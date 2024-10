Risk Management Trading - Introduzione

La gestione del rischio dovrebbe essere una parte essenziale della tua strategia di trading. Impara le basi della gestione del rischio e come applicarle al tuo piano di trading.

La gestione del rischio è uno dei concetti chiave per il successo a lungo termine sui mercati finanziari ed è anche uno degli aspetti più trascurati o sottovalutati del trading. Ma perché la gestione del rischio è così importante e come puoi implementarla nelle tue strategie? Potresti essere il trader più talentuoso del mondo con un occhio naturale per le opportunità di investimento e continuare a far saltare il tuo account con una cattiva chiamata senza un'adeguata gestione del rischio. Non importa quanto sei bravo o quanto esperto sei, incorrerai comunque in perdite. Anche i migliori trader del mondo subiscono perdite di operazioni: è parte integrante del trading. Ecco perché la gestione del rischio è così importante per il tuo trading. Le regole di gestione del rischio sono facili da capire, anche per i principianti, ma possono essere difficili da seguire, perché quando sono in gioco soldi veri entrano in gioco le emozioni. Prima di passare a specifiche tecniche di gestione del rischio, diamo un'occhiata a come la gestione del denaro costituisce un elemento cruciale di una strategia di trading di successo. Elementi di una strategia di trading di successo Una strategia vincente normalmente si compone di tre elementi cruciali: Una strategia di trading strutturata : ciò comporta l'applicazione coerente delle regole che governano una particolare strategia, come punti di ingresso e uscita specifici o il trading sempre nella direzione del trend prevalente. Ad esempio, forse usi semplici medie mobili per aiutare a identificare una nuova tendenza il prima possibile e un indicatore stocastico per aiutare a determinare se è sicuro o meno entrare in un trade dopo un crossover mobile. Potresti anche utilizzare l'RSI come ulteriore conferma che aiuta a determinare la forza di una tendenza. Qualunque cosa sia, la tua strategia di trading deve essere unica per te - dopotutto, sei tu a usarla - e quindi applicata alle tue operazioni.

Ad esempio, forse usi semplici medie mobili per aiutare a identificare una nuova tendenza il prima possibile e un indicatore stocastico per aiutare a determinare se è sicuro o meno entrare in un trade dopo un crossover mobile. Potresti anche utilizzare l'RSI come ulteriore conferma che aiuta a determinare la forza di una tendenza. Qualunque cosa sia, la tua strategia di trading deve essere unica per te - dopotutto, sei tu a usarla - e quindi applicata alle tue operazioni. Controllare le tue emozioni : se hai testato la tua strategia sia su una demo che su un conto reale, potresti notare una differenza nei risultati. Questo perché quando sono coinvolti fondi reali, la psicologia gioca un ruolo fondamentale. Emozioni come paura, avidità o eccitazione possono impedirti di attenerti al tuo piano, creando risultati potenzialmente negativi. Come regola generale, è considerata una buona pratica lasciar correre i profitti e ridurre le perdite in anticipo. Tenere sotto controllo le tue emozioni e attenersi al tuo piano di trading può aiutarti in questo. Se sei interessato ad approfondire il ruolo della psicologia nel trading, ti suggeriamo questo articolo.

Gestione del denaro: è una parte cruciale della tua strategia che specifica la dimensione della posizione, la quantità di leva utilizzata e qualsiasi livello di Stop Loss e Take Profit. Una buona gestione del denaro è una parte vitale del trading di successo a lungo termine. Aiuta a massimizzare i profitti riducendo al minimo le perdite. Ti impedisce anche di correre troppi rischi.

Come puoi vedere, la corretta considerazione di questi elementi giocherà un ruolo importante nella tua capacità di fare trading con successo. Se stai utilizzando solo due dei tre elementi di cui sopra, prima o poi potresti subire una battuta d'arresto che avrebbe potuto essere evitata. Una delle chiavi del trading è rimanere "vivi" il più a lungo possibile. Quindi, quali elementi costituiscono una buona gestione del denaro? Diamo un'occhiata ad alcune tecniche che possono aiutare a controllare il rischio: La dimensione della tua posizione

Copertura: assumere più posizioni contemporaneamente in mercati opposti

Trading in determinate ore

Stop Loss e Take Profit livelli

Sapere quando subire perdite Diamo un'occhiata a un esempio di cosa può accadere quando uno di questi elementi viene ampiamente ignorato. Ipotizziamo che i fondi del tuo account siano $ 10.000 e tu vada short su EUR/USD con una dimensione commerciale di 2,5 lotti e una leva di 30:1, decidendo di non mettere uno Stop Loss su questo trade. Stai utilizzando la maggior parte dei fondi del tuo account in questa posizione ($ 8333,33), lasciandoti poco margine per qualsiasi movimento di prezzo negativo. Ogni mossa di pip comporterebbe un profitto o una perdita di $ 25, senza un ordine Stop Loss. Vediamo cosa succede dopo. Alcuni dati vengono rilasciati ei mercati reagiscono rafforzando l'euro, che registra un rally di oltre 100 pip contro il dollaro USA. Questa mossa comporta una perdita di $ 2.500 in pochi minuti, che è un quarto dei tuoi fondi, e lascia solo una parte dei tuoi soldi per ricostruire il tuo account. Prima che tu possa decidere quale sarà la tua prossima mossa - se tagliare le perdite, aggiungere uno Stop Loss per prevenire ulteriori perdite o ridurre la dimensione della posizione - si verifica un'altra mossa di 50 pip contro di te, il che significa che incorrerai in un'ulteriore perdita di $ 1.250. Questa è una perdita totale di $ 3.750 per una mossa di 150 pip contro di te. Questo trade è un chiaro esempio di una posizione che non utilizza stop loss e di come potrebbe essere pericolosa per il tuo account. Alcuni dati vengono pubblicati ed I mercati reagiscono con un rafforzamento dell’ euro, che sale di oltre 100 pips contro lo USD. Questo movimento porta in pochi minuti la transazione a una perdita di $4,590, che costituiscono la maggior parte dei fondi e lascia una somma con la quale sarà altamente difficile poter ripristinare il conto. Questa operazione è un chiaro esempio di una posizione troppo grande per i fondi sul conto. Il prezzo dell'EURUSD è 1.07628 (18/05/23, ore 19:07). Se vuoi controllare il prezzo corrente di EURUSD, puoi visionare questa pagina e cercare lo strumento che ti interessa. Gestire il rischio Come accennato in precedenza, anche i migliori trader subiscono una perdita a un certo punto. Fa parte integrante del trading. La chiave è limitare le perdite a un livello più gestibile. In questo modo, scoprirai che sarai in grado di rimanere sul mercato più a lungo, aumentando le tue possibilità di avere più operazioni di successo. Un modo per trovare il giusto equilibrio tra ricompensa e rischio è attenersi a un rapporto ricompensa:rischio come 2:1 o anche 3:1, in cui i profitti mirati sono sempre il doppio delle perdite massime. Quindi, anche se subisci tre operazioni in perdita, ti serviranno solo due operazioni redditizie per assicurarti che i tuoi profitti totali superino le tue perdite se ti attieni a questo rapporto ricompensa:rischio. Sebbene non sia una regola generale da seguire, può aiutarti a visualizzare un approccio specifico alla gestione del rischio. Diamo un'occhiata a due trader che iniziano entrambi con $ 10.000 e utilizzano un rapporto di rischio di ricompensa di 2:1, ma applicano livelli molto diversi di gestione del denaro nel loro trading. Il primo trader utilizza un approccio molto aggressivo, rischiando il 60% del proprio capitale su ogni operazione e cercando di ottenere un profitto al 120%. Il secondo trader è molto più prudente e rischia solo il 5% dei fondi del proprio conto con un profitto del 10%. Per semplicità, diciamo che ogni trader ha lo stesso set di dieci operazioni e che ogni secondo scambio è redditizio. Efficacia della strategia Queste tabelle mostrano i risultati di trading di due trader che utilizzano diversi livelli di gestione del rischio. Nonostante entrambe le strategie abbiano tassi di successo uguali, lo stesso capitale iniziale e lo stesso approccio al rischio di ricompensa 2:1, a causa di uno stile di gestione del denaro molto diverso, i risultati finali differiscono in modo significativo. L'approccio aggressivo del primo trader ha comportato una perdita totale del 47%, mentre il secondo trader gode di quasi il 25% di profitto totale a $ 12.462. Quindi puoi vedere come un piccolo aggiustamento al tuo approccio alla gestione del rischio potrebbe darti rendimenti migliori. Come gestire ordini e profitti aperti Come abbiamo visto, fare trading sugli strumenti è un’attività che dipende moltissimo dal concetto di probabilità. Pertanto non devi soltanto cercare di avere il maggior numero possibile di transazioni in profitto ma, cosa assai più importante, realizzare quanto più profitto possibile quando il mercato si muove in tuo favore e perdere il meno possibile in caso contrario. Assumendo che il rapporto minimo accettato tra rischio e remunerazione sia 1:3, ciò vuol dire che quando il trader guadagna, egli dovrebbe farlo almeno tre volte in più di quando accetta di perdere. La motivazione di ciò è il poter generare profitti con un numero minimo di transazioni in guadagno. Prendendo in considerazione tale scenario, vediamo il seguente esempio: Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Quando il trader ha una transazione in profitto, detto profitto è pari a £300.

Quando il trader ha una transazione in perdita, tale perdita è pari a £100. Con questo rapporto, il trader può fare un profitto se ha un tasso di successo di solo il 30% come si può qui di seguito vedere: 30 transazioni in profitto x £300 profitto = £9,000 70 transazioni in perdita x £100 perdita = £7,000 Profitto netto = £2,000 Potrebbe sembrare che avere un tasso di successo del solo 30% non sia positivo, ma l’esempio visto prima mostra che può invece aiutare a ottenere il successo sui mercati finanziari. Questo rapporto aiuterà a sviluppare uno schema per valutare come i traders possono gestire le posizioni aperte. Quando apri una transazione devi stabilire quale sarà la perdita massima che puoi accettare, ed impostare uno stop loss. Ad esempio, se usi il rapporto 1:3 tra rischio e remunerazione, una volta che il tuo profitto raggiunge un ammontare tre volte superiore al tuo stop loss, hai due opzioni: Chiudere la transazione : cdhiudere la transazione a un profitto tre volte superiore alla perdita accettata non è mai una cattiva idea, ma va preso in considerazione come reagiresti emotivamente se, chiusa la posizone, il mercato continuasse a muoversi nella direzione da te prevista. Da un punto di vista emotive questo è un momento molto difficile, in cui molti traders provano a recuperare e rientrare al trade vincente. Sfortunatamente, buttarsi all’inseguimento e prendere decisioni basate sulle emozioni è uno dei maggiori errori che i traders commettono.

: cdhiudere la transazione a un profitto tre volte superiore alla perdita accettata non è mai una cattiva idea, ma va preso in considerazione come reagiresti emotivamente se, chiusa la posizone, il mercato continuasse a muoversi nella direzione da te prevista. Da un punto di vista emotive questo è un momento molto difficile, in cui molti traders provano a recuperare e rientrare al trade vincente. Sfortunatamente, buttarsi all’inseguimento e prendere decisioni basate sulle emozioni è uno dei maggiori errori che i traders commettono. Spostare lo stop loss: dopo che la posizione ha raggiunto il tuo target, puoi spostare lo stop loss ad un livello inferiore al prezzo di mercato corrente. In tal modo, tuteli il tuo profitto appena generato e ti dai una chance di fare profitti maggiori, in cui la differenza tra il prezzo corrente e lo stop loss modificato può essere vista come la somma che sei disposto a pagare per scoprire se il mercato ti darà l’opportunità di guadagnare maggiori profitti. I due sovraelencati sono due dei sistemi più diffusi per gestire le transazioni aperte, ma eistono altre opzioni che potrebbero esser adatte al livello di confort emotivo di ciascuno. Per esempio: Spostamento dello Stop Loss a 0 pip di profitto : l’idea principale è che quando il mercato ha coperto il costo della transazione, puoi spostare il tuo stop loss a 0 pip di profitto. Questo metodo ti fornisce il confort emotive in quanto sai che qualunque cosa faccia il mercato, il peggio che può accadere è la chiusura dell’operazione senza profitto.

: l’idea principale è che quando il mercato ha coperto il costo della transazione, puoi spostare il tuo stop loss a 0 pip di profitto. Questo metodo ti fornisce il confort emotive in quanto sai che qualunque cosa faccia il mercato, il peggio che può accadere è la chiusura dell’operazione senza profitto. Spostamento dello Stop Loss basato su massimi e minimi precedenti: l’idea principale è che quando il mercato rompe un massimo di un trend al rialzo, puoi reimpostare il tuo stop loss ad un livello o al di sotto della candela che ha rotto il suddetto massimo oppure ad un livello più sicuro al di sotto del massimo precedente. D’altro canto, in un trend al ribasso uno stop loss può venir reimpostato dopo che il mercato ha rotto l’ultimo minimo e lo stop loss può quindi venir impostato o al di sopra della candela che ha rotto il minimo o al massimo precedente. Parte cruciale del trading Come mostrato sopra, la gestione del rischio potrebbe essere una parte cruciale del trading. Un trader esperto sa quanto può rischiare, ma come principiante dovresti fare tutto il possibile per evitare gravi perdite. Le perdite fanno parte del trading e sono inevitabili, ma è essenziale sapere come affrontarle. La gestione dei profitti è un altro aspetto. Un trader di successo deve trovare un equilibrio tra entrambi i risultati di un'operazione: massimizza il profitto riducendo al minimo la perdita.



FAQ Cos'è il Risk Management nel trading? Il Risk Management nel trading è il processo di identificazione, analisi e mitigazione dei potenziali rischi per ridurre al minimo le perdite finanziarie. Perché la gestione del rischio è importante nel trading? La gestione del rischio è importante nel trading perché aiuta i trader a proteggere il proprio capitale e a ridurre l'impatto di eventi di mercato imprevisti. Quali sono i diversi tipi di rischi nel trading? I diversi tipi di rischi nel trading includono il rischio di mercato, il rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio operativo e il rischio sistemico. Come posso determinare la mia tolleranza al rischio nel trading? Puoi determinare la tua tolleranza al rischio nel trading valutando la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e le preferenze personali. Quali sono le comuni strategie di gestione del rischio utilizzate nel trading? Le comuni strategie di gestione del rischio nel trading includono la diversificazione, il dimensionamento delle posizioni, gli ordini stop-loss e l'hedging. Che cos'è lo stop loss e in che modo aiuta nella gestione del rischio? Lo stop-loss è uno strumento di gestione del rischio utilizzato nel trading per uscire automaticamente da una posizione se il prezzo si muove contro di te, limitando così le tue perdite. Come posso utilizzare la leva finanziaria per gestire il rischio nel trading? La leva finanziaria può essere utilizzata per gestire il rischio nel trading aumentando i tuoi potenziali rendimenti, ma può anche amplificare le tue perdite se non utilizzata correttamente. Quali sono i principi chiave di un'efficace gestione del rischio nel trading? I principi chiave di un'efficace gestione del rischio nel trading includono la definizione di obiettivi realistici, la diversificazione del portafoglio, il monitoraggio delle posizioni e l'adeguamento della strategia secondo necessità. Come posso sviluppare un piano di risk management per la mia strategia di trading? Puoi sviluppare un piano di gestione del rischio per la tua strategia di trading identificando i rischi potenziali, impostando limiti di rischio, determinando le dimensioni delle posizioni e implementando strumenti di gestione del rischio. Quali sono le conseguenze dell'ignorare la gestione del rischio nel trading? Ignorare la gestione del rischio nel trading può portare a perdite significative, rovina finanziaria e stress emotivo.

