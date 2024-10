Trading di CFD - Definizione

Tempo di lettura: 21 minute(s)

La volatilità del mercato ha attratto gli investitori nel mercato finanziario per centinaia di anni offrendo opportunità di investimento con tutte le opportunità ed i rischi connessi. Oggi, tuttavia, il mercato è molto più dinamico, volatile e frenetico, grazie allo sviluppo della tecnologia, alla rapida circolazione delle informazioni e all'accesso a Internet. Ciò ha reso il trading di CFD - "Contratti per differenza" - sempre più popolare.

Con i CFD, il trader non possiede effettivamente lo strumento e quindi non è responsabile per tutte le passività e i problemi ad esso correlati. Ad esempio, è possibile speculare sul prezzo del petrolio, del rame o dell'oro senza possedere alcuna merce fisica e senza attendere la sua consegna. Grazie allo sviluppo della tecnologia, gli investitori possono iniziare a fare trading di CFD da qualsiasi parte del mondo. In aggiunta a questo, il trading di Contratti per Differenza è noto come "vendita allo scoperto" che offre l'opportunità di guadagnare con il calo dei prezzi. Il trading di CFD si è evoluto e oggi può essere utilizzato su forex, indici azionari, materie prime, metalli preziosi, azioni e persino criptovalute. Implica l'uso della leva per aumentare il rapporto rischio/rendimento.

Questo metodo di investimento porta con sé enormi opportunità e rischi che non possono essere sottovalutati. In questo articolo daremo un'occhiata più da vicino e proveremo a rispondere alle domande: quali sono i pro ei contro e, soprattutto, come iniziare a fare trading di CFD?

Che cos'è e come funziona il trading di CFD?

CFD sta per "Contratto per differenza". Significa che non diventi proprietario dello strumento che stai negoziando (azioni aziendali, indici o merci). Quando fai trading di CFD, stai solo speculando sul movimento del prezzo, che ovviamente può aumentare o diminuire. Il tuo compito come trader è prevedere il movimento futuro del prezzo dello strumento su cui stai speculando.

Nel caso dei CFD su azioni, la leva finanziaria ti consentirà di acquistare più contratti su azioni di quanto potresti acquistare in azioni reali. In questo caso anche i tuoi profitti o perdite verranno moltiplicati di conseguenza.

Ad esempio, prendiamo le azioni Tesla, che in questa storia vengono scambiate a $ 1.000. Con $ 1000 nel tuo conto di intermediazione saresti in grado di acquistare solo 1 azione della società al momento.

Quando fai trading di CFD su questo titolo, trarrai vantaggio dalla leva 1:5 ad esso assegnata. Ciò significa che per aprire una posizione su azioni Tesla avrai bisogno del 20% del valore della posizione in margine. Pertanto, aprire una posizione di $ 1.000 ti costerà solo $ 200. D'altra parte, se apri una posizione per $ 1.000, il valore del contratto sarà di $ 5.000, quindi acquisterai 5 contratti di azioni CFD. Se il prezzo del titolo sale, ne beneficerai molto di più che se fosse un titolo reale e viceversa, se il prezzo del titolo scende la perdita sarà più grave.

A causa del fatto che stai solo scambiando un contratto per differenza, puoi anche scommettere sul prezzo delle azioni che scende se pensi che sia sopravvalutato o ti aspetti un improvviso calo del prezzo. Il mercato è caratterizzato da un'elevata volatilità e i prezzi degli strumenti salgono e scendono costantemente. Puoi entrare in tale operazione usando il pulsante VENDI. È l'opposto di una posizione ACQUISTA in cui scommetti sull'aumento dei prezzi. Imparerai di più sulle vendite allo scoperto più avanti in questo articolo.

Questo caso illustra in modo positivo le opportunità e i rischi coinvolti nel trading di CFD. Grazie alla leva è possibile realizzare grandi profitti con un livello di impegno di capitale molto più basso, ma dovresti sempre essere consapevole dei rischi di perdite anche maggiori associate a questa forma di trading.

Per fare trading di CFD con abilità e cercare un vantaggio di mercato, avrai bisogno di una piattaforma di trading affidabile, veloce e intuitiva, che ti permetta di utilizzare le tue conoscenze. In xStation5 troverai molti indicatori tecnici e analisi di mercato per facilitare il tuo processo decisionale.

Per ulteriori informazioni sulla leva finanziaria e informazioni dettagliate sul trading di CFD, visita la nostra sezione dedicata alla formazione al link: “XTB - Piattaforme di Trading”

Cos'è la vendita allo scoperto?

La vendita allo scoperto consiste nel prendere posizioni sul calo dei prezzi. Con questa posizione puoi guadagnare quando i prezzi degli strumenti scendono. Normalmente, i trader perdono denaro quando i prezzi scendono. Tuttavia, il trading di CFD ti consente di fare trading in tutte le condizioni, anche a fronte di prezzi in calo, ma devi ricordare che il rischio è sempre molto alto e i prezzi possono sempre salire.

La parola “vendita allo scoperto” ha la sua origine nel comportamento dei prezzi. Le flessioni sono generalmente più dinamiche e durano molto più brevi del "movimento al rialzo" noto anche come mercato rialzista. Puoi vedere come si sono comportati i prezzi e gli indici delle società statunitensi nel 2008 di fronte al fallimento di Lehman Brothers o nel marzo 2020 durante il crollo del COVID-19.

Grazie alla possibilità di “vendita allo scoperto” Michael Burry, l'attuale proprietario dell'hedge fund Scion, che ha criticato il sistema creditizio americano, ha guadagnato una fortuna nel panico di Wall Street del 2008. Questa storia è raccontata nel film “The Big Short”.

Se vuoi provare a guadagnare con cali di prezzo improvvisi e drastici, puoi utilizzare non solo le vendite allo scoperto ma anche l'indice VIX, chiamato "indice della paura". Questo indice replica la volatilità dell'indice S&P 500 e i picchi di volatilità quando il sentimento degli investitori diminuisce e ne consegue il panico che porta alla vendita di attività. Quando la volatilità prevista dell'indice S&P 500 aumenta, aumenta anche l'indice VIX. Quindi, nel caso dell'indice VIX è il contrario, se ti aspetti un panico: prendi una posizione ACQUISTA dandoti esposizione a un indice in rialzo. In alternativa, puoi prendere una posizione su un indice VIX in calo quando pensi che il panico sia passato e i prezzi possano lentamente ricominciare a salire.

Puoi leggere di più sull'indice VIX in questo articolo “VIX Trading - Come investire nell’indice di volatilità (VOLX)?”.

Vendita allo scoperto sulla piattaforma xStation5

Si apre una posizione corta sulla piattaforma allo stesso modo di una posizione lunga. Invece di fare clic sul pulsante verde ACQUISTA, seleziona il pulsante rosso VENDI.

Posizione per l'aumento dei prezzi Pulsante verde “posizione lunga” ACQUISTA

Posizione per la caduta dei prezzi pulsante rosso “posizione corta” VENDI

Ordini difensivi SL e TP

Quando si fa trading con strumenti CFD, bisogna tenere conto di un'elevata volatilità del prezzo e del risultato della posizione. Analizzando il grafico e la situazione in evoluzione, alcuni trader decidono di utilizzare ordini difensivi automatici in modo da non dover seguire il grafico tutto il tempo.

Stop Loss

Come suggerisce il nome, un ordine Stop Loss può proteggere dall'aumento delle perdite, la posizione verrà chiusa automaticamente quando il prezzo scende al di sotto del livello specificato. Un altro tipo di ordine stop loss è un trailing stop loss, che traccia il prezzo di uno strumento a una distanza da te impostata. L'utilizzo di un trailing stop loss può consentire di mantenere una posizione per un periodo di tempo più lungo, massimizzando i profitti e limitando il rischio derivante da un improvviso movimento di prezzo.

Take Profit

Un Take Profit Order, invece, ti consentirà di chiudere automaticamente una posizione redditizia a un livello di prezzo che ritieni appropriato. Il livello di chiusura può essere basato, ad esempio, sull'analisi tecnica che renderai disponibile su xStation5 o sulla tua analisi della situazione del mercato.

Puoi trovare maggiori informazioni sugli ordini difensivi insieme alle istruzioni per impostarli qui “Stop Loss e Take Profit” e nella piattaforma xStation5, nella scheda "Educazione", dove presentiamo video didattici.

Leva finanziaria

L'uso della leva comporta sia la possibilità di aprire una posizione di grandi dimensioni con una piccola quantità di capitale impiegato sia una maggiore responsabilità e rischio.

Quando si fa trading di strumenti CFD, l'importo che si investe per aprire una posizione è chiamato margine. L'importo necessario per aprire una posizione dipende dallo strumento che stai negoziando e dalla leva ad esso assegnata. Vediamo un esempio.

Se dovessi aprire una posizione minima di 0,01 lotti (1 lotto equivale a 100.000 unità della valuta di base) sulla coppia di valute EURUSD, avrai bisogno di circa 33 EUR, perché la leva disponibile sulla coppia EURUSD è 1:30, il che significa che per aprire una posizione servirebbe il 3,33% del valore nominale del margine. Quindi apriresti una posizione di EUR 1.000 (0,01 x 100.000) con un margine di EUR 33.

È anche importante che tu acquisisca familiarità con i termini Saldo, Equity (valore del conto) Margine libero e, soprattutto, Livello di margine.

Il saldo del conto cambia solo quando depositi, prelevi, chiudi o apri una posizione.

L'equity è l'importo nel tuo saldo più il risultato corrente sulle tue posizioni aperte.

Il margine è la somma dei tuoi margini - l'importo totale preso per aprire posizioni in CFD.

Il margine gratuito è l'importo che puoi ancora utilizzare per aprire nuove operazioni.

Il livello di margine è un indicatore che conta la % del tuo margine. La formula è:

Pertanto, se il tuo Equity è di 3300 EUR e il margine in una posizione CFD è di 33 EUR, il tuo livello di margine sarà del 1000%.

Tuttavia, se il valore del tuo conto è 35 EUR e il margine è 33 EUR, il tuo livello di margine sarà quasi del 106%. (35 / 33 x 100 % = 106)

Se su una posizione CFD aperta hai registrato una perdita di 18 EUR, il valore del tuo conto è di soli 17 EUR. In questo caso il tuo livello di margine sarà solo di circa il 51,5%, il che significa che viene attivato un meccanismo di difesa automatico del Margin Stop, che chiuderà la tua posizione per fermare ulteriori perdite se il tuo livello di margine scende al di sotto del 50%.

L'esistenza del meccanismo è un requisito legale ed è il risultato delle normative a cui siamo soggetti in quanto regolamentate da istituzioni finanziarie come ESMA e FCA.

Se il livello di margine scende al di sotto dell'80%, ti invieremo un avviso di Margin Call, il che significa che il tuo livello di margine è sceso a livelli pericolosi e potrebbe comportare la chiusura della tua posizione.

Se desideri mantenere aperte le tue posizioni CFD mentre il livello di margine sta scendendo, puoi semplicemente depositare fondi sul tuo conto, il che farà aumentare l'Equity (valore del conto) e il livello di margine. Le informazioni sul livello attuale di % Margin Level vengono visualizzate nella piattaforma, quindi non devi fare calcoli da solo.

Puoi leggere di più sul meccanismo di arresto del margine qui “Margin Call - Definizione”.

Migliore piattaforma di trading di CFD

Le piattaforme di trading di CFD sono luoghi in cui è possibile effettuare transazioni che implicano l'acquisto o la vendita di più asset come indici, criptovalute, azioni o materie prime. In XTB comprendiamo davvero il dinamismo del mercato, ecco perché forniamo una piattaforma xStation moderna e affidabile in 3 diverse versioni:

Versioni disponibili della piattaforma xStation5:

- in un modulo desktop installato su un computer,

- in un modulo visualizzato in un browser web

- sotto forma di un'applicazione per dispositivi mobili.

Nella nostra piattaforma troverai la possibilità di negoziare CFD su migliaia di strumenti diversi, trovando esposizione, tra gli altri: a tutti i principali indici, metalli preziosi, materie prime, criptovalute e azioni di migliaia di società quotate sui mercati finanziari globali.

Pensi che il prezzo di Bitcoin scenderà a 100 $? Puoi fare trading con una posizione CFD di vendita "corta" sul prezzo di Bitcoin. O forse pensi che Bitcoin varrà 100.000 $ nel prossimo futuro? Puoi verificarlo facendo trading di CFD su Bitcoin inserendo "long" - posizione di acquisto.

Conto DEMO gratuito

Capiamo che un trader alle prime armi o qualcuno che non ha ancora familiarità con la nostra piattaforma potrebbe volerla prima testare. Questo è il motivo per cui forniamo un account DEMO gratuito.

Tutti possono familiarizzare con l'interfaccia, il funzionamento e i video didattici che accelereranno il ritmo di apprendimento. Potrai anche modificare tu stesso il deposito sul tuo conto DEMO. In qualsiasi momento potrai optare per una conversione gratuita alla piattaforma reale e utilizzare l'account gratuito. Qui troverai l'accesso a centinaia di mercati finanziari, quotazioni in tempo reale e potrai iniziare a investire e fare trading di CFD.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Accesso istantaneo a notizie e analisi di mercato

Ogni giorno nella piattaforma xStation il nostro dipartimento di analisti dei mercati finanziari fornisce ai nostri clienti le informazioni più recenti e le analisi di mercato nella scheda "Notizie". Con l'accesso a nuove informazioni e materiale analitico, potresti essere in grado di migliorare il tuo trading e tenere traccia delle notizie di mercato più interessanti.

Indicatori di analisi tecnica

Con l'accesso a centinaia di indicatori per aiutarti ad analizzare il grafico dei prezzi, sarai in grado di studiare le reazioni ai prezzi da solo e trovare il momento giusto per iniziare a fare trading di CFD acquistando o “vendendo allo scoperto”.

Assistenza professionale

I nostri consulenti saranno in grado di offrirti assistenza professionale via chat, telefono ed e-mail 5 giorni alla settimana con informazioni sulla situazione del tuo conto e sulle operazioni. Inoltre, riceverai un contatto con il tuo account manager di intermediazione personale a cui potrai rivolgere qualsiasi domanda.

Migliaia di strumenti

Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti, forniamo trading di CFD in tempo reale. I nostri dipartimenti di trading e IT lavorano per migliorare la nostra piattaforma pubblicando nuovi aggiornamenti e garantendone disponibilità, liquidità e sicurezza.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche della nostra piattaforma clicca qui: “XTB - Piattaforme di Trading”

Strumenti CFD

Ogni strumento ha caratteristiche individuali ed è soggetto a fluttuazioni influenzate da vari fattori macroeconomici, politici o di settore. Pertanto, al fine di aiutarti a comprendere meglio le specifiche degli strumenti con cui inizierai a fare trading, abbiamo preparato per te articoli che puoi trovare nella nostra nuova piattaforma educativa. La conoscenza può darti un vantaggio e "capire" le fluttuazioni dei prezzi può migliorare il tuo trading.

L'US100, che replica i futures sull'indice NASDAQ, è influenzato dal sentimento degli investitori nei confronti delle società tecnologiche e dalla performance finanziaria delle più grandi società dell'indice, come Apple e Microsoft, tra le altre.

Il mercato dell'oro, d'altra parte, è influenzato da altri fattori specifici che fanno salire i prezzi dei metalli, spesso quando gli investitori si sentono a disagio per i cambiamenti nella politica mondiale.

Le compagnie minerarie di uranio sono influenzate dalla domanda delle centrali nucleari e dal cambiamento dell'atteggiamento del governo nei confronti dell'energia nucleare.

Il trading di CFD fa che tutto “avvenga più velocemente”, il risultato di una posizione cambia più velocemente così come il conseguimento di eventuali grandi profitti e perdite. Ecco perché ti consigliamo di familiarizzare con la nostra offerta e la piattaforma xStation 5 per testare le opportunità di trading che offriamo.

A ogni strumento viene assegnato un importo fisso di leva disponibile, che non puoi modificare da solo. Ulteriori informazioni di base su ciascuno di essi sono disponibili nella nostra piattaforma xStation, nella scheda "Informazioni sullo strumento".

Ovviamente puoi richiedere lo status di cliente esperto o professionale, nel qual caso la leva massima disponibile verrà modificata. A tale scopo potete anche contattarci, l'ufficio commerciale vi darà indicazioni precise sulla documentazione al riguardo. Una descrizione dettagliata dei requisiti è disponibile qui: “XTB - Pro Trader”

Prima di iniziare a fare trading sulla nostra piattaforma, l'elenco degli strumenti disponibili per il trading di CFD, insieme alle informazioni, può essere trovato anche qui: “XTB - Offerta”

Pro e contro

Ovviamente il trading di CFD, proprio come qualsiasi altra forma di investimento di capitale, ha i suoi vantaggi e svantaggi specifici. Identificare esattamente quale caratteristica sia uno svantaggio e quale sia un vantaggio è una questione individuale perché ad alcuni trader piace l'elevata volatilità e le opportunità che ne derivano, mentre altri potrebbero non sentirsi a proprio agio con questo tipo di rischio

Come iniziare a fare trading di CFD in 11 passaggi

1. Visita il nostro sito Web www.xtb.com e registrati

* Fino a un fatturato mensile di EUR 100.000. Alle transazioni superiori a questo limite verrà addebitata una commissione dello 0,2% (minimo 10 EUR). Gli strumenti finanziari offerti, in particolare i CFD, sono altamente rischiosi.

2. Compila il modulo, inserisci i tuoi dati e carica i documenti necessari per la verifica

3. Entro 1 o 2 giorni dovresti avere un conto live ed essere in grado di iniziare a fare trading di CFD se tutti i requisiti saranno soddisfatti. Verificheremo la tua conoscenza, esperienza nel mercato e propensione al rischio.

4. Accedere a xStation5 andando su www.xtb.com -> login -> piattaforma xStation

5. Nella piattaforma, nella scheda Trading -> “Vista del Mercato” troverai migliaia di strumenti disponibili per il trading disposti in apposite schede

6. Cerca gli strumenti inserendo semplicemente il nome dello strumento che ti interessa ad es. GOLD o OIL

7. Dopo aver cercato uno strumento, lo troverai sul lato sinistro. Da questa finestra potrai aprire il suo grafico, leggere le informazioni sullo strumento, la leva disponibile e concludere la tua prima transazione

8. Forniamo un calcolatore avanzato nella scheda “Vista del Mercato” grazie al quale non dovrai eseguire i calcoli necessari da solo

9. Premendo il pulsante ACQUISTA o VENDI effettuerai un'operazione di acquisto se scommetti sul rialzo, o una vendita allo scoperto se scommetti sul calo dei prezzi

10. Vedrai la tua posizione aperta nella scheda "Posizioni aperte" e all'interno di questa scheda puoi anche chiuderla facendo clic sulla X rossa a destra di essa, o chiudere solo una parte della posizione aperta facendo clic con il pulsante destro del mouse su “Chiusura parziale”

11. Quando chiuderai una posizione, i fondi da essa vengono immediatamente restituiti al tuo saldo da dove puoi ritirarli o effettuare nuove transazioni e continuare a fare trading

Orario di negoziazione

Il trading di CFD è disponibile quando lo strumento sottostante è disponibile per il trading e le quotazioni sono in corso. Nel caso delle azioni, la negoziazione è aperta quando le borse sono aperte, le quotazioni terminano ad orari prestabiliti e noti.

Nel caso di strumenti come futures su indici o futures su materie prime, gli orari di apertura dipendono dalla liquidità e dagli orari di negoziazione dello strumento sottostante, ad esempio quotato sul CME.

Gli orari dettagliati delle sessioni di trading su strumenti particolari sono specificati nella nostra piattaforma xStation5. Andando alla scheda Vista del Mercato -> Cerca -> Nome strumento -> Verrà visualizzato il pulsante “i” cerchiato “Informazioni strumento” -> Una volta cliccato su di esso, vedrai l'ora esatta in cui le quotazioni sono disponibili.

Ad esempio per l'argento e l'oro l'orario di apertura è dalle 00:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì

Per le criptovalute il trading è aperto 7 giorni su 7 con una pausa notturna dal venerdì al sabato dalle 22:00 alle 04:00.

Per gli indici statunitensi, invece, il trading è aperto dal lunedì al venerdì dalle 00:05 alle 22:15 e dalle 22:30 alle 23:00.

Domande frequenti sul trading di CFD

1. I CFD hanno vantaggi rispetto ad altri strumenti?

I CFD sono strumenti finanziari diversi da azioni, indici o obbligazioni. Tuttavia, la differenza principale risiede nell'accesso alle vendite allo scoperto, alla leva e ad ordini specifici come stop loss, take profit o trailing stop loss, nonché nel funzionamento del meccanismo di stop out.

I CFD sono progettati per i trader che accettano rischi elevati. Grazie alla leva finanziaria, la volatilità del mercato può causare sia perdite rapide e significative che profitti. Se la volatilità del mercato non è un problema per te e stai cercando vantaggi o tendenze a breve termine, i CFD potrebbero fare al caso tuo.

2. Posso perdere tutti i miei soldi facendo trading di CFD?

La perdita del trading di CFD è limitata dal meccanismo di difesa automatico dello stop out. Il saldo del tuo account non può essere negativo a causa della protezione del saldo negativo, quindi non puoi perdere più denaro di quello che hai depositato sul tuo account.

Se vuoi mantenere aperta una posizione in perdita, dovrai depositare fondi aggiuntivi sul tuo conto per aumentare il tuo "Livello di margine". Questa soluzione può essere adatta se il prezzo inizia a muoversi nella tua direzione e la posizione alla fine ti porterà un profitto. Se, invece, il prezzo continua a muoversi nella direzione sbagliata, tutti i soldi che depositi potrebbero andare persi per coprire la posizione in perdita.

Prima di iniziare a fare trading, familiarizza con come viene fatto il trading di CFD utilizzando un conto DEMO di cui puoi leggere qui “XTB - Conto Demo” e familiarizza con la nostra piattaforma di apprendimento “XTB - Videocorsi ed Ebook”.

3. Riceverò dividendi quando inizierò a fare trading di CFD su azioni?

Se fai trading su CFD su azioni hai diritto al dividendo equivalente. Familiarizzare con qual è la data di stacco della cedola e la data di pagamento. L'equivalente del dividendo viene pagato alla "data di stacco del dividendo", nota anche come "data di taglio del dividendo". Il giorno della "data di stacco" è la decisione di ciascuna società quotata.

Per le posizioni ACQUISTA, quando scommetti sugli aumenti di prezzo (long) riceverai un dividendo equivalente positivo. Allo stesso tempo, alla ExDate l'importo del dividendo viene tagliato dal prezzo dell'azione, il che significa che ciò comporterà una perdita sulla posizione. Questa perdita sarà compensata dal dividendo equivalente positivo che riceverai.

Per una posizione VENDITA, se scommetti su prezzi in calo (short) riceverai un dividendo equivalente negativo. Allo stesso tempo, alla ExDate l'importo del dividendo viene tagliato dal prezzo dell'azione, risultando in un profitto sulla tua posizione. Questo profitto sarà compensato dal dividendo equivalente negativo a te assegnato.

Entrambe queste situazioni sono strettamente tecniche e non influiscono direttamente sull'esito della posizione.

4. Posso cambiare la leva da solo?

No. La leva è assegnata a uno strumento e non puoi cambiarla da solo. Pertanto, per le principali coppie di valute come EURUSD avrai accesso a una leva di 1:30, mentre il trading di azioni potresti riscontrare una leva inferiore di 1:2.

È anche possibile accedere a una leva elevata di 1:100 o 1:200 seguendo le procedure appropriate per diventare un Cliente Esperto o un Cliente Professionale. Puoi contattare direttamente il tuo reparto vendite o il tuo account manager, che ti spiegherà il processo. Qui puoi trovare informazioni sullo stato dei clienti Esperti e Professionali “XTB - Pro Trader”

5. I prezzi degli strumenti CFD sono accurati e aggiornati?

I prezzi dei CFD si basano sui prezzi degli strumenti sottostanti. Per strumenti come i CFD su azioni, l'attività sottostante è sempre il prezzo corrente di un'azione di una società quotata. I prezzi degli indici sono reali e aggiornati, tuttavia sono i prezzi degli strumenti sottostanti, che i CFD 'tracciano', a svolgere un ruolo importante.

In altri strumenti come US500, OIL o NATGAS il sottostante è un indice di futures o una quotazione di materie prime. In questo modo l'US500 si basa sui prezzi dei futures, che potrebbero essere diversi dall'effettiva valutazione "spot" dell'indice S&P500. Ciò è dovuto alle diverse date di scadenza dei contratti, poiché gli investitori si aspettano valutazioni diverse a seconda del mese della quotazione, quindi potrebbero esserci piccole differenze. Una situazione simile si verifica nel caso del petrolio e del gas naturale, per i quali gli strumenti sottostanti sono anche i prezzi dei contratti future negoziati sulla borsa di Chicago Mercantile Exchange.

Forniamo sempre prezzi in tempo reale tenendo conto del miglior interesse dei nostri clienti.