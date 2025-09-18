Komentarz giełdowy: Wall Street wybija nowe szczyty po decyzji FED

Na globalnych rynkach akcji trwa wyraźna fala optymizmu po decyzji Fed o obniżce stóp procentowych o 25 pb. S&P 500, Nasdaq i Dow Jones ustanowiły dziś nowe historyczne rekordy, a szczególnym beneficjentem cięcia kosztów finansowania okazała się branża technologiczna. Inwestorzy wracają do spółek wzrostowych, które korzystają z niższego dyskonta przepływów oraz większego apetytu na ryzyko.
Przypomnijmy, że FED podjął wczoraj decyzję o obniżeniu stopy procentowej o 25 punktów bazowych, co stanowi pierwszy taki ruch od grudnia ubiegłego roku. Fed sygnalizuje również, że dalsze cięcia są możliwe w ciągu roku, jeśli ryzyka związane z rynkiem pracy się nasilą. Rynek odbiera zbalansowaną postawę Fedu pozytywnie.
Sektor IT prowadzi dzisiaj zwyżki. Intel wzrósł o ponad 25% po ogłoszeniu inwestycji Nvidii wartej 5 mld USD i planach wspólnego rozwoju chipów dla PC i centrów danych. Sama Nvidia dodała 3%, a inne spółki technologiczne takie jak Palantir, Micron czy Alphabet także zyskują od kilku do kilkunastu procent. Perspektywa dalszych cięć stóp w tym roku stanowi dla inwestorów dodatkowy fundament do zwiększania ekspozycji na Big Tech i segmenty związane ze sztuczną inteligencją.
Na polskim rynku uwagę zwraca nowa strategia mBanku na lata 2026-2030, która zakłada stopniowe wznowienie wypłat dywidendy począwszy od zysku netto za 2026 rok. Bank planuje wypłacać początkowo 30% zysku netto, dążąc do zwiększenia tego wskaźnika do 75% do końca dekady, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej efektywności kosztowej i silnej pozycji kapitałowej. Strategia mBanku obejmuje również ambitne cele wzrostu udziałów rynkowych w segmentach kredytowym i depozytowym do ponad 10%, co pokazuje, że instytucja chce umocnić swoją konkurencyjność i budować stabilną bazę do dalszego rozwoju. Akcje tego banku zyskiwały podczas dzisiejszej sesji blisko 2,13%.
Na rynku walutowym uwagę zwraca odbicie dolara amerykańskiego, który po spadkach odzyskał część siły względem głównych partnerów. Dane o niższej od oczekiwań liczbie nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA (231 tys. wobec prognozowanych 240 tys.) poprawiły postrzeganie kondycji rynku pracy, wspierając kurs USD. To równocześnie sygnał, że Fed wciąż będzie działał w trybie zależnym od danych, a siła amerykańskiej gospodarki pozostaje kluczowym argumentem za dalszą zmiennością dolara w nadchodzących tygodniach.
Mateusz Czyżkowski
Analityk Rynków Finansowych XTB
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.