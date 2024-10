La migliore piattaforma di trading per principianti

Tempo di lettura: 8 minute(s)

In passato, i commercianti si incontravano alle fiere e alle borse valori dove compravano, vendevano e speculavano sulle fluttuazioni future dei prezzi. Oggi, nell'era di Internet e dello sviluppo tecnologico, questi luoghi sono stati sostituiti dalle piattaforme online di investimento, ovvero degli aggregatori di mercati globali dalle valute, materie prime, ed anche azioni e criptovalute.

Scegliere la giusta piattaforma è estremamente importante. Da essa dipende, tra le altre cose, la qualità delle operazioni di trading e la sicurezza sui depositi di denaro raccolti su di essa. Il broker online è solitamente il primo passo verso il mondo finanziario. In questo articolo, risponderemo alle domande di base relative alla scelta e alle funzionalità di tali piattaforme e conti di investimento. Presenteremo inoltre le caratteristiche della nostra moderna e affidabile piattaforma, xStation5.

Cos'è una piattaforma di trading?

Una piattaforma di trading è un luogo virtuale in cui è possibile scambiare migliaia di strumenti finanziari, come indici, materie prime, forex o azioni, tramite l'accesso a Internet. Questo ti permette di compiere le tue operazioni di trading da qualsiasi parte del mondo. Le migliori piattaforme per principianti offrono anche l'accesso a una versione mobile in modo che la piattaforma ti dia accesso alle quotazioni dal tuo telefono. In tempi attuali, tali piattaforme stanno guadagnando popolarità, poiché tutto avviene velocemente e le piattaforme di trading ti consentono di reagire istantaneamente agli eventi del mercato. Nella prossima sezione dell'articolo ti spiegheremo cosa puoi aspettarti dalle migliori piattaforme.

Caratteristiche da considerare per scegliere le migliori piattaforme di trading

La funzione principale di qualsiasi piattaforma di trading è quella di fornire e consentire agli utenti un trading affidabile in tempo reale. Andremo un po’ più in profondità per mostrare cosa dovrebbe offrire esattamente una piattaforma di investimento di alta qualità e come i trader possono sfruttare tali opportunità. Quindi, quali caratteristiche dovrebbe avere una piattaforma di trading e che quali strumenti dovrebbero essere a disposizione dei suoi utenti?

Analisi tecnica e fondamentale

L'analisi tecnica viene utilizzata sia dai trader dilettanti che da quelli professionisti, e dagli investitori per determinare la futura reazione del prezzo in base al suo comportamento passato. Il mercato azionario non è solo uno dei luoghi in cui viene utilizzato: anche i trader di materie prime, criptovalute o petrolio lo utilizzano per stimare la zona di resistenza e di supporto. Indicatori integrati e pronti all'uso come i ritracciamenti di Fibonacci, le onde di Bollinger ed Elliott, l'indice di forza relativa (RSI) e centinaia di altri strumenti ti consentono di compiere analisi più approfondite all'interno di una piattaforma di trading. D’altra parte, l’analisi fondamentale del mercato azionario può essere eseguita utilizzando rapporti finanziari, flussi di cassa e altri parametri ricavati dai report aziendali. Rapporti come P/E, P/B, EV/EBITDA o P/FCF sono noti a quasi tutti gli investitori in tutto il mondo per determinare la sottovalutazione o sopravvalutazione delle azioni societarie.

Selezione più semplice degli strumenti e trading in tempo reale

Una piattaforma ottimale dovrebbe contenere strumenti chiari e intuitivi, pronti per essere scambiati con prezzi esposti in tempo reale. Il motore di ricerca ti permetterà di trovare subito le quotazioni degli strumenti che ti interessano, come ad esempio azioni o materie prime. Questo ti permette di seguire l'evoluzione dei prezzi e osservare le reazioni del mercato in seguito a pubblicazioni di dati importanti.

Cercare autonomamente vantaggi e opportunità di mercato

Con l'accesso all'analisi fondamentale e tecnica, agli strumenti tecnici e alle informazioni fornite dagli analisti, sarà più facile per te cercare opportunità di investimento sul mercato e analizzare l'attuale comportamento dei prezzi. Di conseguenza, potresti avere maggiori probabilità di ottenere dei vantaggi finanzari. Va specificato però che l’interpretazione finale del comportamento dei prezzi dipende sempre da te.

Se ti aspetti che i prezzi aumentino, puoi iniziare a fare trading di CFD tramite gli strumenti offerti dalla piattaforma XTB assumendo una posizione lunga (BUY). Vuoi invece scommettere sul calo dei prezzi? Gli strumenti CFD ti permetteranno di assumere una posizione corta (SELL), che ti permetterà di realizzare un profitto se il prezzo dello strumento scende. Tuttavia, tieni presente che il trading comporta sempre un rischio elevato e che l’utilizzo delle leve finanziarie può aumentare non solo i guadagni ma anche le perdite.

Analisi di mercato, formazione e servizio clienti

Le migliori piattaforme di trading dispongono di un team dedicato di analisti che fornisce quotidianamente ai clienti nuove informazioni e analisi su settori e aziende specifici. Scegliendo una piattaforma educativa, navigare ed usare la piattaforma non sarà più un problema, e inoltre la tua conoscenza dei mercati finanziari aumenterà. In caso di domande o problemi, l'assistenza clienti professionale è a tua disposizione, pronta a rispondere alle tue domande 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana tramite chat, telefono ed e-mail.

L'importanza della scelta corretta

La scelta della piattaforma corretta è molto importante. Questa scelta determina :

La tua facilità nell'eseguire operazioni di trading e investimenti

La sicurezza del tuo capitale detenuto nella piattaforma di investimento

La qualità del tempo trascorso sulla piattaforma

La velocità dei tuoi ordini

Facilità d'uso

Le piattaforme ben sviluppate e graficamente piacevoli implicano anche facilità d'uso. I nostri grafici si sono assicurati che l'interfaccia di xStation5 sia intuitiva anche per i principianti. La piattaforma ti consente di investire in fondi negoziati in borsa e offre molteplici risorse educative. Non esiste uno schema di compensazione per i servizi finanziari o una commissione per la piattaforma. L’accesso alla piattaforma di investimento in XTB è gratuito (non ci sono commissioni sul conto), così come i conti di intermediazione.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Sicurezza

Gli investimento sono sempre legati al rischio e all’impegno del proprio denaro. Per tanto, è essenziale scegliere una piattaforma sicura. Bisogna quindi assicurarsi di utilizzare broker comprovati e regolamentati. I fondi raccolti dai clienti XTB nella piattaforma sono detenuti in conti bancari separati. Bisogna sempre ricordare che i conti di intermediazione online possono essere attaccati dagli hacker, ma nel caso della piattaforma di XTB il prelievo dal conto può procedere solo sul conto bancario verificato del Cliente.

Formazione

Grazie alle sezioni di formazione e notizie sulle piattaforme di trading puoi acquisire conoscenze mentre trascorri il tuo tempo sulla piattaforma e studiare le analisi create dai nostri analisti. Grazie a questo, il tuo tempo passato su xStation5 non risulterà in tempo sprecato. Anche l’accesso all’assistenza clienti è uno degli elementi chiave della qualità di una piattaforma di investimento. Puoi analizzare e monitorare il tuo portafoglio di investimenti in qualsiasi momento. Il conto di trading è un luogo in cui "incontri" i mercati finanziari e la sua qualità è fondamentale anche per gli investitori principianti che desiderano utilizzare piattaforme di investimento.

Velocità nel compiere operazioni

Le quotazioni degli strumenti cambiano rapidamente, il che significa che il tempo di reazione sulle tue operazioni a volte è cruciale. Con il nostro modello di esecuzione degli ordini xStation5, puoi beneficiare dell'esecuzione immediata in modalità "mercato". I dipartimenti di trading e programmazione si assicurano costantemente che l'esecuzione avvenga il più rapidamente possibile. Il tempo di esecuzione medio per tutti gli strumenti sulla piattaforma xStation5 è inferiore a 440 millisecondi. L'apertura e la chiusura delle posizioni all'interno dei conti di trading dovrebbero essere il più rapide possibile a causa dell'elevata volatilità dei mercati finanziari e dei CFD. Gli investitori principianti dovrebbero ricordare che l’educazione finanziaria è molto importante ed è il primo passo per utilizzare consapevolmente un conto di trading.

Caratteristiche delle migliori piattaforme di trading

Se hai letto i capitoli precedenti, sai già a cosa prestare attenzione quando si sceglie una piattaforma di trading onlibe. Tuttavia, per concludere questo importante argomento, presenteremo esattamente quali caratteristiche dovrebbe avere la migliore piattaforma di investimento per principianti. I conti di intermediazione offrono una gamma di opzioni di investimento. I punti elenco sottostanti potrebbero aiutarti nel prendere una scelta ottimale.

Piattaforma XTB: nuova generazione di piattaforme di trading

La piattaforma XTB offre un'intera gamma di caratteristiche moderne progettate per rendere il trading degli utenti più semplice e ottimizzato. Dalla data del suo lancio, la piattaforma è in continuo miglioramento, basandosi su esperienze, opinioni e suggerimenti di utenti e lavoratori. Centinaia di specialisti come programmatori, grafici e specialisti finanziari lavorano ogni giorno per rendere l'esperienza dell'utente il più alta possibile. Le funzionalità della piattaforma includono: