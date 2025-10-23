Utili IBM: crescita lenta e previsioni scadenti

Punti chiave Risultati superiori al consensus, ma il titolo è sceso di oltre il 7% dopo la chiusura del mercato.

Terza conference call consecutiva accolta freddamente.

Fatturato di 16,33 miliardi di dollari, in crescita del 9% su base annua.

Fatturato infrastrutture in aumento del 17%, quello della consulenza solo del 3,3%.

Margine operativo in linea con le aspettative, al 58,7%.

Il mercato deluso dalla lenta crescita nei settori software/consulenza e dalle guidance caute.

Le società di investimento mantengono raccomandazioni moderatamente positive, ma le preoccupazioni sul tasso di crescita sono in aumento.

IBM ha pubblicato ieri i suoi risultati, che a prima vista apparivano solidi. Il fatturato e l’utile per azione hanno superato le aspettative del mercato, e il flusso di cassa libero è aumentato significativamente su base annua. Nonostante ciò, la reazione degli investitori è stata decisamente negativa. Durante le contrattazioni ordinarie il prezzo del titolo è sceso, mentre nel trading after-hours i cali hanno superato il 7%. Si tratta del terzo trimestre consecutivo in cui la conference call sugli utili si conclude con delusione. Il fatturato dell’ultimo trimestre è stato di 16,33 miliardi di dollari, registrando una crescita di oltre il 9% rispetto all’anno precedente e superando chiaramente il consensus fissato intorno a 16,1 miliardi. Il segmento infrastrutture merita una menzione particolare, con una crescita del 17%, a dimostrazione della resilienza delle linee di business tradizionali.

La consulenza ha registrato una performance più modesta, con una crescita del solo 3,3%. L’azienda ha inoltre rispettato le aspettative per un margine operativo del 58,7%, mentre l’utile per azione rettificato è salito a 2,65 dollari, superando le previsioni.

Il flusso di cassa libero è cresciuto a 2,37 miliardi di dollari, segnando un miglioramento del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Perché allora la reazione debole?

Il mercato è rimasto particolarmente deluso dal tasso di crescita nel software e nella consulenza, settori considerati dagli investitori come naturali per espansione e creazione di margini più elevati nei prossimi anni.

Inoltre, ha destato attenzione un cambiamento sottile ma significativo nella formulazione dei commenti della direzione. La crescita del fatturato di quest’anno è stata descritta come “almeno del 5%” anziché il precedente “oltre il 5%”.

Questa formulazione è stata interpretata come un abbassamento de facto delle previsioni e ha aumentato i timori che la crescita del fatturato possa non accelerare come precedentemente atteso. La maggior parte delle banche d’investimento mantiene raccomandazioni a livelli moderatamente positivi. Allo stesso tempo, gli analisti segnalano con crescente preoccupazione il debole tasso di crescita nei segmenti chiave. IBM resta una società con asset potenti, un ampio portafoglio tecnologico e un marchio riconosciuto.

Tuttavia, la storica azienda sta sempre più faticando a soddisfare le richieste di un mercato odierno altamente dinamico e aggressivo, in cui gli investitori si aspettano accelerazioni costanti, soprattutto nei segmenti software e servizi.

Senza evidenze chiare di un’accelerazione sostenuta della crescita in questi ambiti, ogni successivo superamento del consensus potrebbe non essere sufficiente a invertire la narrativa negativa che circonda l’azienda.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.