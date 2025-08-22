3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (22.08.2025)

Jedno z kluczowych wydarzeń dla rynków finansowych, Sympozjum Ekonomiczne w Jackson Hole, jest już za nami. Prezes Fed, Powell zasygnalizował, że stopy procentowe w USA mogą spaść, ponieważ konsumpcja prywatna spada, a sytuacja na rynku pracy jest ‘ryzykowna’. Jednocześnie wg. Prezesa Fed, bazowy scenariusz inflacji w USA sugeruje jej dalszy spadek, mimo krótkotrwałego wzrostu spowodowanego cłami handlowymi. Co więcej, Kanada ma wycofać cła na amerykańskie towary, co może w istotny sposób ograniczyć ryzyko inflacji w Stanach Zjednoczonych i dać Rezerwie Federalnej więcej miejsca do obniżek stóp.

W przyszłym tygodniu czeka nas wiele istotnych publikacji makroekonomicznych, które będą miały wpływ na przyszłe decyzje Rezerwy Federalnej. Ponadto uwaga rynków skupi się na wynikach finansowych Nvidii - obecnie największej i najważniejszej spółki na Wall Street. Po weekendzie inwestorzy będą również analizować wszelkie doniesienia dotyczące kwestii celnych oraz postępów w rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją. Wobec tych wydarzeń, kluczowymi rynkami na które warto zwrócić uwagę, będą US100, USDJPY oraz OIL.

US100

Nvidia, z kapitalizacją przekraczającą 4 biliony dolarów, jest obecnie największą spółką na świecie. Jej waga w indeksie Nasdaq 100 wynosi ponad 14%, co sprawia, że od jej wyników w dużej mierze zależeć będzie kondycja całego indeksu. Publikacja wyników tego giganta technologicznego wskaże również, jakie nastroje panują wobec innych firm z sektora sztucznej inteligencji. Oczekuje się, że spółka ponownie zaprezentuje bardzo silny, dwucyfrowy wzrost zarówno przychodów, jak i zysków.

Skorygowany zysk na akcję (EPS) ma wynieść 1 USD, co stanowi wzrost o niemal 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a przychody mają przekroczyć 46 miliardów dolarów. Rynek liczy jednak na pozytywne zaskoczenie w okolicach 48-50 miliardów, co mogłoby wywindować cenę akcji na nowe, historyczne szczyty. Z drugiej strony sprzedaż chipów H20 do Chin, która ostatnio dostała zielone światło w Waszyngtonie, wciąż stoi pod znakiem zapytania. Raport za drugi kwartał fiskalny 2026 roku (obejmujący okres kalendarzowy maj-lipiec 2025) zostanie opublikowany w środę po zakończeniu sesji giełdowej na Wall Street.

USDJPY

Po Jackson Hole uwaga rynków przeniesie się na nadchodzące dane makroekonomiczne. Jeszcze przed wrześniową decyzją Fed poznamy ich sporo, a w przyszły czwartek tj. 28 sierpnia, opublikowany zostanie drugi odczyt PKB USA za II kwartał. Oczekuje się, że tempo wzrostu w ujęciu rocznym może wynieść aż 3,1%. Z kolei w przyszły piątek 29 sierpnia poznamy dane o inflacji PCE - kluczowym wskaźniku dla Fed. Oczekuje się, że inflacja główna utrzyma się na poziomie 2,6% r/r, a bazowa przyspieszy do 2,9% r/r. Będzie to odczyt za lipiec. Wszelkie pozytywne niespodzianki mogą wzmocnić dolara, który po mocnych spadkach przez pierwszą część roku, nieskutecznie próbuje odrabiać straty.

OIL

Obecnie ponownie mamy do czynienia z impasem w ewentualnych rozmowach między Ukrainą a Rosją. Rosja zyskała więcej czasu, aby uniknąć dodatkowych sankcji czy ceł wtórnych. Z kolei Indie muszą liczyć się z nowymi obciążeniami. W środę wchodzą w życie wysokie, 50-procentowe cła na produkty z Indii, z czego połowa jest uzasadniona kupowaniem przez ten kraj rosyjskiej ropy. Jeśli Indie zdecydują się ograniczyć import ropy z Rosji, może to doprowadzić do kontynuacji wzrostów na rynku, jakie obserwowaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia.