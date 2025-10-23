czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
16:26 · 23 października 2025

US100 zyskuje 0,5% 📈Indeks Kansas City Fed powyżej prognoz

Najważniejsze wnioski
US100
Indeksy
-
-
Najważniejsze wnioski
  • Indeks US100 zyskuje ponad 0,5% dzięki fali odnowionego optymizmu na rynku akcji.
  • Kontrakt przebija 50- i 200-sesyjne wykładnicze średnie kroczące w przedziale godzinowym.
  • J.P. Morgan spodziewa się, że Fed zakończy zacieśnianie ilościowe (QT) w przyszłym tygodniu.

Amerykańska giełda odnotowuje dziś wzrosty w związku z optymizmem dotyczącym możliwej obniżki stóp procentowych przez Fed w przyszłym tygodniu, pozytywnymi trendami sezonowymi w IV kwartale, dobrymi wynikami finansowymi spółek oraz lepszymi od oczekiwań danymi z Fed w Kansas City. Indeks Kansas Fed Composite Index wyniósł 6 punktów wobec oczekiwań na poziomie 2 i poprzedniego wyniku 4, natomiast benchmark dla sektora produkcyjnego wzrósł do 15 punktów z poprzedniego poziomu 4. Analitycy J.P. Morgan wskazali jako prawdopodobne zakończenie programu luzowania ilościowego (QT) przez Fed w październiku, a rynki oczekują także cięcia stóp o kolejne 25 punktów bazowych. Taki scenariusz mógłby poprawić nastroje inwestorów wokół amerykańskich obligacji i rynku akcji. Indeks US100 wzrósł dziś o ponad 0,5%, przekraczając poziom 25150 punktów. Indeks próbuje odrobić straty i ponownie wzrosnąć powyżej poziomu ATH, pomimo nieoptymistycznej reakcji Wall Street na raporty finansowe Tesli i Netflixa.


Źródło: xStation5

27 października 2025, 10:06

PILNE: Indeks IFO powyżej oczekiwań! 📈💶
27 października 2025, 10:06

Wykres dnia: JP225 (27.10.2025)
27 października 2025, 09:17

Komentarz walutowy - Kluczowy tydzień dla dolara i Wall Street
27 października 2025, 07:41

Poranna odprawa (27.10.2025)

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację