Il gas naturale , grazie alle sue qualità energetiche e al suo minore impatto ambientale rispetto ad altri combustibili fossili, è considerato una fonte energetica di transizione. Esso rappresenta un'opzione più "verde" rispetto ai combustibili "sporchi" con alta impronta di carbonio, ma non è ancora paragonabile alle fonti energetiche completamente rinnovabili. La transizione verso un'energia completamente sostenibile potrebbe richiedere decenni, a seconda del contesto nazionale. Nel frattempo, la domanda di energia, sia per uso industriale che domestico, è soggetta a ciclicità, con conseguenti fluttuazioni nell'offerta di gas naturale e nel suo valore.

Il 2022 è stato un anno cruciale per i tori del gas naturale, poiché il conflitto tra Russia e Ucraina ha avuto un impatto significativo sulla "catena di approvvigionamento energetico" in Europa. Nonostante le preoccupazioni iniziali, l'inverno è stato meno critico del previsto e l'Europa ha gestito bene la crisi del gas, con livelli di stoccaggio superiori alle aspettative. Tuttavia, con l'arrivo dei prossimi inverni e la natura ciclica del gas naturale, la situazione rimane incerta. Dopo il drammatico calo dei prezzi del gas nel 2023, il mercato del gas potrebbe diventare ancora più dinamico e interessante per i trader. La crisi energetica ha messo in luce l'importanza economica e il potenziale delle materie prime energetiche, come il gas naturale, nel panorama globale.

A causa dei prezzi relativamente bassi del gas naturale rispetto al petrolio greggio, il NATGAS viene ampiamente utilizzato come carburante per auto e camion. I principali vantaggi dei sistemi alimentati a gas includono una temperatura di combustione uniforme, un elevato potere calorifico, la facilità di automazione dei processi di combustione, la regolazione semplice e l'assenza di problemi relativi allo smaltimento dei rifiuti.

Per gli investitori nel settore del gas naturale, comprendere questi aspetti è cruciale. Una conoscenza approfondita di come funziona l'industria del gas è essenziale per prendere decisioni informate e strategiche.

Come acquistare gas naturale

Puoi decidere se investire o fare trading sul gas naturale. Ci sono molte differenze tra questi metodi. Naturalmente è anche possibile utilizzarli entrambi contemporaneamente.

Investimento

L'investimento nel gas naturale è possibile attraverso l'acquisto di ETF o azioni di società del settore del gas o tramite altri strumenti finanziari. Le azioni NATGAS come Exxon Mobil (XOM.US), Kinder Morgan (KMI.US) o Royal Dutch Shell (RDSA.UK) sono ben note per il pagamento regolare di dividendi. Anche titoli specifici come Cheniere (LNG.US) o EQT (EQT.US) possono essere buone opportunità di investimento.

Trading

Il trading su NATGAS è speculativo. In questo caso sono importanti solo i movimenti del prezzo di NATGAS. Il CFD su gas naturale è un contratto finanziario che si negozia per guadagnare la differenza di prezzo tra le posizioni aperte e chiuse, senza consegna fisica di NATGAS. È anche una buona opzione per i trader a cui piacciono gli investimenti ad alto rischio e il trading dinamico.

Puoi iniziare a investire in NATGAS aprendo posizioni su NATGAS CFD (Contratto per Differenza) e utilizzando la leva finanziaria. Grazie alle opzioni di leva, NATGAS richiede solo una certa percentuale dell'intera posizione. Ad esempio, l'utilizzo della leva 1:10 ti dà l'opportunità di aprire un contratto da 10.000 USD utilizzando solo un margine di 1000 USD. Grazie all'uso dei CFD, i day trader possono guadagnare denaro anche quando i prezzi del gas scendono, aprendo posizioni short. Questo tipo di speculazione può essere particolarmente pericoloso e volatile a causa dell'azione dei prezzi NATGAS. Un contratto NATGAS di trading differenziale offre agli acquirenti l'opportunità di massimizzare i loro profitti più velocemente anche quando l'azione dei prezzi non è molto grande, ma anche la perdita può essere molto maggiore a causa dell'utilizzo della leva finanziaria.

Il nostro strumento di prezzo NATGAS si basa sui contratti delle quotazioni NATGAS del Chicago Mercantile Exchange CME Henry Hub.

Trading online su gas

Non è possibile acquistare semplicemente una fornitura fisica di gas. La negoziazione di questo prodotto fisico è complicata e differisce dai metalli preziosi come l'oro o l'argento. Anche gli impianti di stoccaggio del gas rappresentano un'ulteriore, grande sfida per gli acquirenti.

Pertanto, per guadagnare sui movimenti del mercato del carburante blu, la soluzione più ottimale è, ovviamente, il trading online.

L'investimento online è anche il più semplice, ha le condizioni di addebito più favorevoli e ti consente di personalizzare la tua strategia di investimento personale scegliendo strumenti complessi come CFD (contratti sulle differenze di prezzo) su NATGAS, contratti futures, azioni ed ETF.

Gli investimenti online NATGAS ti danno esposizione a un mercato estremamente volatile e popolare senza uscire di casa. L'unica cosa di cui hai bisogno è un conto aperto all'interno di una delle società di intermediazione, come XTB.

Come negoziare CFD sul gas naturale

Prima di tutto, il trading di CFD NATGAS offre ai trader l'opportunità di aprire posizioni short e long. I CFD funzionano in modo da consentire loro di assumere posizioni corte, offrendo agli acquirenti l'opportunità di ottenere profitti anche quando il prezzo del gas naturale è in calo.

Facendo trading di CFD sul gas, un trader può sfruttare l'instabilità del mercato e aprire posizioni durante movimenti molto rapidi dei prezzi del gas. La leva finanziaria con margine è rischiosa e può comportare grosse perdite, ma può moltiplicare il profitto di un day trader.

Quando gli investitori negoziano CFD, l'unica commissione che un trader paga in questo caso è lo spread (la differenza tra il prezzo di acquisto ASK e il prezzo di vendita BID) e i punti swap. Lo spread è molto piccolo e costa centesimi a seconda della dimensione di una posizione, i punti swap sono i costi che il broker sostiene nel finanziare posizioni con leva; gli swap maturano giornalmente fino al rendimento della posizione NATGAS aperta.

Azioni del gas ed ETF

Azioni

Ci sono molti modi per diversificare il rischio del tuo portafoglio. Uno di questi è sicuramente l'acquisto di azioni di grandi società europee e americane che operano nel mercato NATGAS. Le scorte di gas naturale a lungo termine sono generalmente meno volatili dei prezzi spot NATGAS. Ovviamente le scorte di gas più piccole sono più volatili e rischiose, ma allo stesso tempo hanno un potenziale di guadagno maggiore a causa della capitalizzazione di mercato relativamente più piccola. Certo, se sono ben gestiti e redditizi. Ecco perché raccomandiamo a tutte le parti interessate interessate al mercato NATGAS di fare un'analisi di ciascuna azienda, prima di prendere in considerazione qualsiasi investimento.

Puoi investire in NATGAS acquistando azioni di società del settore dell'energia del gas come Exxon Mobil Corporation (XOM.US) e Royal Dutch Shell (RDSA.UK) e molte, molte altre.

Cheniere (LNG.US) è ​​la più grande società di esportazione di gas naturale liquefatto (LNG) statunitense, il più grande fornitore di LNG in Europa e il secondo più grande operatore di LNGal mondo. Nel 2022 le sue azioni sono state uno dei maggiori beneficiari del rally dei prezzi del gas. La domanda europea di gas è stata più alta a causa della guerra russo-ucraina e dei problemi con il tubo Nord Stream. L'azienda sta crescendo e intraprende alcune iniziative innovative per trovare opportunità "ecologiche" nella propria attività. Nonostante il calo del prezzo del gas naturale nel 2023 (quasi il 90% per Henry Hub), le azioni Cheniere sono solo del 10% al di sotto del suo livello ATH. Potrebbe essere un segnale che l'attività dell'azienda è relativamente resistente. Se il prezzo e la domanda del gas cresceranno di nuovo, probabilmente anche Cheniere potrebbe aumentare, ma l'azienda sta operando con un debito relativamente elevato, il che potrebbe rappresentare un rischio per la sua attività.

Nel 2022, la società ha avviato un programma di riacquisto di azioni per un valore di 1,4 miliardi di dollari e ha un utile netto di 1,4 miliardi di dollari. Nel 2022 il numero totale di carichi aziendali era di 2650 - a 39, diversi paesi, con 638 carichi esportati in Europa. Il volume di LNG consegnato in Europa è aumentato del 74% su base annua. Oltre il 10% delle importazioni di gas naturale in Europa nel 2022 è stato prodotto negli stabilimenti aziendali di Sabine ass. e Corpus Christi (circa il 72% dei volumi prodotti da Cheniere).

Exxon Mobil Corporation (XOM.US) è ​​una multinazionale americana di petrolio e gas con sede a Irving, in Texas. È il più grande discendente diretto della fortuna di John D.Rockefeller e della Standard Oil.

Una delle più grandi società al mondo per fatturato, ExxonMobil è passata dalla prima alla sesta società quotata in borsa per capitalizzazione di mercato dal 1996 al 2017. La società si è classificata terza al mondo nell'elenco Forbes Global 2000 nel 2016. ExxonMobil è stata anche la decima azienda più redditizia nella Fortune 500 nel 2017. A partire dal 2018, la società si è classificata al secondo posto nell'elenco Fortune 500 delle maggiori società statunitensi per fatturato totale. Più della metà delle azioni della società sono detenute da istituzioni. Gli azionisti includono giganti come The Vanguard Group e BlackRock.

ExxonMobil è una delle più grandi società energetiche del mondo e ha influenza sulla politica estera americana e sul suo impatto sul futuro della nazione.

Royal Dutch Shell (RDSA.UK) è una multinazionale anglo-olandese del petrolio e del gas con sede a L'Aia, Paesi Bassi e la quinta più grande azienda al mondo per fatturato nel 2020. Shell è la più grande azienda con sede in Europa e la più grande azienda non con sede in Cina o negli Stati Uniti. La classifica Forbes Global 2000 del 2020 ha classificato Shell come la 21a più grande azienda pubblica al mondo. Nel 2013, Shell si è classificata al primo posto nell'elenco Fortune Global 500 delle più grandi imprese del mondo e in quell'anno i suoi ricavi sono stati pari all'84% del PIL dei Paesi Bassi.

Da allora, Shell è scesa nella classifica delle più grandi aziende della Global 500, ma è ancora la più grande società energetica non statale del mondo.

Shell opera in tutti i settori dell'industria del gas, tra cui esplorazione e produzione, raffinazione, trasporto, distribuzione e commercializzazione, prodotti petrolchimici e generazione di energia. Ma è anche attiva nelle energie rinnovabili, compresi i biocarburanti e l'idrogeno.

Shell opera in oltre 70 paesi e dispone di circa 44.000 distributori di benzina in tutto il mondo. Al 31 dicembre 2019. La società ha filiali negli Stati Uniti ed è anche un grande azionista di altre società energetiche; anche nei paesi in via di sviluppo.

Degni di attenzione da parte degli investitori sono anche altre grandi società NATGAS come Chevron (CVX.US), Hess Corporation (HES.US), Contango Oil & Gas Co. (MCF.US), NiSource (NI.US), Oneok Corp (OKE. US), Pembina Pipeline (PBA.US), UGI Corporation (UGI.US), BP (BP.UK), Total Energies (TTE.FR), Gaztransport ET Technigaz SA (RTT.FR), Rubis (RUI.FR) , Avance Gas Holding (AGAS.NO), Naturgy Energy Group SA GAS.ES, Enagas (ENG.ES), Italgas (IG.IT), PGNiG (PGN.PL), Grupa Lotos (LTS.PL).

ETF

Investire nel gas naturale acquistando strumenti di fondi negoziati in borsa (ETF) è una scelta più diversificata rispetto a una posizione nell'unica società per azioni del gas. Investire in ETF sul gas offre un'esposizione più ampia al mercato del gas naturale.

Questo tipo di investimento è più equilibrato e offre anche l'opportunità di ricevere dividendi dalla distribuzione di ETF come iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE) o dall'acquisto di ETF ad accumulazione come iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK). Questi strumenti monitorano i prezzi delle azioni di un gruppo di società del settore del gas del settore. Puoi anche scegliere un ETF che tiene traccia dei prezzi del gas naturale. Ad esempio WisdomTree Natural Gas (NGAS.UK) che segue il Bloomberg Natural Gas Subindex. D'altra parte, un altro ETF iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK) offre un'esposizione diretta a un'ampia gamma di società globali coinvolte nell'esplorazione e nella produzione di gas e petrolio. Il fondo IOGP.UK ha molti titoli di gas in aziende come EOG Resources, Canadian Natural Resources, Conocophillips, Devon Energy Corp o Hess Corp.

Un'altra possibile scelta potrebbe essere iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE), un noto fondo che mira a replicare la performance dell'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas. SXEPXE.DE è un ETF a distribuzione, il che significa che il fondo distribuisce il reddito ricevuto agli azionisti. Questa è un'informazione particolarmente buona per le imprese del gas a lungo termine. Il fondo ha grandi partecipazioni in Total Energies (TTE.FR), Royal Dutch Shell (RDSA.UK) e BP (BP.UK) il che rende il suo prezzo non così variabile.

Gli investimenti nel gas da parte degli ETF creano portafogli di risorse diversificate con un rischio inferiore ma anche con un potenziale di crescita inferiore.

Qual è il momento migliore per iniziare a investire nel gas naturale?

Molti investitori si chiedono quando iniziare a investire nel mercato del gas. Ma anche i trader analizzano quotidianamente il mercato NATGAS. Nel 2022, l'aumento dei prezzi del gas naturale è diventato un problema globale e ha colpito in particolare i paesi europei, ancora fortemente dipendenti dalle forniture esterne. La guerra in Ucraina ha spezzato la dipendenza del mercato energetico europeo dalla Russia. Questa situazione critica ha avuto un forte impatto sui prezzi e l'Europa è rimasta senza un'alternativa concreta.

L'Europa ha iniziato a importare grandi carichi di LNG dagli Stati Uniti. Ciò ha creato circostanze favorevoli per margini e operazioni più elevati di società statunitensi come Cheniere. La crescita ha avuto luogo sia nel TTF olandese che nei prezzi spot di HenryHub negli Stati Uniti. L'aumento dei prezzi del gas si è aggiunto all'inflazione e ha sollevato preoccupazioni per l'economia in generale. Alla fine, tuttavia, grazie all'inverno caldo, la crisi in Europa non si è aggravata e i prezzi del gas sono diminuiti notevolmente. La situazione ha dimostrato, tuttavia, che il gas può rispondere con potenti cambiamenti quando il rapporto tra domanda e offerta cambia radicalmente.

Il gas naturale è utilizzato nell'energia elettrica e nel riscaldamento, nell'industria pesante e leggera e nei trasporti. Ciò significa che finché le industrie avranno bisogno di energia e le famiglie di tutto il mondo utilizzeranno il gas per cucinare e riscaldarsi, i trader possono aspettarsi che la domanda per la merce rimanga elevata.

Un motivo della crescente domanda di gas è anche la politica "verde" di decarbonizzazione e di allontanamento dai combustibili fossili. Il gas naturale riduce le emissioni di CO2 e gli ossidi di azoto e zolfo. Questo fatto, insieme a prezzi competitivi, ha portato il gas ad essere riconosciuto nell'Unione Europea come combustibile di transizione sulla strada della neutralità climatica.

È possibile che il prezzo del gas - compreso quello prodotto da società norvegesi o britanniche - aumenti, anche a causa dei maggiori costi di estrazione e della geopolitica. In una situazione del genere, le importazioni di gas dagli Stati Uniti potrebbero aumentare, poiché il gas Henry Hub è relativamente economico. Ciò solleva il campo delle preoccupazioni per il trasporto di LNG: i maggiori titoli statunitensi in questo segmento specifico sono Cheniere (LNG.US), EQT (EQT.US) e Kinder Morgan (KMI.US). La domanda di forniture di LNG potrebbe anche crescere a fronte della prospettiva di una domanda elevata mentre le risorse di gas sono limitate, con bassi livelli di stoccaggio

In inverno, anche la domanda di gas delle famiglie aumenta a causa del riscaldamento, con conseguenti spesso rendimenti più elevati sulle scorte di gas naturale e prezzi più elevati nel mercato del gas. Il gas è relativamente economico e meno dannoso per l'ambiente rispetto al carbone. Fino a quando l'economia non troverà un'efficace tecnologia di stoccaggio dell'energia rinnovabile o costruirà reattori nucleari su vasta scala, possiamo aspettarci che la domanda di gas cresca. Le centrali elettriche a gas sono relativamente facili da usare e possono essere accese e spente in qualsiasi momento.

Il gas naturale è una risorsa intermedia tra i combustibili fossili inquinanti e l'energia moderna delle economie sviluppate basate sull'uranio o sull'idrogeno. Tuttavia, la transizione energetica potrebbe richiedere decenni. Investire nel gas naturale sembra avere solidi fondamentali, ma gli investitori dovrebbero conoscere il rischio e le caratteristiche cicliche del business delle società di gas naturale.

Le questioni a cui i trader NATGAS dovrebbero prestare molta attenzione sono:

Fluttuazioni dell'equilibrio tra domanda e offerta di gas

Costi di produzione

Le previsioni meteorologiche negli Stati Uniti e vari tipi di anomalie

Segnalazioni sulle scorte di gas (ad es. VIA settimanale)

Ciclicità (impatto positivo sui prezzi durante le temperature fredde e molto elevate, quando aumenta l'uso dell'aria condizionata)

Geopolitica e infrastrutture

Orari di negoziazione del gas naturale

E per quanto riguarda gli orari di negoziazione del gas disponibili? Questa informazione è particolarmente importante per i day trader. Il trading spot di gas naturale è disponibile 5 giorni alla settimana dalle 00:00 CET alle 23:00 CET dal lunedì al giovedì e dalle 00:00 alle 22:00 il venerdì. Gli investimenti in gas naturale non sono disponibili durante i fine settimana sulla nostra piattaforma. Il mercato spot del gas naturale è statico quando il mercato è chiuso. In tutti gli altri periodi i prezzi del gas naturale sono costantemente fluttuanti, sia che si acquisti o si venda.

Naturalmente, il momento migliore per investire in NATGAS è durante i periodi di liquidità molto elevata, quando la variabilità del mercato è maggiore. Quando ci sono volumi di trading elevati sul mercato, la volatilità aumenta. Questa situazione può rappresentare una grande opportunità non solo per gli imprenditori che vendono o acquistano, ma anche per i day trader, che utilizzano la leva finanziaria e il margine per ottenere grandi profitti anche su posizioni corte. Si prega inoltre di tenere presente che la leva finanziaria potrebbe comportare perdite maggiori. Tutti i CFD sono attività ad alto rischio.

L'elevata volatilità potrebbe essere influenzata dalle informazioni sugli attuali livelli di stoccaggio (ad es. rapporto VIA ciclico), importanti rapporti geopolitici o persino aziendali. Il NATGAS è una delle materie prime più volatili ed è ancora molto sensibile alle questioni politiche. La guerra russo-ucraina ha dimostrato che i prezzi del gas possono reagire bruscamente quando i commercianti vedono un potenziale squilibrio tra domanda e offerta. Nonostante la crisi del riscaldamento europeo non si sia finalmente verificata, i prezzi del gas hanno avuto un enorme rally nel 2022. Principalmente a causa delle aspettative del mercato.

Molto importanti per il mercato del gas naturale sono anche le previsioni del tempo e le previsioni a lungo termine; informazioni su inverni rigidi o periodi di temperature più elevate possono essere una scintilla che accende il prezzo del gas. Quando la domanda di riscaldamento cresce, il prezzo NATGAS può essere più alto. Ma ci sono anche molti altri fattori di crescita come le infrastrutture, il livello delle scorte di stoccaggio negli Stati Uniti, ecc.

Ma non è necessario seguire la temporanea variabilità del mercato. Sulla nostra piattaforma - xStation - hai l'opportunità di acquistare ETF NATGAS come Natural Gas (NGAS.UK) o azioni grandi e riconoscibili come Exxon Mobil (XOM.US), Kinder Morgan (KMI.US), Cheniere Energy (LNG.US) ), EQT (EQT.US) o Shell (RDSA.UK); in questi casi, come investitore, non è necessario guardare ai prezzi fluttuanti del gas naturale ed essere solo a lungo termine sul finanziamento.

