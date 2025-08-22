3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (22.08.2025)

Jedno z kluczowych wydarzeń dla rynków finansowych, Sympozjum Ekonomiczne w Jackson Hole, jest już za nami. Prezes Fed, Powell zasygnalizował, że stopy procentowe w USA mogą spaść, ponieważ konsumpcja prywatna spada, a sytuacja na rynku pracy jest ‘ryzykowna’. Jednocześnie wg. Prezesa Fed, bazowy scenariusz inflacji w USA sugeruje jej dalszy spadek, mimo krótkotrwałego wzrostu spowodowanego cłami handlowymi. Co więcej, Kanada ma wycofać cła na amerykańskie towary, co może w istotny sposób ograniczyć ryzyko inflacji w Stanach Zjednoczonych i dać Rezerwie Federalnej więcej miejsca do obniżek stóp.
W przyszłym tygodniu czeka nas wiele istotnych publikacji makroekonomicznych, które będą miały wpływ na przyszłe decyzje Rezerwy Federalnej. Ponadto uwaga rynków skupi się na wynikach finansowych Nvidii - obecnie największej i najważniejszej spółki na Wall Street. Po weekendzie inwestorzy będą również analizować wszelkie doniesienia dotyczące kwestii celnych oraz postępów w rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją. Wobec tych wydarzeń, kluczowymi rynkami na które warto zwrócić uwagę, będą US100, USDJPY oraz OIL.
US100
Nvidia, z kapitalizacją przekraczającą 4 biliony dolarów, jest obecnie największą spółką na świecie. Jej waga w indeksie Nasdaq 100 wynosi ponad 14%, co sprawia, że od jej wyników w dużej mierze zależeć będzie kondycja całego indeksu. Publikacja wyników tego giganta technologicznego wskaże również, jakie nastroje panują wobec innych firm z sektora sztucznej inteligencji. Oczekuje się, że spółka ponownie zaprezentuje bardzo silny, dwucyfrowy wzrost zarówno przychodów, jak i zysków.
Skorygowany zysk na akcję (EPS) ma wynieść 1 USD, co stanowi wzrost o niemal 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a przychody mają przekroczyć 46 miliardów dolarów. Rynek liczy jednak na pozytywne zaskoczenie w okolicach 48-50 miliardów, co mogłoby wywindować cenę akcji na nowe, historyczne szczyty. Z drugiej strony sprzedaż chipów H20 do Chin, która ostatnio dostała zielone światło w Waszyngtonie, wciąż stoi pod znakiem zapytania. Raport za drugi kwartał fiskalny 2026 roku (obejmujący okres kalendarzowy maj-lipiec 2025) zostanie opublikowany w środę po zakończeniu sesji giełdowej na Wall Street.
USDJPY
Po Jackson Hole uwaga rynków przeniesie się na nadchodzące dane makroekonomiczne. Jeszcze przed wrześniową decyzją Fed poznamy ich sporo, a w przyszły czwartek tj. 28 sierpnia, opublikowany zostanie drugi odczyt PKB USA za II kwartał. Oczekuje się, że tempo wzrostu w ujęciu rocznym może wynieść aż 3,1%. Z kolei w przyszły piątek 29 sierpnia poznamy dane o inflacji PCE - kluczowym wskaźniku dla Fed. Oczekuje się, że inflacja główna utrzyma się na poziomie 2,6% r/r, a bazowa przyspieszy do 2,9% r/r. Będzie to odczyt za lipiec. Wszelkie pozytywne niespodzianki mogą wzmocnić dolara, który po mocnych spadkach przez pierwszą część roku, nieskutecznie próbuje odrabiać straty.
OIL
Obecnie ponownie mamy do czynienia z impasem w ewentualnych rozmowach między Ukrainą a Rosją. Rosja zyskała więcej czasu, aby uniknąć dodatkowych sankcji czy ceł wtórnych. Z kolei Indie muszą liczyć się z nowymi obciążeniami. W środę wchodzą w życie wysokie, 50-procentowe cła na produkty z Indii, z czego połowa jest uzasadniona kupowaniem przez ten kraj rosyjskiej ropy. Jeśli Indie zdecydują się ograniczyć import ropy z Rosji, może to doprowadzić do kontynuacji wzrostów na rynku, jakie obserwowaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.