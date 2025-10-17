3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (17.10.2025)

-
Banki regionalne pociągnęły w dół indeks małych spółek po odpisach kredytów związanych z przypadkami oszustw, w tym po stracie w wysokości 50 mln USD w Zions Bank. Rynki oczekują teraz na opóźniony raport CPI za wrzesień, którego publikacja planowana jest na piątek – mimo trwającego paraliżu administracji rządowej USA.
Metal szlachetny wzrósł o ponad 8%, przebijając poziomy 4 100–4 300 USD za uncję, napędzany obawami geopolitycznymi i oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych. Po tak gwałtownym rajdzie inwestorzy uważnie obserwują rynek pod kątem możliwej krótkoterminowej konsolidacji.
Rynek kryptowalut doświadczył rekordowych likwidacji o wartości 20 mld USD po komentarzach Trumpa dotyczących ceł. Bitcoin spadł o 17% względem październikowych maksimów i może przetestować wsparcie w okolicach 100 000 USD — kluczowy poziom zarówno dla byków, jak i niedźwiedzi.
Miniony tydzień upłynął pod znakiem narastających globalnych napięć — od odnowionych tarć handlowych między USA a Chinami, które wywołały falę likwidacji pozycji na rynku kryptowalut, po rekordowe wzrosty cen metali szlachetnych napędzane popytem na bezpieczne aktywa. Indeks małych spółek na Wall Street radził sobie słabo w obliczu obaw o sektor bankowy i rosnącej zmienności na rynkach. W tym klimacie niepewności — potęgowanym przez trwające zamknięcie rządu USA oraz groźby nowych ceł — trzy kluczowe aktywa zasługują na szczególną uwagę w nadchodzącym tygodniu: US2000, Bitcoina i złoto.
US2000
Segment małych spółek jest bardziej wrażliwy na wszelkie zakłócenia gospodarcze, zwłaszcza te dotyczące sektora bankowego — co właśnie stało się przyczyną zeszłotygodniowej wyprzedaży. Spadki rozpoczęły się po ogłoszeniach kilku dużych instytucji o konieczności odpisania kredytów udzielonych klientom oskarżonym o oszustwa.
Zions Bank Corp poinformował o odpisie w wysokości 50 milionów dolarów. W tym tygodniu swoje kwartalne wyniki przedstawią również inne banki regionalne. Co więcej, według danych Biura Statystyki Pracy (BLS) długo oczekiwany raport CPI ma zostać opublikowany w przyszły piątek, mimo trwającego zamknięcia rządu USA. Publikacja wrześniowych danych o inflacji może znacząco wpłynąć zarówno na rynek akcji w USA, jak i na dolara.
Złoto
Złoto kontynuuje paraboliczny rajd, zyskując imponujące 7% w ubiegłym tygodniu. Metal przebił kilka kluczowych poziomów, w tym 4100, 4200 i 4300 USD za uncję. Wzmożona niepewność geopolityczna, eskalujące napięcia handlowe z Chinami oraz trwające zamknięcie rządu USA sprzyjają napływowi kapitału do tego bezpiecznego aktywa. Po tak spektakularnych wzrostach warto uważnie obserwować ceny złota w nadchodzących dniach.
Bitcoin
Rynek kryptowalut właśnie doświadczył największej likwidacji pozycji lewarowanych w historii. Tydzień temu, w piątek łączna wartość likwidacji przekroczyła 20 miliardów dolarów po tym, jak Donald Trump ogłosił eskalację ceł. Bitcoin spadł już o 17% względem szczytów z początku października i może testować wsparcie w rejonie 100 000 USD. Niezależnie od kierunku dalszego ruchu, obecne poziomy są kluczowe zarówno dla byków, jak i dla niedźwiedzi — czyniąc Bitcoina jednym z najważniejszych aktywów do obserwacji w nadchodzących dniach.
