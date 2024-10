Titoli tecnologici: i Magnifici 7 sono in una fase di bolla finanziaria?

Tempo di lettura: 6 minute(s)

Una bolla del mercato azionario si presenta quando i prezzi di uno o più titoli aumentano rapidamente in un breve periodo di tempo, spesso superando di gran lunga il loro valore intrinseco. Questo fenomeno è destinato a finire male: quando la bolla scoppia, i prezzi delle azioni crollano improvvisamente, causando perdite significative agli investitori. Nel corso della storia finanziaria, abbiamo visto diverse bolle emergere e poi esplodere, tra cui quelle dei tulipani, dei titoli tecnologici, dell'immobiliare e delle criptovalute. In questo articolo offiamo un'analisi dettagliata sull'andamento dei titoli tecnologici: scopri se i 'Magnifici 7' del settore stanno vivendo una fase di bolla finanziaria attraverso questo approfondimento completo sui titoli più promettenti nel mondo della tecnologia e sulle implicazioni cruciali per gli investitori.

Quali sono i titoli tecnologici con le migliori performance?

Le bolle del mercato azionario riflettono una sorta di euforia collettiva, durante la quale gli investitori si lanciano freneticamente su un particolare titolo o settore, alimentando l'illusione che i prezzi possano solo aumentare. Tuttavia, quando le promesse non trovano riscontro nella realtà, la bolla inevitabilmente implode, causando danni significativi. Questo triste scenario si è manifestato chiaramente durante la bolla tecnologica del 2000 e la successiva crisi finanziaria del 2008, innescata dal collasso del mercato dei mutui subprime negli Stati Uniti.

Ma quali sono i titoli tecnologici migliori attualmente? I due titoli con le migliori performance nell’S&P 500 negli ultimi 12 mesi sono Super Micro Computers e Nvidia. Entrambi realizzano chip in grado di eseguire compiti complessi di intelligenza artificiale (AI) come il riconoscimento di immagini, volti e parole, oltre a produrre chip che generano testo per chatbot come ChatGPT. Super Micro Computers è cresciuta del 735% negli ultimi 12 mesi, mentre Nvidia è cresciuta di oltre il 230%. Il secondo miglior risultato nell'indice blue chip statunitense è Constellation Energy, un fornitore di energia rinnovabile, che è in rialzo di quasi il 150%. Il settore dei semiconduttori negli Stati Uniti, di cui Nvidia e Super Micro Computers sono i componenti principali, è cresciuto di oltre il 114% nell'ultimo anno, ed è aumentato di quasi il 40% quest'anno. Il successivo settore con le migliori prestazioni negli Stati Uniti finora nel 2024 è il settore del petrolio e del gas, che è più alto di 32 punti.

Sono cifre di rilievo per un settore che sta alimentando l'evoluzione tecnologica, anche se questa non è ancora diventata la norma. È questo il motivo principale per cui si nutrono preoccupazioni riguardo alla formazione di un'altra bolla del mercato azionario. Tuttavia, esistono ragioni valide che smentiscono questa supposizione. Come si evince chiaramente, si osserva una marcata divergenza nelle performance all'interno dei "Magnifici 7", termine coniato per indicare le principali aziende tecnologiche statunitensi.

Fonte: Kathleen Brooks and Bloomberg

Il grafico sopra mostra l'andamento congiunto dei "Magnifici 7", ovvero i principali titoli tecnologici, normalizzato per evidenziare il loro comportamento nel corso degli ultimi cinque anni. Tra questi, Nvidia e Microsoft si sono distinti, superando le performance delle altre società nel corso dell'ultimo anno. Tale successo è attribuibile alla loro significativa partecipazione nel settore dell'intelligenza artificiale. In particolare, Microsoft detiene una partecipazione minoritaria in OpenAI, un'entità di ricerca specializzata in intelligenza artificiale, fondata nel 2015 con sede negli Stati Uniti. Per quanto riguarda le altre aziende tecnologiche menzionate nel grafico, tra cui Apple, Google, Amazon, Tesla e Meta, la maggior parte ha mostrato un andamento di negoziazione confinato entro un intervallo limitato, con Tesla che ha registrato le performance meno soddisfacenti. L'entusiasmo per le aziende legate all'intelligenza artificiale non è particolarmente diffuso, e si osserva che gli investitori non stanno investendo indiscriminatamente nell'intero settore tecnologico al solo fine di accaparrarsi una quota del mercato emergente dell'intelligenza artificiale.

Da cosa è giustificata questa performance?

La domanda successiva si concentra sul valutare se la loro prestazione sia giustificata. Ed è qui che le cose si fanno più interessanti. Attualmente, non sembra che ci troviamo di fronte a una bolla speculativa nel settore dell'intelligenza artificiale: sebbene le valutazioni di tali aziende siano elevate, sembrano essere supportate da solidi risultati finanziari. Prendiamo in esame Nvidia, che ha dimostrato una notevole crescita del fatturato, con un incremento annuo superiore al 125% negli ultimi 12 mesi. I margini di profitto lordo di Nvidia sono rimasti consistenti, attestandosi al 73% negli ultimi 12 mesi, mentre nell'anno fiscale 2021 si è registrato un margine del 65%. Questi dati evidenziano la forza finanziaria di Nvidia, che supera anche quella di Apple, un altro colosso tecnologico con una notevole capitalizzazione di mercato. Apple ha visto una crescita più moderata degli utili negli ultimi anni, con un aumento del 5,5% nel 2020, del 33% nel 2021, rallentando al 7,8% nel 2022 e registrando un calo del 2,8% nel 2023. I margini di profitto lordo di Apple sono stati del 38% nel 2020, del 41% nel 2021, del 43% nel 2022 e del 44% nel 2023.

L'interrogativo che sorge è se Nvidia sarà in grado di mantenere tali risultati impressionanti. Molto dipenderà dalla domanda dei suoi servizi. Nvidia domina il mercato delle GPU (Graphics Processing Units) con una quota del 98%. Questi componenti sono essenziali per accelerare la creazione di grafica e immagini. Recentemente, Nvidia ha riportato ricavi da data center per 18,4 miliardi di dollari, in aumento del 409% rispetto all'anno precedente. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato che l'intelligenza artificiale ha raggiunto un punto di svolta, con una domanda in crescita su scala globale. Nvidia ha anche previsto ricavi in crescita di 24 miliardi di dollari per il trimestre in corso, con margini di profitto previsti tra il 76,3% e il 77%. Nonostante la concorrenza di aziende come AMD e Intel, Nvidia sembra destinata a mantenere la sua posizione di leader nel mercato delle GPU per il futuro prevedibile.

Un'altra metrica per valutare il valore di un'azienda è il rapporto prezzo/utili (P/E ratio). Attualmente, il rapporto P/E di Nvidia è di 73, al di sopra della media di 21 dell'indice blue chip statunitense. Tuttavia, la forte crescita degli utili suggerisce che il P/E stimato di Nvidia per i prossimi 12 mesi si attesterà intorno a 35, un valore più in linea con le aspettative.

In definitiva, non è chiaro se Nvidia sia sopravvalutata, dato che la sua valutazione sembra essere sostenuta da utili concreti. Il rischio maggiore per Nvidia e altri titoli legati all'intelligenza artificiale è che la tecnologia non rispecchi le aspettative. Tuttavia, l'intelligenza artificiale è ancora in una fase sperimentale, e mentre i giganti della tecnologia stanno iniziando a raccogliere i frutti dell'implementazione dell'AI nei loro prodotti, anche le aziende al di fuori del settore tecnologico stanno adottando questa tecnologia. L'intelligenza artificiale viene impiegata, ad esempio, per redigere bozze di documenti e analizzare i trend dei consumatori. Previsto un incremento dell'offerta di prodotti basati sull'AI nel 2024 e oltre, il che potrebbe ampliarne ulteriormente l'adozione. Settori come quello finanziario e sanitario stanno già sfruttando l'intelligenza artificiale. Secondo FactSet, nel quarto trimestre del 2023, 179 aziende nell'indice blue chip statunitense hanno menzionato l'intelligenza artificiale nelle loro comunicazioni sugli utili, un aumento significativo rispetto alla media degli ultimi 5 e 10 anni. Questo indica che le imprese statunitensi stanno integrando l'AI nelle loro operazioni e che l'interesse per i titoli legati all'intelligenza artificiale potrebbe continuare a crescere man mano che la tecnologia avanzata si sviluppa e la domanda si espande.

Fonte: Kathleen Brooks and Blomberg

