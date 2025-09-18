Komentarz giełdowy: Wall Street wybija nowe szczyty po decyzji FED

Na globalnych rynkach akcji trwa wyraźna fala optymizmu po decyzji Fed o obniżce stóp procentowych o 25 pb. S&P 500, Nasdaq i Dow Jones ustanowiły dziś nowe historyczne rekordy, a szczególnym beneficjentem cięcia kosztów finansowania okazała się branża technologiczna. Inwestorzy wracają do spółek wzrostowych, które korzystają z niższego dyskonta przepływów oraz większego apetytu na ryzyko.

Przypomnijmy, że FED podjął wczoraj decyzję o obniżeniu stopy procentowej o 25 punktów bazowych, co stanowi pierwszy taki ruch od grudnia ubiegłego roku. Fed sygnalizuje również, że dalsze cięcia są możliwe w ciągu roku, jeśli ryzyka związane z rynkiem pracy się nasilą. Rynek odbiera zbalansowaną postawę Fedu pozytywnie.

Sektor IT prowadzi dzisiaj zwyżki. Intel wzrósł o ponad 25% po ogłoszeniu inwestycji Nvidii wartej 5 mld USD i planach wspólnego rozwoju chipów dla PC i centrów danych. Sama Nvidia dodała 3%, a inne spółki technologiczne takie jak Palantir, Micron czy Alphabet także zyskują od kilku do kilkunastu procent. Perspektywa dalszych cięć stóp w tym roku stanowi dla inwestorów dodatkowy fundament do zwiększania ekspozycji na Big Tech i segmenty związane ze sztuczną inteligencją.

Na polskim rynku uwagę zwraca nowa strategia mBanku na lata 2026-2030, która zakłada stopniowe wznowienie wypłat dywidendy począwszy od zysku netto za 2026 rok. Bank planuje wypłacać początkowo 30% zysku netto, dążąc do zwiększenia tego wskaźnika do 75% do końca dekady, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej efektywności kosztowej i silnej pozycji kapitałowej. Strategia mBanku obejmuje również ambitne cele wzrostu udziałów rynkowych w segmentach kredytowym i depozytowym do ponad 10%, co pokazuje, że instytucja chce umocnić swoją konkurencyjność i budować stabilną bazę do dalszego rozwoju. Akcje tego banku zyskiwały podczas dzisiejszej sesji blisko 2,13%.

Na rynku walutowym uwagę zwraca odbicie dolara amerykańskiego, który po spadkach odzyskał część siły względem głównych partnerów. Dane o niższej od oczekiwań liczbie nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA (231 tys. wobec prognozowanych 240 tys.) poprawiły postrzeganie kondycji rynku pracy, wspierając kurs USD. To równocześnie sygnał, że Fed wciąż będzie działał w trybie zależnym od danych, a siła amerykańskiej gospodarki pozostaje kluczowym argumentem za dalszą zmiennością dolara w nadchodzących tygodniach.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB



