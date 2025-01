Przeniesienie papierów wartościowych - jak przenieść swoje akcje i ETF-y do XTB?

Czas czytania: 3 minut(y)

Przeniesienie papierów wartościowych do nowego domu maklerskiego może wydawać się skomplikowaną operacją - czy tak jest w rzeczywistości? W tym artykule tłumaczymy jak w prosty sposób przenieść swoje papiery wartościowe do XTB.

Jak przenieść swoje papiery wartościowe (akcje i ETF-y) do XTB?

Decydując się na zmianę domu maklerskiego na inny, inwestor może sprzedać posiadane przez siebie papiery wartościowe, by następnie je odkupić na nowym rachunku. Jest to jednak proces nieefektywny ze względu na związane z nim koszty (m.in. prowizje) oraz potencjalne konsekwencje podatkowe. Na szczęście, możliwe jest również przeniesienie swoich papierów wartościowych na nowy rachunek, bez konieczności ich sprzedaży.

Aby przenieść papiery wartościowe, inwestor musi przede wszystkim posiadać rachunek inwestycyjny w XTB oraz wypełnić prosty formularz. Następnie przesłać wszystkie trzy strony do podmiotu z którego papiery wartościowe mają zostać przeniesione oraz dodatkowo na support@xtb.pl.

Przed złożeniem formularza należy również zweryfikować, czy wszystkie posiadane przez inwestora instrumenty znajdują się w ofercie XTB. Można tego dokonać za pomocą wyszukiwarki dostępnej TUTAJ.

Dzięki udostępnionej wyszukiwarce znajdziesz wszystkie instrumenty znajdujące się w ofercie XTB.

Co jeżeli w ofercie XTB nie ma papierów wartościowych aktualnie posiadanych przez inwestora?

XTB ma możliwość dodania do swojej oferty instrumentów finansowych na życzenie klienta, dlatego brak danego waloru nie oznacza, że nie można dokonać transferu.

Jeżeli w ofercie XTB nie ma papierów wartościowych, które aktualnie posiadasz - skontaktuj się z nami wysyłając zapytanie na adres support@xtb.pl. W przeciągu 14 dni od otrzymania twojej wiadomości, udzielimy odpowiedzi czy dodanie wybranych instrumentów do naszej oferty jest możliwe. Jeśli będzie ona pozytywna, zostanie on dodany w ciągu 30 dni od momentu wysłania pierwotnego zapytania.

Jak wypełnić formularz przeniesienia papierów wartościowych (OMI)?

Formularz przeniesienia papierów wartościowych na rachunek w XTB można znaleźć tutaj. Wypełnienie tego dokumentu jest kluczowe dla rozpoczęcia procedury transferu.

Uzupełnianie należy rozpocząć od podstawowych informacji o inwestorze - imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, a także numeru rachunku oraz numeru PESEL. W kolejnej tabeli należy wypisać wszystkie papiery wartościowe, które chcemy przenieść na rachunek w XTB. W tym celu należy podać symbol, ISIN (ang. International Securities Identification Number), giełdę notowania, a także liczbę przenoszonych papierów wartościowych.

Numer ISIN wybranego papieru wartościowego znajdziesz w aplikacji XTB, w zakładce “Informacje o instrumencie” (znak “i” w panelu znajdującym się w lewym, górnym rogu wykresu):

Numer ISIN wybranego papieru wartościowego sprawdzisz za pomocą zakładki "Informacje o instrumencie" dostępnej w aplikacji XTB.

Dlaczego warto przenieść swoje papiery wartościowe do XTB?

XTB to polski dom maklerski o zasięgu globalnym, który nadzorowany jest zarówno przez Komisję Nadzoru Finansowego jak i zagraniczne podmioty. W stale rozwijanej ofercie XTB można znaleźć akcje przeszło 3600 spółek notowanych na 16 największych giełdach świata. Co więcej, inwestowanie w akcje i fundusze ETF w XTB odbywa się bez prowizji do kwoty 100 000 EUR obrotu miesięcznie. Transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2% (min. 10 EUR).

XTB udostępnia notowania w czasie rzeczywistym całkowicie bezpłatnie, a nasza wielokrotnie nagradzana i intuicyjna aplikacja z zaawansowanym skanerem spółek oraz funduszy ETF pomoże ci w doborze najlepszych walorów. Wersja mobilna aplikacji XTB pozwoli ci z kolei na śledzenie swoich inwestycji gdziekolwiek jesteś.

Przeniesienie papierów wartościowych do XTB - pytania i odpowiedzi

Przygotowaliśmy krótką sekcję pytań i odpowiedzi, która pomoże ci przenieść swoje papiery wartościowe do XTB. Jeśli jednak masz dodatkowe pytania - skontaktuj się z nami.