Day trading – Cos’è il trading giornaliero?

Tempo di lettura: 2 minute(s)

Il day trading è un metodo di investimento in cui si aprono e si chiudono posizioni nello stesso giorno. Scopri come iniziare a fare day trading in questo articolo breve e completo.

Puoi trarre profitti facendo il trading giornaliero? È possibile trarre profitti facendo il trading giornaliero, grazie alla leva adoperata. Questo proviene dal fatto che con la presenza della leva anche piccoli cambiamenti dei prezzi possono comportare profitti significativi, però dall’altra parte ciò maggiora anche l’esposizione al rischio. Per questo motivo uno dei fattori più importanti per avere successo con il trading giornaliero è la gestione del rischio. Come menzionato prima, la gestione del rischio costituisce un fattore cruciale, perché dovresti proteggere i tuoi fondi piazzando gli ordini stop loss che limiteranno le tue perdite, basati sui livelli di supporto e resistenza. L’identificazione dei livelli di supporto e resistenza significativi è possibile tramite l’analisi dei mercati dal punto di vista dell’analisi tecnica. Ciò implica che per tradare con successo facendo il trading giornaliero dovresti avere una strategia ben chiara che prenderà in considerazione fattori come i potenziali livelli di entrata, i livelli di uscita, i livelli stop loss e in aggiunta seguire gli eventi macroeconomici più importanti pubblicati in un dato giorno. Perché è importante seguire gli eventi macroeconomici facendo trading giornaliero? La maggior parte delle strategie di day trading si basano sull'analisi tecnica. Significative pubblicazioni macroeconomiche comportano maggiore volatilità sul mercato, e sono in grado di incidere fortemente sui tuoi trade aperti. Ecco perché è importante seguire le pubblicazioni del genere per essere in grado di gestire le tue posizioni dal punto di vista della gestione del rischio. Una fatto curioso è che alcuni trader tradano soltanto in base alle pubblicazioni macroeconomiche, aprendo transazioni dopo una pubblicazione significativa, mentre il mercato ha la volatilità maggiorata. Molto spesso quei trader aprono delle transazioni soltanto per pochi minuti. Posso tenere i trade aperti soltanto per pochi minuti? Si, e questo metodo si chiama scalping. I praticanti dello scalping tengono posizioni per pochi minuti e in alcuni casi perfino per pochi secondi. Dovresti tener presente che questa strategia viene usata soprattutto dai trader con l’esperienza perché richiede delle regole della gestione del rischio rigorose e ben calcolate.

