Podsumowanie dnia: Wall Street próbuje zatrzymać spadki 📌Złoto traci 1,8%; Bitcoin spada o 4,5%

- Indeksy na Wall Street próbują zatrzymać ostatnią wyprzedaż, a Nasdaq 100 wychodzi na „zielono”, mimo że na początku sesji spadał o niemal 1,5%. Niemniej jednak popyt pozostaje ograniczony, a ryzyko powrotu spadków utrzymuje się; VIX utrzymuje się powyżej 20 punktów. Sprzedaż akcji trwa, mimo że zamknięcie rządu USA dobiegło końca; nastroje wokół spółek AI są ostrożne. Akcje spółki CoreWeav, jednego z barometrów optymizmu wokół popytu na GPU i moc obliczeniową wracają do spadków; w ciągu ostatnich 5 dni straciły niemal 30%.
- Akcje Micron mocno zyskują po tym, jak analitycy Morgan Stanley podnieśli cenę docelową do rekordowych 325 USD z wcześniejszych 220 USD, podkreślając gwałtowny wzrost cen pamięci DDR5, które w ciągu miesiąca potroiły swoją wartość — czego nie widziano od lat 90.
- Chiński gigant technologiczny Alibaba (BABA.US) został wskazany jako dostawca wsparcia technologicznego dla chińskich działań wojskowych wymierzonych w Stany Zjednoczone — wynika z informacji wywiadowczych przytoczonych w notatce Białego Domu dotyczącej bezpieczeństwa narodowego. Akcje Alibaby kontynuują dziś wyprzedaż.
- Zarówno kryptowaluty, jak i metale szlachetne znajdują się dziś pod presją — złoto spada o około 1,8%, a Bitcoin traci prawie 5%, zjeżdżając do najniższego poziomu od maja 2025 r.
- Kontrakty terminowe na pszenicę z CBOT (WHEAT) wyraźnie zniżkują po publikacji raportu USDA WASDE, który pokazał znacznie wyższe niż oczekiwano zapasy końcowe — 901 mln buszli wobec prognozowanych 869 mln. Zapasy kukurydzy okazały się zgodne z oczekiwaniami, natomiast zapasy soi były nieco niższe (290 mln vs 302 mln szacowanych).
- Zmiana zapasów gazu ziemnego według EIA wyniosła 45 mld stóp sześciennych, wobec 34 mld oczekiwanych i 33 mld tydzień wcześniej. Reakcja rynku gazu była stonowana — kontrakty lekko rosły po publikacji.
- Według danych FactSet, przy 91% spółek z S&P 500, które ujawniły już wyniki, 82% pobiło prognozy EPS, a 77% przekroczyło oczekiwania dotyczące przychodów, co wskazuje na szeroko pozytywny sezon wyników. Jeśli odsetek 82% firm pokonujących prognozy EPS się utrzyma, będzie to najlepszy wynik od Q3 2021 — wyraźnie powyżej średnich 5- i 10-letnich.
- Europejskie indeksy traciły dziś wobec słabszych nastrojów na giełdzie w USA' DAX zamknął sesję 1,1% spadkiem, a brytyjski FTSE stracił prawie 0,7%. Dane o PKB ze strefy euro za III kwartał wskazały dziś na wzrost o 0,2% zgodnie z prognozą i powyżej 0,1% poprzednio. Rok do roku wzrosło o1,4% wobec 1,3% oczekiwań i 1,5% poprzednio. Zatrudnienie wzrosło o 0,1% kwartalnie w strefie euro i o 0,2% w UE. W ujęciu rocznym zatrudnienie w strefie euro zwiększyło się o 0,5%, a w UE o 0,6%.
- Dane CPI z Francji za październik wskazały 0,1% wzrost m/m, zgodny z prognozą (po 1% m/m spadku poprzednio). Rok do roku dynamika wyniosłą 0,9%, poniżej 1% szacunków i 1,2% r/r poprzednio. Dane z Hiszpanii wskazały 0,7% wzrost m/m, zgodny z prognozą (poprzednio -0,3% m/m). Roczna dynamika wzrosła o 3,1% r/r, zgodnie z oczekiwaniami i więcej, niż 3% r/r poprzednio.
- WIG20 spadł dziś o 0,86%, zamykając sesję w okolicach 2990 punktów. Odczyt inflacji CPI w Polsce za październik wskazał na 2,8% r/r i był zgodny z prognozą. We wrześniu było to 2,9% r/r. Miesięcznie inflacja wzrosła nieznacznie, bo o 0,1%, zgodnie z prognozą. We wrześniu wzrost wyniósł 0%.
- Szwajcaria zgodziła się zainwestować 200 mld USD w Stanach Zjednoczonych po zawarciu umowy handlowej, w ramach której ustalono jednolitą stawę celną na poziomie 15%. Zgodnie z deklaracją intencji, równolegle z obniżką amerykańskich ceł, Szwajcaria zmniejszy także cła importowe na wybrane produkty pochodzące z USA
