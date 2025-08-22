CHN.cash rośnie 2.5% i testuje tegoroczne szczyty📈Chińskie indeksy na fali

Chińskie indeksy giełdowe rosną na fali optymizmu na światowych giełdach, słabości dolara amerykańskiego (zwiększającego zainteresowanie rynkami wschodzącymi) oraz silnych wzrostów w sektorze technologicznym i pozytywnym obrazem napływów na rynki. Akcje giganta półprzewodnikowego SMIC na giełdzie chińskiej wzrosły dziś o prawie 10%; rośnie też zainteresowanie chińskimi firmami, eksperymentującymi z AI. Co istotne, relacje USA z Chinami zdają się bardziej zbalansowane, przez co inwestorzy widzą obecnie ryzyko geopolityczne jako 'ograniczone'. ADR-y chińskich firm na giełdzie amerykańskiej radzą sobie świetnie; akcje Alibaba (BABA.US) i Baidu (BIDU.US) rosną o ponad 4%, podczas gdy jeszcze relatywnie niedawno inwestorzy obawiali się delistingu chińskich walorów z amerykańskich giełd. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną CHN.cash (interwał D1) Źródło: xStation5

