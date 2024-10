Hedging trading - Cos'è questa tecnica?

Tempo di lettura: 7 minute(s)

L'hedging è una strategia di investimento progettata per ridurre il rischio di variazioni sfavorevoli dei prezzi, come quelli delle azioni, attraverso l'assunzione di posizioni opposte nei derivati. Scopri tutto ciò che devi sapere sull'hedging trading in questo articolo

A differenza di molte altre tecniche di investimento, l’obiettivo principale dell’hedging non è ottenere un profitto, ma ridurre le perdite.

Il leggendario investitore Warren Buffett sottolinea l'importanza di questo approccio con la sua regola numero 1: 'Non perdere mai soldi,' seguita dalla regola numero 2: 'Non dimenticare mai la regola numero 1.'

Gli investitori di successo nel lungo termine comprendono che proteggere il capitale è fondamentale quanto aumentarlo. L'hedging serve precisamente a questo scopo. Sebbene possa sembrare complesso, questa tecnica è ampiamente utilizzata e relativamente semplice da applicare.

I CFD come metodo di copertura

Nei paragrafi seguenti ci concentreremo sulla copertura di posizioni in azioni attraverso la vendita di contratti CFD. La scelta dei contratti CFD non è casuale. I CFD hanno un vantaggio rispetto ad altri derivati in quanto sono più facilmente accessibili e offrono un grande grado di flessibilità quando si tratta di dimensioni della posizione. Inoltre, un altro vantaggio dei CFD è il numero di strumenti sottostanti che coprono - XTB offre oltre 2100 diversi CFD azionari e oltre 35 CFD su indici azionari. Una tale varietà permette agli investitori di coprire non solo le loro partecipazioni azionarie individuali, ma anche interi portafogli. Per maggiori informazioni, dai un'occhiata alla nostra gamma di prodotti sul nostro sito.

La leva finanziaria è un'altra caratteristica importante dei contratti CFD. Permette agli investitori di dedicare un capitale minore per aprire e mantenere una posizione. Grazie a questo, i CFD sono strumenti utili per la copertura del rischio in momenti di elevata incertezza sui mercati.

Supponiamo che un investitore detenga azioni di una data società e voglia coprirsi contro un forte calo del prezzo. Per fare questo può vendere contratti CFD su azioni della società con lo stesso valore nominale della sua posizione azionaria. In questa situazione, le variazioni del prezzo delle azioni non avranno alcun impatto sul valore del suo portafoglio finché la posizione CFD di compensazione rimane aperta. Qualsiasi perdita di valore derivante da un calo del prezzo delle azioni sarà compensata da un aumento del valore dei contratti CFD. Va notato che in una tale situazione, l'investitore non viene privato di alcun beneficio derivante dalla detenzione di azioni, come ad esempio i dividendi o i diritti di voto.

Vendere azioni e riacquistarle in seguito può essere particolarmente problematico quando un investitore possiede azioni di numerose società. Prendere una posizione corta su contratti CFD su ciascuna di queste azioni è una delle opzioni per proteggersi dal calo dei prezzi. Tuttavia, un'altra opzione è quella di prendere una posizione corta su un CFD su un indice azionario. Un tale approccio permette agli investitori di limitare le commissioni di trading in quanto la commissione sarà addebitata su una singola posizione invece che su una dozzina o giù di lì. Un altro fattore che rende i CFD su indici azionari un'opzione interessante è la leva - i CFD su indici azionari sono soggetti a una leva di 1:20 mentre i CFD su azioni individuali sono soggetti a una leva di 1:5. Questo significa che la copertura tramite i CFD su indici azionari è più economica.

Quando si copre una posizione, specialmente tramite contratti CFD, la scelta di un volume di transazione appropriato è cruciale. Detto questo, diamo un'occhiata ad alcuni esempi.

Esempio 1

Consideriamo la situazione di un investitore che possiede azioni di quattro società blue chip dell'indice DE30:

Il loro valore combinato è di circa 50.000 euro. Come abbiamo scritto in precedenza, consideriamo una situazione in cui questo particolare investitore non vuole vendere quelle azioni ma vuole invece coprirsi contro, a suo parere, le condizioni incerte del mercato. Per fare questo, può utilizzare il contratto CFD sull'indice DAX, che può essere trovato su xStation sotto il simbolo DE30. Un calcolatore integrato in xStation rende più facile la definizione di un volume di transazione appropriato.

Fonte: xStation5

Come si può vedere nella schermata qui sopra, una posizione che permetterà di limitare il rischio ha un valore nominale di 50.494 € ed equivale a 0,16 lotti. Va sottolineato che per mantenere questa posizione, abbiamo bisogno di un margine di soli €2.524,70 mentre la commissione di apertura ammonta a soli €3,60.

Esempio 2

Ora diamo un'occhiata a una situazione simile, ma con un portafoglio di azioni tecnologiche statunitensi:

Il valore nominale delle azioni del portafoglio raffigurato sopra ammonta a circa 25.000 dollari. Tutte le società che fanno parte del portafoglio sono membri dell'indice statunitense Nasdaq. Detto questo, possiamo usare i CFD su questo indice per proteggerci dal calo dei prezzi. Si può trovare in xStation sotto il simbolo US100.

Ancora una volta faremo uso della calcolatrice integrata in xStation:

Fonte: xStation5

Come si può vedere nel grafico sopra, la posizione di copertura avrà un valore nominale di $24.643,94 USD e sarà pari a 0,16 lotti. In questo esempio, un investitore avrà bisogno di un margine di soli $1.232,20 mentre la commissione per l'apertura di una posizione ammonterebbe a $3,20.

Esempio 3

Come ultimo esempio, diamo un'occhiata a un portafoglio di azioni polacche. Il portafoglio vale circa 91.000 PLN ed è composto da banche che sono membri dell'indice WIG20:

Nel caso in cui un investitore decida di coprire la posizione tramite un contratto CFD WIG20 (W20), la posizione di copertura può avere i seguenti parametri.

Fonte: xStation5

Copertura con il forex

Gli investitori possono anche coprirsi contro i cambiamenti nel tasso di cambio della valuta in cui le azioni sono quotate.

Consideriamo la situazione di un investitore con un conto di trading in EUR, che vuole comprare azioni che vengono scambiate negli Stati Uniti. È necessario eseguire le seguenti operazioni per comprare azioni:

Comprare dollari USA in euro

Comprare azioni in euro

Per analogia, è necessario eseguire le seguenti operazioni per comprare azioni:

Vendere azioni in dollari USA

Vendere dollari USA per euro

La piattaforma di trading xStation effettua automaticamente le conversioni FX comprando o vendendo la quantità richiesta della valuta appropriata. Tuttavia, si dovrebbe tenere a mente che finché la posizione rimane aperta, è soggetta al rischio FX. Il valore della posizione aumenta con l'aumento del tasso di cambio EURUSD (EUR si rafforza contro USD) e diminuisce con il calo del tasso di cambio (EUR si indebolisce contro USD). Per coprirsi dal rischio FX, un investitore dovrebbe aprire una posizione lunga sul contratto CFD EURUSD.

Un calcolatore xStation integrato aiuterà l'investitore a determinare una dimensione appropriata della transazione e calcolerà il margine richiesto e le spese di commissione. Come si può vedere nella schermata qui sotto, la copertura di una posizione del valore di €50.000 richiederà un margine di €1.665 e una commissione di €4,01.

Fonte: xStation5

Gli investitori dovrebbero anche prestare attenzione agli swap, che sono il risultato del differenziale dei tassi di interesse per le due valute. Nell'esempio di cui sopra i punti di swap sono positivi per la posizione corta, il che significa che la nostra posizione corta avrà un profitto aggiuntivo di €2.53 ogni giorno.

Conclusione

L'hedging degli investimenti è una tecnica molto popolare tra gli investitori professionali che permette loro di proteggere i profitti e limitare il rischio. Questa tecnica facile ed efficace può essere utilizzata da tutti al giorno d'oggi, grazie ad un accesso molto più facile a diversi strumenti finanziari. Infine, ma non meno importante, va notato che l'hedging non è uno strumento perfetto - non eliminerà mai completamente il rischio associato a un particolare investimento, ma può limitarlo in una certa misura.