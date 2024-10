EUROPEI 2024: L'impatto economico dell'evento sportivo più atteso

Tempo di lettura: 6 minute(s)

Gli Europei di calcio sono uno degli eventi sportivi più attesi e seguiti a livello globale. Quest’anno questa prestigiosa competizione ha preso luogo in Germania , suscitando grande entusiasmo e aspettative tra i tifosi e gli appassionati di calcio. Oltre all'entusiasmo sportivo, gli Europei 2024 rappresentano anche una significativa opportunità economica per il paese ospitante. In questo articolo, esploreremo i molteplici aspetti che influenzano l'impatto economico degli Europei 2024 , focalizzandoci sulle opportunità per l'industria turistica, gli investimenti infrastrutturali e altro ancora. Attraverso una prospettiva dettagliata, analizzeremo come questa competizione calcistica possa inluenzare in modo duraturo le economie locali e nazionali.

EUROS 2024: L'importanza degli eventi sportivi per l'economia

Gli eventi sportivi di ampia portata come i Campionati Europei di Calcio, sono riconosciuti per il loro notevole impatto economico. Non solo attirano milioni di tifosi e appassionati da tutto il mondo, ma generano anche una vasta gamma di opportunità economiche.

Innanzitutto, stimolano il settore turistico aumentando il numero di visitatori che scelgono di soggiornare in alberghi e appartamenti, i quali a loro volta frequentano ristoranti e visitano le principali attrazioni locali. Questo flusso turistico genera entrate significative per l'economia locale, con impatti positivi su settori quali il trasporto, il commercio al dettaglio e i servizi di intrattenimento.

Inoltre, gli eventi sportivi promuovono gli investimenti infrastrutturali, come la costruzione e il miglioramento di stadi, aeroporti e reti di trasporto. Questi investimenti non solo migliorano l'esperienza degli spettatori durante l'evento, ma lasciano anche un'eredità duratura che beneficia le comunità locali anche dopo la sua conclusione.

Infine, offrono opportunità di sponsorizzazione e partnership commerciali per le aziende, grazie alla vasta visibilità e al pubblico globale raggiunto durante la competizione. Queste collaborazioni possono generare entrate significative e stimolare la crescita economica.

L'impatto economico degli Europei 2024

Gli Europei di calcio 2024 si presentano come un evento con un notevole potenziale economico. Esaminiamo da vicino i diversi fattori che contribuiranno all'impatto economico di questo torneo.

Benefici per il paese ospitante

Il paese ospitante, in questo caso la Germania, prevede benefici economici significativi dall'evento. Secondo le stime, l'impatto economico diretto e indiretto dell'UEFA Euro 2024 in Germania potrebbe raggiungere i 3 miliardi di euro. Questo include i ricavi derivanti da biglietti, merchandising, sponsorizzazioni e diritti televisivi, oltre alle spese dei visitatori per alloggio, cibo e intrattenimento (Fonte: AA, ‘Germany eyes boost in tourism revenue during UEFA EURO 2024’).

L'economia tedesca prevede di beneficiare notevolmente dall'evento, con stime che indicano un impatto positivo sia a livello diretto che indiretto. La Federazione del Commercio al Dettaglio tedesca stima un incremento di 3,8 miliardi di euro nelle vendite durante l'evento, mentre l'Associazione Turistica tedesca prevede un impatto positivo sull'immagine del paese come destinazione turistica ospitale (Fonte: Euronews, ‘Germany’s business climate falls in June: No EURO 2024 fairytale?’). L'istituto di ricerca economica ifo ha pubblicato uno studio in cui afferma che l'evento porterà entrate dalla presenza di turisti stranieri, corrispondenti a circa lo 0,1% del prodotto interno lordo nel secondo trimestre dell'anno. Queste stime indicano che l'UEFA Euro 2024 avrà un impatto economico significativo sia per l'economia tedesca che per l'immagine del paese come destinazione turistica. Questo include i ricavi derivanti da biglietti, merchandising, sponsorizzazioni e diritti televisivi, oltre alle spese dei visitatori per alloggio, cibo e intrattenimento. Inoltre, la Germania avrà l'opportunità di migliorare la sua immagine a livello internazionale, attrarre potenziali investimenti e turisti anche dopo la conclusione dell'evento, generando un impatto positivo a lungo termine sull'economia nazionale.

Effetti sull'industria turistica

L'industria turistica sarà uno dei principali beneficiari degli Europei 2024 in Germania. Si prevede che milioni di tifosi e appassionati di calcio visiteranno le città tedesche ospitanti, generando una domanda senza precedenti per alloggi, ristoranti, trasporti e servizi di intrattenimento. In particolare, le città dove si stanno svolgendo le partite quali Berlino, Francoforte, Dusseldorf, Dortmund e Colonia che si sono preparate per accogliere un grande afflusso di ospiti tedeschi e stranieri, portando a un boom di consumi.

Opportunità per gli sponsor e i partner commerciali

Gli Europei 2024 rappresentano un'opportunità unica per le aziende di diventare sponsor e partner commerciali dell'evento, beneficiando di enorme visibilità e ampia copertura mediatica. Si stima che i diritti di sponsorizzazione e le partnership commerciali possano generare 600 milioni in entrate. Le aziende partner avranno anche la possibilità di lanciare campagne di marketing che potenzieranno ulteriormente il loro fatturato e la loro visibilità.

Investimenti infrastrutturali e miglioramenti urbani

Per ospitare gli Europei 2024, la Germania ha investito significativamente all'ammodernamento e nello sviluppo delle infrastrutture nelle città ospitanti. Questi investimenti includono la costruzione o la ristrutturazione di stadi, la modernizzazione di aeroporti e stazioni ferroviarie, nonché il miglioramento delle reti di trasporto pubblico. Tali investimenti infrastrutturali non solo miglioreranno l'esperienza degli spettatori durante l'evento, ma lasceranno anche un'eredità duratura per le comunità locali. Inoltre, i progetti di riqualificazione urbana e di sviluppo delle aree circostanti gli stadi possono contribuire a rivitalizzare e a migliorare l'aspetto delle città ospitanti.

Impatto sull'occupazione e sul settore dei servizi

Gli Europei 2024 creano numerosi posti di lavoro, direttamente nell'organizzazione dell'evento e indirettamente in settori correlati. Si stima che l'evento genererà oltre 100.000 posti di lavoro, principalmente nel settore dei servizi come alberghi, ristoranti, trasporti e intrattenimento.

Questa crescita occupazionale avrà un effetto positivo sull'economia locale, aumentando il reddito disponibile e stimolando la domanda di beni e servizi. Inoltre, l'evento offrirà opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per i lavoratori, migliorando le capacità della forza lavoro.

EUROS 2024: Il montepremi

L'Uefa ha confermato il montepremi di Euro 2024, il quale si sta attualmente svolegendo in Germania e prende luogo dal 14 giugno al 14 luglio, con un totale di 331 milioni di euro destinati alle squadre partecipanti, eguagliando il montante della precedente edizione itinerante.

I premi variano dai 9,3 milioni di euro per la partecipazione fino a 28,3 milioni di euro per la squadra vincitrice, che riesca a vincere tutte e tre le partite del girone. Ogni vittoria durante la fase a gironi garantisce un premio di un milione di euro, mentre un pareggio vale mezzo milione di euro in bonus. Gli ottavi di finale comportano ulteriori 1,5 milioni di euro, mentre raggiungere i quarti di finale aggiunge un bonus di 2,5 milioni di euro, oltre agli importi precedenti. Le semifinaliste riceveranno un premio aggiuntivo di 4 milioni di euro. In totale, le squadre possono aspirare a un massimo di 28,3 milioni di euro vincendo il torneo.

Il montepremi di 331 milioni di euro per Euro 2024 è identico a quello dell'edizione rinviata del 2021, a causa della pandemia di Covid-19, con l'Italia che ha ottenuto il premio più alto, seguita da Inghilterra, Spagna e Danimarca.

Conclusione

Gli Europei 2024 rappresentano un'importante opportunità economica per la Germania e per l'intera Europa. Attraverso l'analisi dei diversi aspetti dell'impatto economico, abbiamo evidenziato come questo evento sportivo possa generare benefici significativi per i paesi ospitanti, l'industria turistica, gli sponsor e i partner commerciali, nonché per l'occupazione e il settore dei servizi. Oltre ai vantaggi economici a breve termine, gli Europei 2024 lasceranno anche un'eredità duratura, sotto forma di miglioramenti infrastrutturali, rivitalizzazione urbana e nuove opportunità di sviluppo economico.