3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (24.10.2025)

Trzy rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu

Ubiegły tydzień obfitował w emocje na rynkach finansowych. Zobaczyliśmy pierwszą od dłuższego czasu poważną korektę na złocie, dynamiczne odbicie cen ropy, wywołane sankcjami USA na rosyjskie firmy naftowe, a także opóźnioną publikację danych o inflacji w USA oraz pierwsze, mieszane wyniki kwartalne gigantów technologicznych z Wall Street.

Jednak nadchodzące dni zapowiadają się jeszcze bardziej intensywnie. Kluczowe wydarzenia to decyzje banków centralnych – Rezerwy Federalnej oraz Banku Japonii – a także potencjalne spotkanie prezydentów Trumpa i Xi, nie wspominając o kolejnych raportach finansowych spółek z grupy Magnificent 7. W związku z tym, w centrum uwagi analityków znajdą się przede wszystkim USDJPY, US100 oraz GOLD.



USD/JPY

Wybór prostymulacyjnej Sanae Takaichi na stanowisko premiera Japonii doprowadził do wyraźnego osłabienia jena. W kontekście planów zwiększenia wydatków i emisji dodatkowego długu w Japonii, para USDJPY jest narażona na dalszy wzrost, sięgając poziomów niewidzianych od początku roku.

Ten tydzień będzie kluczowy ze względu na podwójną decyzję banków centralnych. W środę wieczorem poznamy stanowisko Rezerwy Federalnej, która ma co prawda obniżyć stopy procentowe, ale może jednocześnie utrzymać lekko jastrzębi ton. Z kolei Bank Japonii (BoJ) – mimo inflacji bliskiej 3% – najprawdopodobniej kolejny raz pozostawi stopy bez zmian.

Utrzymanie status quo przez BoJ sprzyjałoby kontynuacji trendu wzrostowego na USDJPY. Natomiast jakakolwiek sygnalizacja otwartości na podwyżkę stóp w grudniu mogłaby wywołać wyraźne odwrócenie i silny spadek pary. Decyzja BoJ zostanie ogłoszona podczas czwartkowej sesji azjatyckiej.



US100

Środa okaże się przełomowa dla indeksów giełdowych. Poza decyzją Fed, inwestorzy skupią się na publikacjach wyników wielu amerykańskich gigantów technologicznych. Po zamknięciu sesji na Wall Street poznamy raporty Microsoftu, Alphabetu i Mety. Wcześniej opublikowane zostaną wyniki m.in. Caterpillara, Boeinga i Verizona.

W czwartek, po sesji, poznamy z kolei wyniki Apple i Amazona, a przed otwarciem rynek przeanalizuje raporty Eli Lilly i Mastercard. Jak widać, najbliższe dni mają decydujące znaczenie dla utrzymania indeksów giełdowych w pobliżu historycznych szczytów.

Dodatkowo, czwartek przyniesie potencjalne spotkanie prezydentów Trumpa i Xi na konferencji APEC w Korei Południowej. Druga połowa tygodnia może zatem wygenerować ogromną zmienność na kluczowych rynkach. Po mieszanych reakcjach na wyniki Netflixa i Tesli, rynek oczekuje pozytywnych zaskoczeń ze strony pozostałych technologicznych tuzów.



GOLD

Cena złota, po czteromiesięcznej konsolidacji, rozpoczęła bardzo silny trend wzrostowy w sierpniu. Głównym motorem był tzw. "pivot" Rezerwy Federalnej. Amerykański bank centralny rozpoczął obniżki stóp procentowych we wrześniu i, pomimo braku pełnych danych w związku z zamknięciem prac rządu, oczekuje się, że kontynuuje ten cykl i zdecyduje się na kolejne cięcie w październiku.

Kluczowe pytanie dotyczy jednak grudnia i perspektyw obniżek na przyszły rok. Nieco bardziej jastrzębi wydźwięk komunikatu Fed w środę mógłby sprowadzić złoto na niższe poziomy.

Należy jednak pamiętać o czwartkowym, potencjalnym spotkaniu Trump-Xi. Pozytywna i konstruktywna rozmowa mogłaby zredukować globalne ryzyko, potencjalnie spychając cenę złota nawet poniżej 4000 USD. Z kolei, gdyby USA zdecydowały się nałożyć restrykcje eksportowe na Chiny (np. dotyczące amerykańskiego oprogramowania), mogłoby to wywołać kolejną falę wzrostową na złocie, z zasięgiem nowych historycznych szczytów.