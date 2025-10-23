US100 zyskuje 0,5% 📈Indeks Kansas City Fed powyżej prognoz

- Indeks US100 zyskuje ponad 0,5% dzięki fali odnowionego optymizmu na rynku akcji.
- Kontrakt przebija 50- i 200-sesyjne wykładnicze średnie kroczące w przedziale godzinowym.
- J.P. Morgan spodziewa się, że Fed zakończy zacieśnianie ilościowe (QT) w przyszłym tygodniu.
Amerykańska giełda odnotowuje dziś wzrosty w związku z optymizmem dotyczącym możliwej obniżki stóp procentowych przez Fed w przyszłym tygodniu, pozytywnymi trendami sezonowymi w IV kwartale, dobrymi wynikami finansowymi spółek oraz lepszymi od oczekiwań danymi z Fed w Kansas City. Indeks Kansas Fed Composite Index wyniósł 6 punktów wobec oczekiwań na poziomie 2 i poprzedniego wyniku 4, natomiast benchmark dla sektora produkcyjnego wzrósł do 15 punktów z poprzedniego poziomu 4. Analitycy J.P. Morgan wskazali jako prawdopodobne zakończenie programu luzowania ilościowego (QT) przez Fed w październiku, a rynki oczekują także cięcia stóp o kolejne 25 punktów bazowych. Taki scenariusz mógłby poprawić nastroje inwestorów wokół amerykańskich obligacji i rynku akcji. Indeks US100 wzrósł dziś o ponad 0,5%, przekraczając poziom 25150 punktów. Indeks próbuje odrobić straty i ponownie wzrosnąć powyżej poziomu ATH, pomimo nieoptymistycznej reakcji Wall Street na raporty finansowe Tesli i Netflixa.
