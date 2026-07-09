Wall Street rimbalza: l'IA e i semiconduttori oscurano le preoccupazioni legate all'Iran

Wall Street tenta di recuperare oggi dopo le recenti sedute più deboli. I principali indici statunitensi hanno aperto in rialzo, con i mercati che stanno nuovamente rivolgendo l’attenzione agli asset più rischiosi. Dopo un periodo di maggiore incertezza legato agli sviluppi geopolitici in Medio Oriente, i mercati mostrano segnali di stabilizzazione e un ritorno verso uno scenario più costruttivo.

Da ieri, le preoccupazioni hanno dominato i mercati: l’aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran potrebbe generare maggiore incertezza. Gli investitori stanno monitorando attentamente il potenziale impatto del conflitto sui prezzi del petrolio, sulle aspettative di inflazione e sulle future decisioni della Federal Reserve. Qualsiasi aggiornamento riguardante azioni militari o possibili negoziati diplomatici potrebbe rapidamente modificare il sentiment di mercato.

Oggi, tuttavia, i mercati mostrano segnali di rinnovato ottimismo. L’ipotesi attuale sembra essere che la situazione relativa all’Iran rimanga fluida, ma che vi sia ancora spazio per negoziati e iniziative volte a evitare un’ulteriore escalation. Di conseguenza, i capitali stanno gradualmente tornando verso i mercati azionari, mentre la pressione di vendita delle recenti sedute si è attenuata.

Uno dei principali fattori alla base del rimbalzo odierno è il settore tecnologico, in particolare le società legate ai semiconduttori. I produttori di chip stanno recuperando dopo le recenti pressioni, beneficiando del miglioramento del sentiment nei confronti del settore tecnologico cinese. Dopo i recenti ribassi, i mercati stanno sfruttando i livelli di prezzo più bassi, mentre l’intelligenza artificiale e la crescente domanda di chip avanzati tornano a essere temi centrali.

Nel frattempo, i dati economici statunitensi rimangono sotto osservazione. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro hanno mostrato che le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono diminuite leggermente, suggerendo che le condizioni occupazionali negli Stati Uniti rimangono relativamente solide. Si tratta di un segnale importante, poiché un mercato del lavoro resiliente riduce i timori di un brusco rallentamento economico.

Allo stesso tempo, la Federal Reserve resta un elemento chiave per i mercati. I verbali dell’ultima riunione del FOMC hanno evidenziato che i membri della banca centrale mantengono un approccio prudente e continuano a sottolineare il rischio di un’inflazione persistente. Una posizione più restrittiva della Fed limita le aspettative di rapidi tagli dei tassi di interesse, rappresentando uno dei principali fattori che influenzano la valutazione degli asset.

Il rimbalzo odierno di Wall Street appare quindi più come un tentativo di stabilizzazione dopo le recenti turbolenze piuttosto che come un ritorno completo dell’ottimismo. I mercati continuano a bilanciare tre fattori principali: gli sviluppi geopolitici, la solidità dell’economia statunitense e il futuro percorso della politica monetaria.

Per il momento, i compratori sembrano avere il controllo, ma i mercati rimangono altamente sensibili agli ulteriori sviluppi riguardanti l’Iran e alle dichiarazioni della Federal Reserve. La seduta odierna dimostra che, nonostante le numerose fonti di incertezza, la propensione al rischio rimane presente, soprattutto grazie ai segnali che indicano una possibile stabilizzazione della situazione.

I futures sull'S&P 500 (US500) sono in rialzo oggi; i mercati hanno avviato la seduta con un sentiment leggermente più positivo, nonostante la persistente incertezza geopolitica. Dopo la recente volatilità legata alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, gli investitori mostrano segnali di panico limitati, mentre l'attenzione si sposta gradualmente verso l'imminente stagione delle trimestrali. I mercati sembrano scontare la possibilità che l'attuale scambio di colpi tra USA e Iran rimanga circoscritto e non degeneri in un conflitto più ampio. Anche il fatto che i canali diplomatici rimangano aperti contribuisce a mantenere un cauto ottimismo tra alcuni investitori.

Fonte: xStation5

Corporate news

Le azioni di Micron (MU.US) stanno registrando un rialzo nella seduta odierna dopo che la società ha annunciato una significativa espansione dei propri piani di investimento negli Stati Uniti, che dovrebbero superare i 250 miliardi di dollari entro il 2035. L’azienda punta ad ampliare la produzione nazionale di chip di memoria, rispondendo alla crescente domanda trainata dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dall’espansione dei data center. I mercati stanno reagendo positivamente all’annuncio, poiché gli investimenti di Micron si inseriscono in una tendenza più ampia di aumento della capacità produttiva nel settore dei semiconduttori.

Anche le azioni di Cerebras Systems (CBRS.US) stanno guadagnando durante la seduta regolare dopo che la società ha annunciato piani per investimenti multimiliardari nelle infrastrutture di intelligenza artificiale in Europa. L’azienda intende ampliare significativamente la capacità di calcolo nella regione, con una parte della nuova infrastruttura destinata a supportare i progetti di OpenAI, rafforzando la narrativa positiva attorno al settore dell’intelligenza artificiale.

Le azioni di PepsiCo (PEP.US) sono invece sotto pressione oggi, nonostante la società abbia riportato ricavi solidi nel secondo trimestre, superiori alle aspettative del mercato. La reazione negativa degli investitori è dovuta principalmente alle preoccupazioni sulla crescita futura delle vendite e ai segnali secondo cui l’inflazione persistente e l’incertezza economica potrebbero spingere i consumatori a essere più prudenti nelle loro spese. I mercati si stanno concentrando sulla sfida più ampia che interessa le aziende del settore dei beni di consumo: i clienti stanno diventando sempre più selettivi, nonostante risultati di fatturato apparentemente positivi.

Le azioni di IBM (IBM.US) sono sotto pressione oggi, in calo di circa il 3%, in seguito a indiscrezioni secondo cui Starbucks (SBUX.US) starebbe sviluppando propri strumenti basati sull’intelligenza artificiale che potrebbero in futuro sostituire alcune soluzioni tecnologiche attualmente fornite da fornitori esterni, tra cui IBM. I mercati temono che la crescente adozione di sistemi di IA sviluppati internamente dalle aziende possa ridurre la domanda di software tradizionali e servizi tecnologici. Per IBM, questo rappresenta un esempio di un cambiamento più ampio nel settore, con le aziende sempre più orientate a creare soluzioni proprietarie basate sull’intelligenza artificiale, modificando potenzialmente il rapporto tra imprese e fornitori tecnologici.