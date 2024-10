Tempo di lettura: 9 minute(s)

L’8 marzo è una giornata dedicata a celebrare le conquiste, la forza, la resilienza e il contributo delle donne in tutto il mondo. In occasione della giornata internazionale della donna, vogliamo dedicare questo articolo alle donne che hanno fatto carriera nel mondo del trading finanziario, un settore spesso dominato dagli uomini. Mentre molte persone associano questa giornata principalmente alla lotta per i diritti delle donne, è importante anche celebrare le donne che hanno fatto progressi significativi in settori tradizionalmente dominati dagli uomini, come il trading. In questo articolo, esploreremo la storia di alcune donne di successo in questo campo e daremo alcune informazioni su come puoi iniziare anche tu a fare trading e investire con XTB.

Le 8 donne più di successo nel trading e investimenti

Negli ultimi anni, sempre più donne hanno deciso di intraprendere una carriera nel trading, sfidando gli stereotipi comuni e dimostrando che il successo in questo settore non ha sesso. Le donne trader portano una prospettiva unica al mondo finanziario, caratterizzata da una gestione del rischio generalmente più prudente, un approccio analitico dettagliato e una resilienza che spesso si traduce in performance eccellenti. Iniziamo scoprendo di più sulla storia delle migliori trader donne al mondo.

Geraldine Weiss

Geraldine Weiss, fu nota anche come la grande dama dei dividendi, ed è considerata una delle donne ad aver avuto maggior successo nel settore degli investimenti. Laureata in Economia e Finanza presso l'Università della California, Geraldine ha iniziato a interessarsi agli investimenti intorno all’inizio degli anni 60. Nonostante innumerevoli tentativi, non fu capace di trovare un lavoro come broker, a causa degli stereotipi di genere nel settore finanziario di quei tempi. Ciononostante, nel 1966 Weiss creò una Newsletter chiamata Investment Quarterly Trends, una rubrica che riscontro ampio successo. Weiss era una value investor, ma sosteneva che le gli investitori dovessero concentrarsi di più sui dividendi, piuttosto che sugli utili. Durante la sua carriera, ha pubblicato due libri che spiegano questa teoria, chiamati ‘Dividends don’t lie’ e ‘The Dividend Connection’. Dopo 36 anni trascorsi a condurre analisi e scrivere per Investment Quality Trends, Weiss ha ceduto l'incarico editoriale.

Linda Bradford Raschke

Linda Bradford Raschke è una trader professionista di Chicago. Il suo ingresso nel mondo del trading risale al 1981, e nel corso degli anni ha consolidato la sua reputazione come una delle migliori trader di materie prime e futures a livello mondiale. A partire dagli anni '90, Linda Bradford Raschke ha assunto anche il ruolo di Commodity Trading Advisor, sfruttando la sua vasta esperienza per fornire consulenza strategica nel campo del trading delle commodities. Ciò testimonia la sua continua leadership e il suo impatto duraturo nel settore. Quello che contraddistingue Linda è il suo approccio coerente e orientato al lungo termine nel trading. La sua abilità nel navigare nei mercati azionari e dei futures ha contribuito al suo notevole successo e offre un'opportunità di apprendimento preziosa per i trader principianti che cercano modelli di comportamento e strategie vincenti da cui prendere ispirazione. La lunga carriera di Linda Bradford Raschke è un esempio di dedizione e competenza nel mondo del trading, e il suo contributo continua a influenzare e ispirare generazioni di trader.

Kathy Lien

Kathy Lien è una figura di spicco nel mondo del trading, con una carriera straordinaria nel mercato Forex. Laureata alla Stern School of Business della New York University, ha iniziato la sua carriera a Wall Street a soli 18 anni presso JP Morgan Chase, specializzandosi nel mercato valutario. Successivamente, ha contribuito allo sviluppo di strategie di trading presso FXCM e altri siti web specializzati in FX. La sua competenza nel settore non è passata inosservata, tanto che ha guadagnato molta notorietà come analista ed esperta mediatica, apparendo su rinomati canali finanziari come WSJ, Bloomberg e CNBC. Kathy Lien ha inoltre dimostrato un notevole spirito imprenditoriale lanciando DailyFX.com a soli 21 anni, un portale sulle notizie relative ai mercati finanziari. Attualmente, continua a essere una figura di rilievo nel settore finanziario, ed è cofondatrice di BKForex.com e ricopre il ruolo di amministratore delegato di FX Strategy per BK Asset Management. Oltre al suo successo nel trading, Kathy Lien si distingue anche come fonte di ispirazione per le donne aspiranti a intraprendere una carriera nel trading e negli investimenti.

Jennifer Fan

Jennifer Fan è una rinomata trader negli Stati Uniti, specializzata in materie prime. Il suo percorso eccezionale nel mondo del trading ha avuto inizio dopo essersi laureata alla Stern School of Business della New York University a soli 19 anni. Dopo la laurea, Jennifer Fan ha accumulato esperienza presso prestigiosi nomi di Wall Street prima di intraprendere la strada imprenditoriale fondando il suo hedge fund, Arbalet Capital, con un focus specifico sul commercio di materie prime. Il suo successo nel settore finanziario è stato ulteriormente riconosciuto quando è stata inclusa nella lista "30 Under 30: Finanza" di Forbes nel 2012, sottolineando il suo notevole impatto nel settore a una giovane età. Attualmente, Jennifer Fan occupa la posizione di CEO presso Family Office, una società specializzata in gestione patrimoniale.

Lauren Simmons

Lauren Simmons è un’altra figura straordinaria nel mondo del trading, entrando nella storia come la più giovane e unica trader donna a tempo pieno alla Borsa di New York (NYSE) all'età di soli 23 anni. Inoltre, Lauren è la seconda donna afroamericana a lavorare a Wall Street in oltre 226 anni, rompendo barriere di genere e di razza nel settore. Nonostante il suo background in genetica, Lauren Simmons ha scelto di intraprendere una carriera nella finanza e nel trading di azioni presso Rosenblatt Securities, dimostrando la sua audacia e determinazione nel perseguire il successo in un campo distante dal suo percorso accademico. Oltre al trading, Lauren è anche un'autrice pubblicata, un oratore e una figura nel mondo dello spettacolo, dimostrando una versatilità che va oltre il trading stesso. Attiva su piattaforme di social media come LinkedIn, Facebook e Instagram, Lauren Simmons utilizza la sua voce per incoraggiare gli altri a credere in se stessi.

Lucy Baldwin

Lucy Baldwin emerge come una trader di successo nel panorama finanziario, distinguendosi per essere stata inclusa nella lista "30 Under 30 in Finance" di Forbes per due anni consecutivi. La sua carriera è stata caratterizzata da ruoli di alto livello presso istituzioni di rilievo come Goldman Sachs e Bank of America Merrill Lynch, dove si è occupata del trading di azioni europee. Attualmente, Lucy Baldwin ricopre la posizione di Global Head of Sales presso Credit Suisse, una rinomata società di gestione patrimoniale globale. La sua ascesa e le sue posizioni di leadership presso istituzioni finanziarie di primo piano testimoniano la sua competenza e influenza nel settore. Oltre alle impressionanti esperienze professionali, Baldwin sottolinea l'importanza di un equilibrio tra un elevato quoziente intellettivo e un'intelligenza emotiva per il successo di un trader. La sua convinzione che l'intelligenza emotiva possa contribuire alla disciplina è particolarmente rilevante in un contesto in cui la gestione delle emozioni è cruciale per un trading efficace.

Mandi Pour Rafsendjani

Mandi Pour Rafsendjani è una trader e coach con oltre 15 anni di esperienza nei mercati finanziari. Attualmente risiede in Germania, ma è originaria dell'Australia. La sua specializzazione si concentra principalmente sul trading DAX e Forex tedesco, coprendo tuttavia una vasta gamma di asset come azioni, indici, materie prime e CFD. Oltre a essere attivamente coinvolta nel trading, Mandi dedica parte del suo tempo a istruire trader di tutti i livelli, compresi investitori al dettaglio, professionisti e istituzionali, fornendo loro preziosi consigli per migliorare le loro prestazioni in termini di strategia, psicologia ed esecuzione. La sua approfondita conoscenza dei mercati finanziari è arricchita da una prospettiva unica, derivante dalla sua incorporazione di vari approcci provenienti da campi come la Programmazione Neuro-Linguistica (PNL), la Neuroscienza e la Finanza Comportamentale. Questa combinazione di competenze le consente di offrire un approccio olistico al trading, affrontando non solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli psicologici e comportamentali che influenzano le decisioni di trading.

Stephanie Link

Stephanie Link, una stimata trader degli Stati Uniti, attualmente occupa la posizione di capo della strategia di investimenti e gestore di portafoglio presso Hightower Advisors. Stephanie ha conseguito la laurea presso la Carroll School of Management del Boston College e vanta oltre 28 anni di esperienza nel settore finanziario. La sua esperienza abbraccia diversi aspetti, dalla gestione di portafogli azionari, alla consulenza sugli investimenti, l'amministrazione di fondi comuni d'investimento, il trading e l'analisi fondamentale. La vasta conoscenza e competenza di Stephanie nel campo finanziario le hanno permesso di ottenere una posizione di leadership nel settore. La sua presenza mediatica è significativa, con frequenti collaborazioni con la CNBC, dove condivide regolarmente le sue prospettive e analisi di mercato.

Quante sono le donne che fanno trading e investono in Italia?

Secondo le statistiche di XTB relative al 2023, in Italia, le donne coinvolte nel trading e negli investimenti rappresentano l'8,6%, mentre la percentuale di donne tra i nuovi investitori è del 6,9%. Le azioni più popolari tra le donne in Italia nel 2023 includono Shell, AXA e Amazon. Per quanto riguarda i Contratti per differenza (CFD), quelli più popolari sono EURUSD, DE40 e US100. Inoltre, gli Exchange Traded Fund (ETF) preferiti dalle donne nel 2023 sono iShares Core MSCI World UCITS ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF e SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS. La proporzione di transazioni effettuate da donne, suddivise per dispositivi, mostra che il 33% avviene tramite desktop e il 67% tramite dispositivi mobili. Inoltre, l'età media degli investitori donne è di 39 anni. Questi dati evidenziano un coinvolgimento crescente delle donne nei mercati finanziari, con preferenze specifiche per determinati strumenti e piattaforme di trading. La diversificazione delle scelte di investimento e l'accesso tramite dispositivi mobili riflettono la modernizzazione e l'adattamento alle nuove tendenze nel settore finanziario.

Vorresti imparare di più sul trading ma non sai da dove o come iniziare?

Conclusioni

Mentre celebriamo la Festa della Donna, è fondamentale riconoscere e sostenere le donne che hanno fatto e stanno facendo strada nel mondo del trading e degli investimenti. La diversità di genere in questo settore non solo apre nuove opportunità per le donne, ma contribuisce anche a una comunità finanziaria più forte, resiliente ed equa. In questo giorno speciale, XTB desidera augurare una buona festa della donna a ciascuna di voi e ricordarvi che ogni investimento nella vostra crescita è un rendimento garantito!

