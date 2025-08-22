US100 zyskuje 1,5% po komentarzach Powella 🚨

🏛️Gołębie komentarze szefa FED napędza Wall Street i osłabia dolara amerykańskiego

Jerome Powell podczas przemówienia w Jackson Hole podkreślił, że rosnące ryzyka dla rynku pracy oraz wyraźne spowolnienie konsumpcji mogą skłonić Fed do dostosowania polityki monetarnej jeszcze w tym roku. Jego wypowiedzi sugerowały, że stabilność stopy bezrobocia daje przestrzeń do ostrożnych działań, jednak widać presję na rynku pracy i zauważalne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Powell zaznaczył, że choć wpływ ceł na inflację powinien być krótkotrwały, ogólny bilans ryzyk coraz bardziej przemawia za cięciem stóp. Najnowsze dane pokazały, że 12-miesięczna PCE inflacja wzrosła w lipcu do 2,6%, a bazowa do 2,9%, co generuje napięcie między celami Fed – stabilnością cen a pełnym zatrudnieniem.

Po komentarzach Powella rynki wyceniają już niemal z pełnym przekonaniem dwa cięcia stóp procentowych Fed do końca roku, a prawdopodobieństwo jednej już we wrześniu wzrosło do 90%. Traderzy spekulują, czy będzie to ruch o 25 czy nawet 50 punktów bazowych, a rozstrzygnięcie przynieść może publikacja raportu BLS z rewizją danych z rynku pracy. W konsekwencji indeks US100 mocno zyskuje, a dolar wyraźnie traci w odpowiedzi na sygnały złagodzenia polityki pieniężnej.

Rynek niemal natychmiastowo wymazał wszystkie spadki na parze EURUSD oraz US100 z ostatnich 2 dni.

Interwał M30. Źródło: xStation

