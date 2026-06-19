USA Chiuso: i negoziati rinviati pesano sui futures

Come promemoria, oggi non si terrà alcuna sessione di contrattazione a Wall Street. Negli Stati Uniti si celebra il Juneteenth, la ricorrenza che commemora l’abolizione della schiavitù nel Paese. In questo contesto si osserva una riduzione della liquidità sui mercati globali e un’attività degli investitori più contenuta. L’assenza di scambi sul mercato cash (il segmento in cui le operazioni di acquisto e vendita vengono regolate immediatamente) non significa però che l’attività sui mercati dei future si sia fermata. Indici Questo ci consente di avere un’indicazione del sentiment prevalente oggi sul mercato statunitense (pur tenendo presente che, a causa della chiusura di Wall Street, i movimenti dei contratti future possono risultare più volatili e meno rappresentativi dell’intero mercato). Prevalgono i ribassi: i future sull’S&P 500 sono in calo dello 0,2%;

i future sul Nasdaq 100 cedono lo 0,3%. Il rinvio del prossimo round di colloqui di pace, che avrebbe dovuto svolgersi oggi a Bürgenstock, in Svizzera, non contribuisce a migliorare il sentiment. Geopolitica Le ragioni della cancellazione dei colloqui non sono chiare. La parte americana parla di problemi logistici irrisolti, mentre quella iraniana fa riferimento a una nuova ondata di attacchi israeliani in Libano, ritenuti una violazione dei termini del memorandum firmato mercoledì. Ciò che è certo è che l’incertezza legata al conflitto in Medio Oriente non è ancora giunta a conclusione. Materie prime energetiche Alla luce di questi eventi, nelle prime ore di contrattazione si sono registrati modesti rialzi delle materie prime energetiche. Tuttavia, un successivo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah ha portato a nuove pressioni ribassiste. Il Brent quota intorno ai 79 dollari al barile, mentre il WTI oscilla attorno ai 76 dollari. Diversa la dinamica per il gas naturale sull’hub olandese TTF, che mostra un andamento rialzista e si attesta attualmente a circa 41,8 dollari per MWh. Figura 1: OIL [D1] (23/10/2024 - 19/06/2026) Source: xStation, 19.06.2026 Analisi tecnica Figura 2: US100 [D1] (15.10.2025 - 19.06.2026) Source: xStation, 19.06.2026 Dopo un pullback più profondo verso la zona del ritracciamento di Fibonacci del 23,6%, l’indice è tornato nel trend rialzista di medio periodo, superando la soglia dei 30k. Le medie mobili sono posizionate in modo ideale per un trend rialzista; la EMA 50, situata intorno a 28,8k, funge da supporto chiave: finché le quotazioni rimangono al di sopra di quest’area, eventuali ribassi possono essere considerati più come una correzione all’interno del trend rialzista dominante. L’indicatore RSI si trova intorno a 60, livello che non segnala ancora condizioni di ipercomprato. Dopo la fase di indebolimento delle barre dell’istogramma MACD (che rifletteva la correzione di maggio), lo slancio ribassista si è chiaramente esaurito. Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst XTB

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.