O INSTRUMENCIE

Inwestuj w CFD na AMZN.US

Amazon to jedna z najbardziej znanych firm z branży e-commerce na świecie. W trakcie blisko 30 lat swojej działalności, Amazon stał się znaczącym graczem na światowych rynkach, przyciągając uwagę zarówno konsumentów jak i traderów oraz inwestorów. Jako największy na świecie detaliczny sklep internetowy, Amazon oferuje zróżnicowaną gamę produktów i usług - od elektroniki użytkowej, aż po rozwiązania oparte o przetwarzanie obliczeń w chmurze. Co ciekawe, Amazon jest również jedną z nielicznych firm, które osiągnęły wycenę rynkową na poziomie biliona dolarów amerykańskich. Amazon to również popularne aktywo wśród inwestorów. Ci, aby uzyskać ekspozycję na Amazon wybierają najczęściej akcje lub kontrakty CFD. CFD (ang. Contract For Difference) to instrumenty pochodne, które pozwalają inwestorom spekulować na ruchach cen aktywów bazowych bez konieczności ich wcześniejszego zakupu. Kontrakty CFD na akcje Amazon dają inwestorom możliwość wykorzystania krótkoterminowych wahań cen, ponieważ akcje Amazon charakteryzują się zazwyczaj zauważalną zmiennością. Ze względu na wspomnianą zmienność, handel kontraktami CFD na akcje Amazon wiąże się z podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym. Kontrakty CFD posiadają bowiem mechanizm dźwigni finansowej, który może zwielokrotnić potencjalne zyski inwestora, ale również pogłębić ewentualne straty. Należy pamiętać, że handel z dźwignią może zwiększyć ryzyko strat, dlatego inwestorzy powinni dobrze poznać mechanikę kontraktów CFD oraz posiadać sprawdzoną strategię zarządzania ryzykiem jeszcze przed zawarciem pierwszej transakcji. Warto również zapoznać się z historią Amazon, ponieważ zapewnia ona wgląd w rozwój i wyniki spółki. Amazon rozpoczął działalność w 1994 r. jako księgarnia internetowa, by lata później przekształcić się w największą na świecie firmę zajmującą się handlem internetowym oraz obliczeniami w chmurze. Od momentu pierwszej oferty publicznej Amazon w 1997 r., akcje spółki odnotowały znaczny wzrost, dzięki czemu stały się ciekawą okazją inwestycyjną dla inwestorów z całego świata. Do kluczowych elementów mających wpływ na cenę akcji Amazon zaliczyć należy publikowane cyklicznie raporty finansowe spółki, politykę monetarną Fed, ogólną sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych i na świecie oraz sentyment inwestorów względem dużych spółek technologicznych do których zaliczyć z pewnością należy Amazon. Podsumowując, dominująca pozycja Amazon w światowej branży e-commerce oraz działalność firmy w innych aspektach przyciągnęła uwagę traderów i inwestorów z całego świata. Inwestowanie w kontrakty CFD na akcje Amazon pomaga wykorzystać krótkoterminową zmienność ceny akcji Amazon. Jako jedna z największych spółek na świecie, Amazon zapewnia dostateczny poziom płynności akcji przez cały czas trwania sesji giełdowej, a popularność akcji Amazon wśród inwestorów sprawia, że warunki handlu w przypadku Amazon są wyjątkowo atrakcyjne.