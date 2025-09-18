Podsumowanie dnia: Wall Street przedłuża wzrosty; NATGAS traci po danych EIA 💡

- Giełdy w USA otworzyły się na nowych maksimach wszech czasów i pozostały w ich okolicach do końca sesji.
- Dolar umacnia się w świetle odczytów z rynku pracy i przemysłu, które pozytywnie zaskoczyły inwestorów.
- Lepsze od oczekiwań dane jeśli chodzi o wnioski dla bezrobotnych oraz prognozy FED z Filadelfii przedłużają korektę spadkową na parze EURUSD. Dzisiejsza publikacja załamuje również negatywny obraz tych danych z zeszłego tygodnia, kiedy to widzieliśmy wzrost wniosków do 263 tysięcy. Teoretycznie znoszą one w dół zachętę dla FED do szybszych obniżek stóp procentowych w USA.
- Korona norweska umocniła się po “Jastrzębim cięciu”, Funt stracił pomimo utrzymania przez Bank Anglii stóp procentowych.
- Bank Anglii utrzymuje stopy procentowe bez zmian na poziomie 4,0%, zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami. Niemniej stosunek głosów za utrzymaniem nie jest zgodny z oczekiwaniami. Za utrzymaniem głosowało 7 członków, a oczekiwano 8. Za cięciem było 2 członków BoE. Była to Dhingra oraz Taylor.
- EIA pokazało kolejny wzrost zapasów gazu, wobec czego NATGAS stracił ponad 4%
- Pozytywne nastroje panują również w Europie. Prawie wszystkie główne indeksy europejskie odnotowały dziś wzrosty. Wyjątkiem był tutaj WIG20, który jako jedyny dziś stracił.
- Intel wzrósł o ponad 20% na dzisiejszej sesji po ogłoszeniu inwestycji ze strony Nvidia
- Gorzej radzą sobie surowce. Ropa straciła dziś prawie 1%, traci również większość kontraktów futures na towary rolnicze. Kawa i Kakao w dół o 1,5%. Tracą również metale przemysłowe.
- Niewielką korektę obserwujemy na metalach szlachetnych. Odroczenie obaw o recesje wywiera presje na rentowności i ceny złota. Rośnie natomiast Platyna.
- Na rynku krypto obserwujemy wyraźny optymizm. Ceny Bitcoina rosną dzisiaj o blisko 1,2%, podczas gdy Ethereum dodaje 1,6%. Większe wzrosty widzimy natomiast na altcoinach, które wydają się zyskiwać na cięciu stóp procentowych w USA.
