Wall Street resiste alla pressione del petrolio tra le crescenti tensioni in Medio Oriente (09.07.2026)

Punti chiave I future sull'azionario statunitense registrano un lieve rialzo, nonostante l'aumento dei prezzi del petrolio.

Il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran si sta nuovamente intensificando.

L'inflazione dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) della Cina a giugno è risultata leggermente inferiore alle attese del mercato.

I mercati azionari asiatici hanno ceduto gran parte dei guadagni registrati in precedenza e ora avanzano di appena lo 0,1%, poiché il rally dei titoli dei semiconduttori ha perso slancio. Nonostante ciò, i future sull'azionario statunitense sono in rialzo, con il US100 in aumento dello 0,6% e il US500 dello 0,3%, mentre i future sugli indici europei indicano un'apertura più positiva. Il Brent guadagna oltre l'1%, attestandosi intorno a 79 dollari al barile , segnando il terzo rialzo giornaliero consecutivo dopo una nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran. I titoli di Stato continuano a scendere in Giappone, Australia e Nuova Zelanda, mentre i mercati scontano sempre più la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve in risposta ai crescenti rischi inflazionistici.

guadagna oltre l'1%, attestandosi intorno a , segnando il terzo rialzo giornaliero consecutivo dopo una nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran. I titoli di Stato continuano a scendere in Giappone, Australia e Nuova Zelanda, mentre i mercati scontano sempre più la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve in risposta ai crescenti rischi inflazionistici. Il rendimento del Treasury USA a 2 anni si è avvicinato mercoledì al livello più alto dell'anno, sebbene durante la sessione asiatica i Treasury abbiano mostrato un andamento complessivamente stabile. Nel frattempo, l'indice del dollaro statunitense arretra leggermente, mentre Bitcoin è risalito a 62.500 dollari .

si è avvicinato mercoledì al livello più alto dell'anno, sebbene durante la sessione asiatica i Treasury abbiano mostrato un andamento complessivamente stabile. Nel frattempo, l'indice del dollaro statunitense arretra leggermente, mentre è risalito a . L'oro è in calo per la quarta seduta consecutiva, attestandosi intorno a 4.050 dollari l'oncia , mentre l'argento perde quasi l'1%, scendendo sotto i 58 dollari l'oncia , poiché le aspettative di tassi d'interesse più elevati continuano a ridurre l'attrattiva degli asset privi di rendimento.

, mentre l'argento perde quasi l'1%, scendendo sotto i , poiché le aspettative di tassi d'interesse più elevati continuano a ridurre l'attrattiva degli asset privi di rendimento. Il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz si è quasi fermato dopo il secondo giorno consecutivo di attacchi statunitensi contro l'Iran. Ciò ha rafforzato le preoccupazioni per possibili interruzioni lungo una delle rotte energetiche più importanti al mondo, anche se i mercati azionari non stanno ancora incorporando il rischio di prolungate interruzioni dell'offerta. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'esenzione che consentiva a Teheran di esportare petrolio sui mercati globali, in seguito agli attacchi contro alcune petroliere nello Stretto di Hormuz.

si è quasi fermato dopo il secondo giorno consecutivo di attacchi statunitensi contro l'Iran. Ciò ha rafforzato le preoccupazioni per possibili interruzioni lungo una delle rotte energetiche più importanti al mondo, anche se i mercati azionari non stanno ancora incorporando il rischio di prolungate interruzioni dell'offerta. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'esenzione che consentiva a Teheran di esportare petrolio sui mercati globali, in seguito agli attacchi contro alcune petroliere nello Stretto di Hormuz. L'indice dei prezzi al consumo ( CPI ) della Cina è aumentato dell' 1,0% su base annua a giugno , al di sotto dell' 1,1% previsto dal consenso e in calo rispetto all' 1,2% di maggio. Nel frattempo, l'indice dei prezzi alla produzione ( PPI ) ha accelerato al 4,1% su base annua , in linea con le attese e in aumento rispetto al 3,9% del mese precedente. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha perso oltre l'1%.

) della Cina è aumentato dell' , al di sotto dell' previsto dal consenso e in calo rispetto all' di maggio. Nel frattempo, l'indice dei prezzi alla produzione ( ) ha accelerato al , in linea con le attese e in aumento rispetto al del mese precedente. L'indice di Hong Kong ha perso oltre l'1%. Quasi 400 società dell'S&P 500 hanno chiuso in ribasso ieri, anche se l'indice di riferimento ha recuperato parte delle perdite dopo che Donald Trump ha dichiarato di non aspettarsi una ripresa del conflitto.

hanno chiuso in ribasso ieri, anche se l'indice di riferimento ha recuperato parte delle perdite dopo che ha dichiarato di non aspettarsi una ripresa del conflitto. Il settore dei semiconduttori ha sovraperformato il mercato dopo indiscrezioni secondo cui la Cina potrebbe consentire alle sue principali aziende di intelligenza artificiale di acquistare un numero limitato di processori Nvidia H200 .

. Apple sta ampliando la propria collaborazione con Broadcom , con il valore dell'accordo per componenti prodotti negli Stati Uniti che dovrebbe superare i 30 miliardi di dollari . Nel frattempo, Meta prevede di investire circa 10 miliardi di dollari nel suo primo data center in Canada, espandendo ulteriormente la propria infrastruttura dedicata all'intelligenza artificiale.

sta ampliando la propria collaborazione con , con il valore dell'accordo per componenti prodotti negli Stati Uniti che dovrebbe superare i . Nel frattempo, prevede di investire circa nel suo primo data center in Canada, espandendo ulteriormente la propria infrastruttura dedicata all'intelligenza artificiale. La televisione di Stato iraniana ha riferito di otto esplosioni nei pressi della città di Bandar Abbas. Secondo le notizie diffuse, due missili hanno colpito il porto di Sirik, mentre altri due sono esplosi nel porto di Jask. Sono inoltre emerse segnalazioni della distruzione di un ponte nel nord-est dell'Iran, sebbene tali informazioni non siano state verificate in modo indipendente. Teheran ha avvertito della possibilità di attacchi contro basi statunitensi in tutto il Medio Oriente, mentre funzionari americani hanno indicato che la prossima ondata di attacchi contro l'Iran potrebbe essere ancora più intensa. US 500 (grafico giornaliero) I future sull'S&P 500 hanno nuovamente rimbalzato dalla media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA50, linea arancione), che ha fornito supporto durante la seduta di ieri. Nel corso delle due correzioni più marcate di giugno, l'indice era sceso temporaneamente sotto questo livello prima di recuperare. Il supporto principale resta in area 7.460 punti, mentre la resistenza più vicina è rappresentata dai recenti massimi locali, situati intorno a 7.650 punti. Fonte: xStation 5

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