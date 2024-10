Tempo di lettura: 14 minute(s)

Gli investimenti in argento sono considerati sicuri dagli investitori di tutto il mondo e stanno guadagnando sempre più popolarità. L'argento è un bene ambito dai day trader, dagli speculatori e dagli investitori a lungo termine, e rappresenta uno dei metalli preziosi più richiesti. Non tutti sanno che più della metà della domanda di argento proviene dalle industrie, grazie alle sue numerose applicazioni pratiche e alle grandi prospettive future. Questo articolo offre una rapida panoramica delle basi del trading di argento e fornisce informazioni essenziali su come investire in argento nel 2024.

Una delle principali ragioni che spinge gli investitori a preferire l'argento rispetto all' oro è il notevole divario di prezzo tra i due metalli preziosi. Sebbene entrambi siano esenti da IVA, il costo nettamente inferiore dell'argento consente di ottenere una quantità maggiore di metallo per ogni euro investito. Questa accessibilità economica ha valso all'argento l'appellativo di "oro dell'uomo comune", rendendolo un'opzione allettante per coloro che desiderano diversificare il proprio portafoglio senza gravare eccessivamente sul bilancio.

Inoltre, la natura più economica dell'argento facilita notevolmente la liquidazione degli investimenti al momento opportuno. Un portafoglio composto da numerose monete o lingotti di valore contenuto, come le celebri Britannia d'argento o i lingotti da un'oncia, può essere smobilizzato con maggiore agilità rispetto a uno costituito da pochi e costosi lingotti d'oro di grandi dimensioni. Questa flessibilità consente agli investitori di sfruttare le fluttuazioni del mercato e monetizzare i propri asset in modo più rapido ed efficiente.

Trading di argento: la storia

La storia del trading dell'argento è estremamente antica, risalendo a quasi 4.500 anni fa. Gli antichi egizi apprezzavano l'argento più dell'oro, poiché i lingotti d'argento erano rari in Nord Africa. I Fenici, rinomati mercanti dell'antichità, importavano l'argento da Cadice e Tartessos, commerciandolo nel Mediterraneo e accumulando fortuna.

Nel V secolo a.C., la scoperta di un grande giacimento d'argento vicino ad Atene contribuì alla fioritura della città. I Lidi furono i primi a coniare monete in electrum, una lega naturale di argento e oro. Nell'VIII secolo, gli anglosassoni coniarono monete d'argento chiamate "sterline" (240 monete per libbra d'argento), da cui deriva il nome della moneta britannica.

Grandi depositi d'argento furono scoperti in Messico, Bolivia e Perù dopo la spedizione di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo nel 1492. Questo fornì alla Spagna ricchezza e dominio mondiale per 300 anni, facendo della Spagna la più grande economia globale. Il nome del dollaro statunitense ha origini nel commercio dell'argento: la moneta più popolare in Europa era il tallero d'argento, chiamato 'daalder' dagli olandesi. Portato a New Amsterdam, oggi New York, il 'daalder' divenne 'dollaro', legando l'investimento in argento alla storia della città.

Dopo la scoperta del giacimento Comstock Lode nel 1859, gli Stati Uniti divennero il principale produttore mondiale di argento, richiedendo una regolamentazione del commercio dell'argento. Nel 1967, gli Stati Uniti cessarono di coniare nuove monete d'argento e terminarono il programma di riacquisto di titoli argentati.

Per migliaia di anni, l'argento ha giocato un ruolo cruciale nella storia mondiale e nelle valute. Il commercio dell'argento ha significativamente contribuito all'evoluzione finanziaria delle nazioni sviluppate. Nei prossimi anni, l'investimento in argento continuerà a essere una parte importante della sua lunga e affascinante storia.

Perché investire in argento: un metallo versatile

Investire in argento può essere estremamente vantaggioso grazie alla versatilità di questo metallo prezioso. I prezzi dell'argento sono influenzati dalle fluttuazioni della domanda e dell'offerta, poiché l'argento è ampiamente utilizzato in settori come la sanità, l'elettronica, l'energia, la gioielleria, l'automobile e soprattutto nell'industria. Le dinamiche di questi settori possono causare variazioni nella domanda di argento, influenzando di conseguenza il suo prezzo.

L'argento è la materia prima con il maggior numero di applicazioni. È essenziale nella produzione di computer, laptop, telefoni, filtri per l'acqua, specchi, batterie e attrezzature mediche, grazie alle sue proprietà come la malleabilità e l'antibattericità. Con migliaia di usi e nessuna alternativa conosciuta, l'investimento in argento può essere particolarmente redditizio. Un altro fattore importante è la mancanza di elasticità del prezzo dell'argento. La produzione di dispositivi come computer portatili o telefoni richiede una quantità fissa di argento. Anche se il prezzo dell'argento dovesse aumentare significativamente, i produttori continuerebbero ad averne bisogno, mantenendo la domanda costante o addirittura crescente. Questa caratteristica potrebbe portare i produttori di elettronica a competere per le risorse di argento, facendo salire ulteriormente il suo prezzo.

Inoltre, l'argento, insieme all'oro, è uno dei metalli che si stanno esaurendo più rapidamente. Secondo lo United States Geological Survey, al ritmo attuale di estrazione, le riserve di argento potrebbero esaurirsi in appena 25 anni. La maggior parte dell'argento viene consumata irrevocabilmente, rendendo il suo trading potenzialmente sempre più popolare in futuro e attraente sia per gli investitori che per gli speculatori.

Investire in argento, quindi, rappresenta un'opportunità per trarre vantaggio da un metallo prezioso con una vasta gamma di applicazioni e una domanda costante, destinata a crescere nel tempo.

Come investire in argento nel 2024?

Investire in argento offre diverse opzioni, ognuna con le proprie caratteristiche distintive. È possibile scegliere tra investimenti diretti in argento fisico, come lingotti e monete, o partecipare al trading di argento attraverso strumenti finanziari come ETF, azioni di società minerarie e contratti per differenza (CFD).

Investire in argento fisico

Il metodo tradizionale di investire in argento è l'acquisto di lingotti fisici o monete. Sebbene questa forma di investimento garantisca il possesso tangibile del metallo, comporta diversi svantaggi:

Costi di stoccaggio e assicurazione : Conservare argento fisico richiede spazi sicuri e assicurazione, che possono ridurre il valore dell'investimento nel tempo.

Alte commissioni e spread: Le transazioni con argento fisico comportano spesso commissioni elevate e un grande spread tra prezzo di acquisto e vendita.

Rischio di furto e problemi logistici : La conservazione di grandi quantità di argento può rappresentare un rischio di furto e complicazioni legate al trasporto.

Difficoltà di vendita: Vendere argento fisico richiede la ricerca di un acquirente affidabile, che potrebbe cambiare idea o offrire un prezzo inferiore al valore di mercato.

Trading di argento

Il trading di argento è un'attività speculativa che si concentra sulle variazioni di prezzo del metallo, senza il possesso fisico. Tra le opzioni principali ci sono:

ETF e azioni di società minerarie: Investire in ETF o azioni di società minerarie permette di avere esposizione al prezzo dell'argento senza dover gestire il metallo fisico. Gli ETF possono replicare il prezzo dell'argento o un paniere di società minerarie.

CFD sull'argento: I *CFD sono strumenti finanziari che consentono di speculare sui movimenti di prezzo dell'argento. Offrono vantaggi come la leva finanziaria, che permette di aprire posizioni di valore superiore rispetto al capitale investito. Ad esempio, una leva 1:10 consente di aprire un contratto di 10.000 USD con solo 1.000 USD. Tuttavia, la leva aumenta anche il rischio di perdite.

Vantaggi del trading di argento online

Il trading online di argento ha guadagnato popolarità grazie ai suoi numerosi vantaggi:

Costi più bassi: Le commissioni e gli spread nel trading online sono generalmente inferiori rispetto al commercio di argento fisico.

Liquidità: È possibile aprire e chiudere posizioni rapidamente, grazie alla liquidità del mercato.

Accessibilità e convenienza: Non c'è bisogno di preoccuparsi dello stoccaggio fisico o del rischio di furto.

Strumenti e strategie di trading: Le piattaforme di trading online offrono vari strumenti e indicatori, come l'indice di forza relativa (RSI) e i livelli di Fibonacci, per rendere il trading più efficiente e strategico.

Posizioni long e short: È possibile guadagnare sia dall'aumento che dalla diminuzione dei prezzi dell'argento, aprendo posizioni long o short.

Investire in argento può essere realizzato attraverso diversi approcci, ciascuno con i propri pro e contro. L'acquisto di argento fisico offre la sicurezza del possesso tangibile, ma comporta costi e rischi aggiuntivi. Il trading di argento online, tramite ETF, azioni minerarie e CFD, offre maggiore flessibilità, costi inferiori e la possibilità di sfruttare le variazioni di prezzo in modo più efficiente. Pertanto, il trading online di argento è diventato il metodo più popolare per investire in questo metallo prezioso.

Investire in azioni sull'argento

Un modo efficace per investire in argento è acquistare azioni di società minerarie specializzate nell'estrazione di questo metallo prezioso. Tra le principali società nel settore vi sono Silvercorp Metals (SVM.US), Hecla Mining Company (HL.US) ed Endeavour Silver Corp (EXK.US), quotate al NYSE.

Vantaggi dell'investimento in azioni minerarie d'argento

Investire in azioni di società minerarie d'argento permette agli investitori di beneficiare delle fluttuazioni del mercato dell'argento. Queste società sono strettamente legate al prezzo corrente dell'argento: quando i prezzi dell'argento aumentano, le prospettive finanziarie delle società minerarie migliorano, portando spesso a un aumento del valore delle loro azioni. Questo significa che gli investitori possono ottenere rendimenti superiori rispetto all'investimento diretto in argento fisico.

Volatilità e potenziale di rendimento

Le azioni di società minerarie d'argento sono generalmente più volatili rispetto al prezzo dell'argento stesso. Questa volatilità può tradursi in rendimenti elevati, ma comporta anche un rischio maggiore. La significativa correlazione positiva tra i prezzi dell'argento e le performance delle società minerarie rende queste azioni un'opzione interessante per chi desidera esposizione al mercato dell'argento.

Dividendi e vantaggi aggiuntivi

Un ulteriore vantaggio dell'investimento in azioni di società minerarie d'argento è la possibilità di ricevere dividendi. Alcune di queste società distribuiscono una parte dei loro profitti agli azionisti sotto forma di dividendi, offrendo un flusso di reddito costante che non è disponibile con l'investimento diretto in argento fisico. Questo aspetto può essere particolarmente attraente per gli investitori a lungo termine che cercano sia crescita del capitale sia reddito passivo.

Investire in azioni di società minerarie d'argento rappresenta un modo strategico per partecipare al mercato dell'argento. Gli investitori possono beneficiare dell'apprezzamento del prezzo dell'argento, ottenere potenzialmente rendimenti elevati grazie alla volatilità delle azioni e godere dei dividendi distribuiti da alcune società. Questi fattori suggeriscono che, in molti casi, l'acquisto di azioni di società minerarie può essere una scelta saggia per diversificare e rafforzare il proprio portafoglio di investimenti in argento.

Investire in ETF sull'argento

Gli Exchange Traded Funds (ETF) offrono un modo conveniente ed efficace per investire in argento, consentendo di diversificare il proprio portafoglio e seguire il movimento del prezzo dell'argento fisico o di un gruppo di aziende nel settore dell'argento. Ecco perché l'investimento in ETF sull'argento è diventato sempre più popolare tra gli investitori.

Diversificazione ed esposizione ampia

Acquistare ETF sull'argento fornisce un'esposizione più ampia rispetto a un singolo titolo nel settore. Questo tipo di investimento consente di trarre vantaggio dalla performance dell'argento nel suo complesso, anziché essere legati alle prestazioni di una singola società. La diversificazione offerta dagli ETF può contribuire a ridurre il rischio e a proteggere il portafoglio dagli eventi specifici legati a una sola azienda.

Equilibrio e opportunità di dividendi

Il trading in ETF sull'argento è più equilibrato e può offrire l'opportunità di ricevere dividendi, soprattutto nel caso degli ETF a distribuzione. Anche l'opzione di acquistare ETF ad accumulazione permette di creare portafogli diversificati con un rischio minore, sebbene possano comportare un potenziale di crescita inferiore. Questa flessibilità consente agli investitori di adattare le proprie strategie in base alle proprie preferenze e obiettivi finanziari.

Investire in ETF sull'argento offre una serie di vantaggi, tra cui la diversificazione del portafoglio, un'esposizione ampia al mercato dell'argento e la possibilità di ricevere dividendi. Questo tipo di investimento è più equilibrato rispetto all'acquisto di azioni singole e può offrire un maggiore grado di sicurezza e stabilità. Con la flessibilità di scegliere tra ETF a distribuzione o ad accumulazione, gli investitori possono creare portafogli adatti alle proprie esigenze e obiettivi finanziari.

Fattori che influenzano il prezzo dell'argento

Prima di investire in argento, è fondamentale comprendere i fattori che ne influenzano il prezzo.

La domanda globale, specialmente da parte dell'industria e dei consumatori, gioca un ruolo cruciale. Settori come l'elettronica e l'energia solare, che utilizzano l'argento, possono aumentare significativamente la domanda. Inoltre, i tassi di interesse e le fluttuazioni delle valute possono spingere gli investitori a considerare l'argento come un'opzione sicura, influenzandone il prezzo. Anche le condizioni politiche ed economiche mondiali, come eventi geopolitici e crisi finanziarie, possono determinare forti variazioni nel valore dell'argento.

Quando conviene investire in argento?

Periodi di incertezza e inflazione

Durante periodi di alta inflazione o instabilità economica, l'argento può diventare particolarmente popolare. L'aumento dell'inflazione spinge le persone a cercare investimenti sicuri e a lungo termine, aumentando la domanda di metalli preziosi come l'argento, che è noto per la sua diversificazione e il suo potenziale di crescita.

Valutazione e potenziale di crescita

Nonostante sia più abbondante dell'oro in natura, l'argento rimane notevolmente più economico, con un rapporto di prezzo di circa 75 a 1 rispetto all'oro per oncia. Questa differenza di valore potrebbe indicare che l'argento è sottovalutato rispetto alla sua rarità intrinseca. Inoltre, l'argento ha una vasta gamma di utilizzi industriali, che lo rendono attraente non solo per gli investitori a lungo termine, ma anche per gli speculatori e i fondi di investimento.

Correlazione con i rendimenti degli Stati Uniti

La relazione tra l'argento e i rendimenti dei titoli di Stato americani è cruciale per gli investimenti in argento. Durante periodi in cui gli investitori acquistano titoli del Tesoro USA, i rendimenti tendono a scendere, generando un impatto positivo sui prezzi dell'argento. Al contrario, la vendita di titoli del Tesoro può portare a un aumento dei rendimenti, con effetti negativi sui prezzi dell'argento. Questa correlazione è importante per individuare il momento ottimale per entrare o uscire dal mercato dell'argento.

Potenziale di crescita e volatilità

I prezzi dell'argento offrono un potenziale di crescita più elevato rispetto all'oro, ma il mercato dell'argento è anche più volatile. Questa volatilità lo rende attraente per gli speculatori e i fondi d'investimento, ma può comportare rischi aggiuntivi per gli investitori al dettaglio. Nonostante ciò, gli investimenti in argento continuano a mostrare un futuro promettente, mantenendo la loro rilevanza e attrattiva per migliaia di anni.

Orari di negoziazione dell'argento

Per i trader giornalieri, è essenziale conoscere gli orari di negoziazione dell'argento per massimizzare le opportunità di trading. Il trading di argento a pronti è disponibile per la stragrande maggioranza della settimana, con alcune eccezioni importanti da considerare:

Orari di negoziazione: Il trading di argento a pronti è aperto 23 ore al giorno, dalla domenica alle 18:00 fino al venerdì alle 17:00. Tuttavia, è importante notare che c'è una breve pausa dalle 17:00 alle 18:00 ogni giorno.

Chiusure per ferie : Il trading di argento a pronti segue le chiusure per ferie stabilite dal Chicago Mercantile Exchange (CME). Durante questi periodi, il mercato è chiuso e il prezzo spot dell'argento rimane statico.

Momenti di opportunità : Il momento ottimale per il trading di argento è durante i periodi di elevata liquidità e volatilità del mercato. Questi momenti possono essere influenzati da eventi politici, notizie aziendali rilevanti o sovrapposizioni nelle ore di trading di diverse località. Durante queste fasi, i volumi di scambio sono elevati e la volatilità aumenta, offrendo opportunità di profitto per i trader.

Investimento a lungo termine: Se l'obiettivo è un investimento a lungo termine in argento, non è necessario seguire da vicino la volatilità temporanea del mercato. Gli investitori a lungo termine possono concentrarsi sugli elementi fondamentali dell'argento e sfruttare le opportunità di acquisto durante periodi di ribasso del mercato.

Conclusione

