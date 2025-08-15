3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (15.08.2025)

Końcówka zeszłego tygodnia była bardzo intensywna na rynkach finansowych ze względu na spotkanie pomiędzy Trumpem i Putinem. Kwestia Ukrainy w dalszym ciągu będzie bardzo ważna w tym tygodniu, ale uwaga rynku skupi się również na innych ważnych wydarzeniach. Inwestorzy spoglądają przede wszystkim w kierunku Fed, gdyż w najbliższy piątek będzie miała miejsce przemowa Jerome Powella w trakcie sympozjum ekonomicznego w Jackson Hole. Oprócz tego czeka nas szereg ważnych odczytów makroekonomicznych, w tym wstępne indeksy PMI czy publikacja inflacji ze strefy euro oraz Japonii. Wobec tego w przyszłym tygodniu warto zwrócić uwagę na takie rynki jak US500, GOLD oraz USDJPY.
US500
Ponad 90% spółek z indeksu S&P 500 opublikowało już swoje wyniki za miniony kwartał. Zyski spółek zaskoczyły bardzo pozytywnie, choć jednocześnie warto zwrócić uwagę, że oczekiwania były dosyć niskie. Kontrakty na amerykańskie indeksy, w tym oczywiście US500 znalazły się na historycznych szczytach w zeszłym tygodniu i wobec rosnącej niepewności geopolitycznej, związanej z wojną na Ukrainie, cłami oraz sytuacją monetarną, inwestorzy zastanawiają się, czy obecnie wysokie poziomy wyceny są uzasadnione. Wobec tego uwaga inwestorów będzie skupiona na wypowiedzi Powella w trakcie piątkowego wystąpienia w Jackson Hole. Teoretycznie po mocnym zaskoczeniu inflacją PPI będzie on chciał zmniejszyć oczekiwania, że obniżka we wrześniu jest w 100% pewna, gdyż przed nami jeszcze kilka ważnych odczytów makro przed wrześniowym posiedzeniem, które mogą zmienić oblicze perspektyw dla stóp procentowych.
GOLD
Złoto pozostaje w konsolidacji od osiągnięcia historycznych szczytów we wrześniu i czeka na czynnik, który doprowadzi do wybicia kluczowego oporu w okolicach 3440 USD lub wsparcia przy poziomie 3300 USD. Sytuacja związana z Ukrainą wciąż pozostaje niepewna, dlatego dla złota ważne będą wszystkie czynniki związane z polityką monetarną. Z perspektywy danych, które mogą mieć wpływ na notowania dolara i przez to również na złoto, warto zwrócić uwagę na wstępne indeksy PMI za sierpień, które opublikowane zostaną w czwartek.
USDJPY
Scott Bessent, szef Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych doprowadził do umocnienia jena w minionym tygodniu, wskazując, że widzi szanse na podwyżkę stóp procentowych ze strony Banku Japonii w najbliższym czasie. Jednocześnie bardzo często wypowiadał się na temat stóp procentowych w USA, mówiąc, że powinny znajdować się one zdecydowanie niżej. W kontekście decyzji BoJ ważne będą piątkowe dane na temat inflacji. Jeśli ta wypadnie wyżej (a już w tym momencie jest wyraźnie powyżej celu inflacyjnego), szanse na podwyżki stóp wyraźnie wzrosną. Oczywiście z perspektywy dolara kluczowa będzie wypowiedź Powella w trakcie sympozjum ekonomicznego w Jackson Hole.
