rialzista. In considerazione di ciò, non si può escludere che vedremo Santa Claus nel mercato azionario entro la fine di quest'anno e che saranno testati nuovi massimi storici. Fonte: xStation5