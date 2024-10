Come e dove comprare la criptovaluta Bitcoin (BTC)?

Tempo di lettura: 11 minute(s)

I bitcoin possono essere acquistati in molti modi . In questo articolo, esaminiamo i modi migliori per acquistare la criptovaluta più antica.

Con l'aumento del prezzo del Bitcoin, un numero crescente di investitori ha cominciato a chiedersi - come e dove comprare questa criptovaluta? In passato, l'unico modo per ottenere BTC era di estrarlo usando il proprio computer. Nel corso del tempo, l'algoritmo proof-of-work su cui si basa la rete Bitcoin è diventato così complesso e ad alta intensità di risorse che il mining di Bitcoin è stato gestito da macchine di calcolo sviluppate appositamente per questo scopo. Come e dove comprare Bitcoin senza la necessità di un mining dispendioso in termini di tempo e capitale? Questo articolo fa luce sui modi più popolari per farlo!

Cos'è Bitcoin?

Creato all'inizio del 2009, Bitcoin è un tipo di moneta virtuale decentralizzata, il cui principio è stato descritto nell'ottobre 2008 nell'ormai famoso manifesto di Satoshi Nakamoto. In realtà, non si sa ancora chi fosse Satoshi Nakamoto, e nemmeno se fosse una singola persona o un gruppo di persone. Quello che si sa, invece, è l'intenzione di Nakamoto, che nel suo manifesto descriveva Bitcoin come un sistema di pagamento senza supervisione e senza intermediari basato su una rete peer-to-peer. L'assenza di qualsiasi autorità centrale di emissione e la fornitura limitata di Bitcoin di 21 milioni di unità significa che è stato apprezzato da un gruppo inizialmente piccolo di appassionati del progetto open source. Mentre il suo valore continuava a crescere, Bitcoin stava guadagnando popolarità fino a diventare quasi un sinonimo dell'intero mercato delle criptovalute.

Le criptovalute (che includono anche Bitcoin) devono il loro nome all'uso della crittografia avanzata per memorizzare e confermare la proprietà di unità arbitrarie. La crittografia rende possibile che il controllo su un dato nodo di rete (portafoglio) sia esercitato da un utente in possesso di una cosiddetta chiave privata; inoltre impedisce che la stessa unità sia emessa due volte. Allo stesso tempo, è la crittografia che rende l'estrazione di Bitcoin (mining) così difficile.

Il mining è un processo di messa in circolazione di nuovi bitcoin, così come la conferma di nuove transazioni nella rete e il suo mantenimento. In passato, un semplice personal computer era sufficiente per il mining, ma con lo sviluppo della rete Bitcoin, e la difficoltà di condurre questo processo, i minatori hanno iniziato a utilizzare macchine di calcolo specializzate. Oggi, il processo di mining assomiglia alle operazioni delle miniere reali. A causa dell'intensità energetica e del livello di difficoltà del mining di Bitcoin, i minatori si uniscono in gruppi speciali, cercando i costi più bassi possibili di elettricità. Gli imprenditori specializzati affittano intere sale in cui collocano centinaia o migliaia di escavatori di Bitcoin solo per aumentare le loro possibilità di essere ricompensati per il mining di un blocco. Il primo blocco, estratto nel gennaio 2009 dallo stesso Satoshi Nakamoto, è chiamato genesi e valeva 50 BTC. Con i successivi dimezzamenti (vedi Glossario Bitcoin), che si verificano in media una volta ogni quattro anni, la ricompensa è diminuita di due volte. Il dimezzamento che ha avuto luogo nel maggio 2020 ha ridotto il valore della ricompensa per il mining di un blocco a 6,25 BTC. Un'altra operazione simile è prevista per la primavera del 2024.

Mentre BTC 6,25 sembra un incentivo piuttosto attraente per iniziare a minare Bitcoin per conto proprio (a metà novembre 2021, Bitcoin era valutato a oltre 60 mila dollari), si dovrebbe tenere a mente che questa operazione è del tutto economicamente inefficiente per un singolo minatore. Il mining di Bitcoin sta diventando sempre più difficile a causa della crescente potenza di calcolo totale combinata utilizzata per elaborare le transazioni BTC e mantenere la sua rete. Alla fine di ottobre 2021, la difficoltà media del mining di Bitcoin era di quasi 150 exahash (EH/s). La potenza di calcolo dei migliori escavatori di Bitcoin si misura in terahash, un valore che è diversi ordini di grandezza più piccolo. Ciò significa che le possibilità che un minatore con un solo escavatore riesca ad estrarre un blocco sono scarse. Pertanto, la stragrande maggioranza delle comunità Bitcoin decide di comprare BTC.

Dove comprare Bitcoin?

Ci sono diversi modi per acquistare Bitcoin - ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi. Di seguito presentiamo i più popolari.

Piattaforma di trading di criptovalute

Una piattaforma di trading è un luogo che riunisce due parti in una transazione - acquirenti e venditori. Le piattaforme di trading di criptovalute sono probabilmente la prima scelta della maggior parte delle persone che vogliono comprare Bitcoin. Oggi, non solo il Bitcoin ma anche migliaia di altre criptovalute sono scambiate sulle piattaforme di trading. Tuttavia, è il Bitcoin che più spesso rappresenta la parte del leone del volume generato dalle singole piattaforme di trading.

Il processo di acquisto di Bitcoin non dovrebbe essere un problema per coloro che sanno come funzionano le piattaforme di trading tradizionali. Tutto quello che devi fare è piazzare un ordine ad un prezzo che ti soddisfa e, se c'è un'offerta di vendita, una transazione avrà luogo. Prima di questo, però, è necessario trovare una piattaforma di trading adatta, registrarsi nel suo sistema e confermare la propria identità. Questo è dovuto all'antiriciclaggio, anche se le leggi e i requisiti degli organismi di regolamentazione possono variare a questo proposito, a seconda del luogo di funzionamento della piattaforma di trading.

Le piattaforme di trading di criptovalute danno la possibilità di comprare Bitcoin per un'altra criptovaluta (Ethereum, Litecoin, Ripple ecc.), ma il metodo più popolare è quello di utilizzare le valute fiat (PLN, EUR, USD ecc.) per questo scopo. Pertanto, prima di fare un'offerta di acquisto su una piattaforma di trading, l'utente deve depositare un importo adeguato nel conto dedicato. Per questo motivo, i regolamenti che regolano le piattaforme di trading di criptovalute sono una questione estremamente importante. Questo perché depositare denaro sul conto di una borsa piccola, poco riconosciuta o completamente nuova comporta il rischio di frode e la perdita di tutto il denaro depositato. Vale anche la pena di visitare i siti web degli organismi di regolamentazione dei mercati finanziari nazionali o internazionali (in Polonia è l'Autorità di vigilanza finanziaria polacca), poiché spesso tengono le cosiddette liste di avvertimento, nelle quali vengono inserite le entità che destano preoccupazioni.

Exchange di criptovalute

Gli exchange di criptovalute sono un'alternativa popolare alle piattaforme di trading. In linea di principio, l'attività di un exchange di criptovalute non differisce da quella di un normale ufficio di cambio valuta, tranne che invece di dollari, euro o franchi svizzeri, vi si possono comprare Bitcoin, Ethereum o Litecoin. Gli exchange di criptovalute esistono sia in forma fisica che virtuale. Se l'utente sceglie quest'ultima, gli viene richiesto di creare un account - come nel caso delle piattaforme di trading di criptovalute. Gli uffici fisici (brick-and-mortar) di scambio di criptovalute non sono fondamentalmente diversi dagli uffici di cambio valuta. Sono dotati di un tabellone delle quotazioni, un registratore di cassa e personale che ti guiderà attraverso l'intero processo di acquisto o vendita di criptovalute selezionate.

Gli uffici fisici degli exchange di criptovalute offrono una serie di caratteristiche che spesso sono particolarmente desiderate dagli utenti di criptovalute. Soprattutto, questi siti sono in grado di garantire il relativo anonimato delle transazioni. In un exchange office di tipo brick-and-mortar, le criptovalute possono essere acquistate in contanti - sia per zloty che spesso per dollari o euro. A causa della mancanza di intermediari (l'exchange agisce come l'altra parte della transazione), sei spesso in grado di ottenere un tasso di vendita/acquisto di criptovalute più interessante di quello offerto su una piattaforma di trading. Tuttavia, questa non è la regola, e a volte i proprietari di tali siti impongono un markup aggiuntivo quando si vende o si compra Bitcoin o altre criptovalute. Tuttavia, ci sono ancora relativamente pochi exchange di criptovalute brick-and-mortar in Polonia e di solito si trovano solo nelle grandi città.

Bitcoin ATM

Un bancomat Bitcoin è un dispositivo simile a un bancomat tradizionale e può essere usato per acquistare rapidamente Bitcoin, e spesso altre criptovalute. Simile agli exchange di criptovalute brick-and-mortar, i Bitcoin ATM consentono transazioni di acquisto e vendita di Bitcoin veloci, sicure e anonime. La mancanza di necessità di assumere personale, le piccole dimensioni e la possibilità di impostare la macchina praticamente ovunque significa che ogni mese vengono installati sempre più Bitcoin ATM.

Il numero di bancomat Bitcoin cresce ogni mese. Secondo coinatmradar.com, alla fine di ottobre 2021, il loro numero ha superato i 30 mila in tutto il mondo. Fonte: coinatmradar.com

Come usare la volatilità di Bitcoin?

Contrariamente alle supposizioni di Satoshi Nakamoto, la maggior parte dei possessori di Bitcoin sono più interessati al semplice aumento del prezzo del BTC piuttosto che al nuovo sistema finanziario decentralizzato che la criptovaluta rappresenta. Questo non è sorprendente - la strategia buy and hold per il Bitcoin ha dimostrato la sua utilità più e più volte, con tassi di rendimento su investimenti a lungo termine in BTC che raggiungono migliaia di per cento. Tuttavia, per beneficiare dell'alta volatilità sul grafico del Bitcoin, non c'è bisogno di comprarlo del tutto!

I contratti per differenza (CFD) sono derivati che ti permettono di ottenere un'esposizione a un asset (sia Bitcoin che altre criptovalute) senza comprarlo. Pertanto, l'acquisto di un CFD ha in pratica quasi gli stessi vantaggi dell'acquisto dell'asset sottostante - come il prezzo dell'asset sale, così fa la valutazione del contratto per differenza. Inoltre, i CFD ti permettono anche di ottenere un profitto quando il prezzo dell'attività sottostante (ad esempio il Bitcoin) inizia a scendere. Questo è possibile grazie alla cosiddetta vendita allo scoperto, il cui nome non si riferisce alla durata di una posizione, ma alla sua direzione. Utilizzando posizioni corte e lunghe, un investitore è in grado di trarre vantaggio dalla volatilità del Bitcoin in entrambe le direzioni - qualcosa che non è possibile quando si acquista la criptovaluta su una piattaforma di trading, in un ufficio di scambio in utilizzando un Bitcoin ATM.

Grazie all'offerta in continua espansione di XTB, un investitore è in grado di ottenere l'esposizione non solo al Bitcoin, ma anche ad altre criptovalute popolari come Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin e molti altri. I trader esperti apprezzeranno sicuramente anche la possibilità di usare la leva finanziaria quando si investe. Ti permette di moltiplicare i tuoi potenziali profitti, ma se viene presa una posizione sbagliata, anche le tue perdite saranno amplificate di conseguenza. Pertanto, il trading con la leva dovrebbe essere preceduto da una solida educazione e da un'analisi approfondita della situazione dei grafici.

Come comprare bitcoin? Riassunto

Come puoi vedere, ci sono molti metodi per ottenere un'esposizione alla volatilità del Bitcoin - comprare la criptovaluta stessa risulta essere solo uno di questi. Come la storia ha dimostrato, la tempistica dell'acquisto del Bitcoin stesso non era paradossalmente così importante. Su un orizzonte temporale abbastanza lungo, era difficile investire in questa criptovaluta. Questo è il motivo per cui la suddetta strategia buy and hold è così popolare. Tuttavia, richiede una preparazione preventiva e una particolare attenzione alla sicurezza. La natura decentralizzata e praticamente anonima della rete Bitcoin significa che una volta persi, i fondi sono praticamente impossibili da recuperare.

La rapida accelerazione della crescita del prezzo dei Bitcoin dopo il 2017 ha generato numerose storie di persone che, una volta in possesso di centinaia o addirittura migliaia di unità BTC (ottenute quando il loro prezzo era ancora molto basso), non sono state in grado di recuperarle per vari motivi. Il motivo più comune era la perdita di accesso a un portafoglio di criptovalute o il suo danneggiamento. Inoltre, non era raro che gli investitori perdessero i loro fondi durante gli attacchi di hacking ai portali di trading di criptovalute. Pertanto, se vogliamo comprare Bitcoin, dovremmo farlo:

- prima, scansionare il computer o il supporto su cui saranno conservate le criptovalute

- installare o acquistare un portafoglio di criptovalute

- proteggere la chiave privata e la password

L'utilizzo dei CFD sulle criptovalute non richiede un portafoglio, e la sicurezza dei fondi dell'investitore è curata da un'entità del mercato finanziario regolamentato - come ad esempio XTB. La capacità di trarre vantaggio dalla volatilità del Bitcoin in entrambe le direzioni (sia verso l'alto che verso il basso) rende i contratti per differenza uno strumento ideale per gli investitori che cercano di speculare attivamente sul mercato delle criptovalute.