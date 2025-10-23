Podsumowanie dnia: Wall Street i metale szlachetne wznawiają wzrosty 📈Ropa zyskuje 3,5%

- Akcje amerykańskie znalazły się dziś ponownie na wzrostowej fali; US100 zyskuje prawie 1% dzięki akcjom spółek półprzewodnikowych i BigTech
- Dane makro z USA zaskoczyły pozytywnie; sprzedaż domów na rynku wtórnym zgodna z prognozą, dane Kansas City Fed wyraźnie wyżej
- Złoto odrabia straty po ostatnich spadkach i rośnie o prawie 1% mimo wyższego o ponad 0,15% dolarowego indeksu USDIDX
- Analitycy JP Morgan oczekują zamknięcia programu QT w Fed, w przyszłym tygodniu a rynki widzą jako prawdopodobną obniżkę stóp o 25 pb
- Jak dotąd sezon wyników przebiega dobrze, większość spółek bije prognozy w zakresie zysków i przychodów; tracą dziś akcje IBM, zyskuje Honeywell
- Ropa rośnie na fali sankcji USA na Rosję; chińskie firmy wstrzymały zakupy rosyjskiego surowca drogą morską
- Władimir Putin skomentował decyzję USA i wyraził wolę kontynuowania dialogu i dyplomatycznego wypracowania warunków pokoju w Ukrainie z prezydentem Trumpem; zasygnalizował, że sankcje nie zmienią wojennej sytuacji na froncie
- Nastroje konsumentów w strefie euro z nieznaczną poprawą względem poprzedniego odczytu
- Sprzedaż detaliczna z Kanady za sierpień zgodna z prognozą, ale miara bazowa (bez samochodów) poniżej oczekiwań
- Dane z Polski wskazały dziś na wzrost bezrobocia z 5,5% do 5,6%; wynagrodzenia minimalnie poniżej oczekiwań; wg. GUS wynagrodzenia w 2024 roku wzrosły o 13,3% r/r
- Akcje amerykańskie znalazły się dziś ponownie na wzrostowej fali; US100 zyskuje prawie 1% dzięki akcjom spółek półprzewodnikowych i BigTech
- Dane makro z USA zaskoczyły pozytywnie; sprzedaż domów na rynku wtórnym zgodna z prognozą, dane Kansas City Fed wyraźnie wyżej
- Złoto odrabia straty po ostatnich spadkach i rośnie o prawie 1% mimo wyższego o ponad 0,15% dolarowego indeksu USDIDX
- Analitycy JP Morgan oczekują zamknięcia programu QT w Fed, w przyszłym tygodniu a rynki widzą jako prawdopodobną obniżkę stóp o 25 pb
- Jak dotąd sezon wyników przebiega dobrze, większość spółek bije prognozy w zakresie zysków i przychodów; tracą dziś akcje IBM, zyskuje Honeywell
- Ropa rośnie na fali sankcji USA na Rosję; chińskie firmy wstrzymały zakupy rosyjskiego surowca drogą morską
- Władimir Putin skomentował decyzję USA i wyraził wolę kontynuowania dialogu i dyplomatycznego wypracowania warunków pokoju w Ukrainie z prezydentem Trumpem; zasygnalizował, że sankcje nie zmienią wojennej sytuacji na froncie
- Nastroje konsumentów w strefie euro z nieznaczną poprawą względem poprzedniego odczytu
- Sprzedaż detaliczna z Kanady za sierpień zgodna z prognozą, ale miara bazowa (bez samochodów) poniżej oczekiwań
- Dane z Polski wskazały dziś na wzrost bezrobocia z 5,5% do 5,6%; wynagrodzenia minimalnie poniżej oczekiwań; wg. GUS wynagrodzenia w 2024 roku wzrosły o 13,3% r/r
- W Europie dominowały wzrosty. Niemiecki DAX i francuski CAC40 rosły o ponad 0,2%. Brytyjski FTSE wspiął się o ponad 0,6%. Akcje London Stock Exchange Group wzrosły o ponad 6% po mocnym Q3, zapowiedzi nowego skupu akcji. Po wynikach rosły też akcje Unilever (wzrost sprzedaży o prawie 4% r/r) oraz niemieckiej spółki obronnej MTU Aero.
- Polski indeks WIG20 zrósł kolejne 0,8% i zbliżył się do 3000 punktów. Publikowane dziś dane GUS wskazały na nieoczekiwany, wrześniowy wzrost bezrobocia z 5,5% do 5,6%. W tym roku NBP może zdecydować o kolejnej obniżce stóp o 25 punktów bazowych
- Również nastroje amerykańskiego rynku akcji są dziś optymistyczne; akcje notują wzrosty, głównie za sprawą pozytywnych nastrojów wokół technologicznych gigantów (BigTech), półprzewodników oraz spółek energetycznych, które zyskują na fali wzrostów cen ropy. W następstwie indeks giełdowy Nasdaq100 rośnie o ponad 0,9% a DJIA o ponad 0,3%
- Po wynikach tracą akcje STMicroelectronics, które jako jedyne notują spadki w grupie dużych firm półprzewodnikowych za oceanem, tracąc ponad 14%. Pod presją znalazły się też walory IBM, gdzie dynamika wzrostu rozczarowała inwestorów. Zyskują jednak akcje przemysłowego konglomeratu Honeywell i spółki chemicznej Dow Inc.
- Indeks Kansas Fed Composite Index wyniósł 6 punktów wobec oczekiwań na poziomie 2 i poprzedniego wyniku 4, natomiast benchmark dla sektora produkcyjnego wzrósł do 15 punktów z poprzedniego poziomu 4
- Chińskie spółki rafineryjne należące do państwa, takie jak PetroChina, Sinopec, CNOOC, Zhenhua zawieszają kontraktowanie nowych dostaw ropy z Rosji drogą morską. Według wstępnych ustaleń mediów także Indie ograniczają import surowców energetycznych z Rosji.
- Zapasy gazu wg. EIA wskazały na 87 mld stóp sześciennych (bcf) wobec 84 bcf prognoz i 80 bcf poprzednio. Raport sygnalizuje wzrost produkcji i prawdopodobny spadek zapotrzebowania mimo początku sezonu grzewczego w Stanach.
- Władimir Putin podkreślił, że nadal chce spotkać się z Donaldem Trumpem i ocenił, że Trump nie odwołał, a jedynie przełożył planowane spotkanie z prezydentem Rosji. Podkreślił, że ataki Ukrainy w głębi Rosji przyniosłyby eskalację konfliktu i spotkałyby się z adekwatną, silną odpowiedzią Moskwy.
- Akcje argentyńskiego banku, Banco Macro rosną o ponad 5%, kontynuując odreagowanie na fali wsparcia amerykańskiego departamentu skarbu, udzielonego Argentynie i optymizmu rynku co do wyników wyborów, które odbędą się 26 października. Ewentualna wygrana Javiera Milei mogłaby utrwalić pozytywne nastroje argentyńskich akcji, które spadły po ostatnich przegranych wyborach lokalnych.
Sektor energetyczny i półprzewodniki zyskują dziś najmocniej spośród spółek w USA. Wśród najsłabszych, dużych spółek są walory STMicroelectronics i Blackstone. Źródło: xStation5
PILNE: Indeks IFO powyżej oczekiwań! 📈💶
Wykres dnia: JP225 (27.10.2025)
Komentarz walutowy - Kluczowy tydzień dla dolara i Wall Street
Kalendarz ekonomiczny: już w środę poznamy decyzję Fed w sprawie stóp procentowych 📄
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.