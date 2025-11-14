Podsumowanie sezonu wyników w USA 🗽Co pokazują dane FactSet?

Mimo trwającej korekty na Wall Street, dane z FactSet Research wskazują na wciąż bardzo mocny sezon wyników wśród amerykańskich spółek publicznych. Poniżej najważniejsze dane aktualne na 7 listopada (po publikacji wyników Big Tech, z wyłączeniem Nvidii, która poda wyniki 19 listopada).
Mocny sezon wyników za Q3
Przy 91% spółek z S&P 500, które opublikowały raporty, 82% pobiło prognozy zysków, a 77% przekroczyło oczekiwania dotyczące przychodów — co potwierdza szeroko zakrojoną siłę fundamentów.
Wzrost zysków przyspiesza
Zyski indeksu S&P 500 mają wzrosnąć o 13,1% r/r w trzecim kwartale. Jeśli dane się potwierdzą, będzie to czwarty z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu zysków, co wskazuje na trwałą poprawę kondycji amerykańskich firm.
Rewizje w górę w wielu sektorach
Na koniec września oczekiwano wzrostu zysków na poziomie zaledwie 7,9%. Od tego czasu firmy raportują znacznie lepiej od prognoz, co podniosło łączną stopę wzrostu. Aż 10 sektorów wykazuje obecnie wyższe zyski dzięki pozytywnym niespodziankom w EPS.
Mimo to mieszane wytyczne na przyszłość
W odniesieniu do Q4, 42 spółki obniżyły prognozy EPS, a 31 spółek je podniosło. Sugeruje to bardziej ostrożne, ale nie negatywne spojrzenie na najbliższy, świąteczny kwartał.
Wyceny powyżej historycznych średnich:
S&P 500 notowany jest ze wskaźnikiem ceny do oczekiwanych 12-miesięcznych zysków (forward P/E) na poziomie 22,7, ok. 12% powyżej średniej 5-letniej (20,0) oraz 10-letniej (18,6), co wskazuje na wyceny powyżej typowych historycznych poziomów. Jednak dynamika wzrostowa pozostaje silna, a rentowność firm poprawia się.
Źródło: FactSet
82% spółek pobiło prognozy EPS, 77% przebiło prognozy przychodów
Sezon wyników za Q3 prezentuje się solidnie i wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. Więcej firm niż zwykle raportuje pozytywne niespodzianki, a indeks znajduje się obecnie powyżej poziomów z poprzedniego tygodnia i ponad szacunkami z końca kwartału.
Przy 91% spółek z raportami, 82% pobiło prognozy EPS — znacznie powyżej średnich:
-
5-letniej (78%)
-
10-letniej (75%)
Jeśli ten odsetek się utrzyma, będzie to najlepszy wynik od Q3 2021.
Średnia skala zaskoczenia wynikami również jest zdrowa — zyski są o 7% wyższe od konsensusu, zgodnie ze średnią z ostatnich 10 lat.
Wzrost zysków r/r wynosi obecnie 13,1%, co oznacza czwarty kwartał z rzędu z dwucyfrowym wzrostem. Dynamika przyspieszyła z 7,9% na koniec Q3 i 10,7% zanotowanych tydzień temu.
Największy wkład w ostatnie podbicie wyników miały spółki z sektorów: przemysłowego, finansowego i ochrony zdrowia.
Od końca września głównymi motorami wzrostu były sektory: finansowy, technologiczny i dóbr konsumpcyjnych trwałych, z częściową kontrą ze strony Communication Services, które raportowały słabsze wyniki.
Przychody również zaskakują na plus — firmy przekraczają prognozy znacznie częściej niż zwykle, a wiele prezentuje solidny wzrost r/r.
Trwałość pozytywnego trendu wyników?
Jeśli wzrost zysków wyniesie finalnie 13,1%, będzie to:
-
4. z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu zysków
-
9. z rzędu kwartał dodatniego wzrostu EPS
Osiem z jedenastu sektorów zanotowało wzrost zysków r/r — szczególnie: technology, financials, utilities, materials i industrials.
Trzy sektory są na minusie, z czego najsłabiej wypada communication services.
Po stronie przychodów 77% spółek pokonało oczekiwania — to wyraźnie powyżej średnich:
-
5-letniej (70%)
-
10-letniej (66%)
Łączne przychody są o 2,1% wyższe od prognoz, zgodnie z normą 5-letnią, ale powyżej średniej 10-letniej (1,4%).
W ostatnim tygodniu największy wkład w poprawę dynamiki przychodów wniosły: financials oraz consumer staples.
Od końca Q3 najsilniej kontrybuowały: health care, financials, consumer discretionary.
Wzrost przychodów przyspiesza
Blended revenue growth rate dla S&P 500 wynosi obecnie 8,3%, wobec 7,9% tydzień temu i 6,3% na koniec Q3. Jeśli 8,3% się potwierdzi, będzie to najmocniejszy wzrost przychodów od Q3 2022 oraz 20. z rzędu kwartał wzrostu r/r. Wszystkie 11 sektorów raportują wzrost przychodów, z najlepszymi wynikami w: technology, health care, communication services.
Prognozy na kolejne kwartały:
-
Q4 2025: +7,5% EPS
-
Q1 2026: +11,8% EPS
-
Q2 2026: +12,7% EPS
-
CY 2025: +11,6% EPS
S&P 500 handluje przy forward P/E 22,7, czyli powyżej średnich 5- i 10-letnich, ale lekko poniżej poziomu z końca Q3 (22,8).
Silny trend zaskoczeń EPS
Do tej pory 91% spółek z indeksu opublikowało wyniki:
-
82% pobiło prognozy
-
3% spełniło oczekiwania
-
15% raportuje wyniki poniżej szacunków
Odsetek 82% jest wyższy niż średnie:
-
1-roczna (77%)
-
5-letnia (78%)
-
10-letnia (75%)
Jeśli się utrzyma, będzie to najlepszy wynik od Q3 2021.
Liderami pozytywnych zaskoczeń EPS są:
-
Health Care – 93%
-
Consumer Staples – 93%
-
Information Technology – 92%
-
Financials – 89%
Najsłabiej wypada Communication Services – 62%.
Średnio spółki raportują zyski o 7% powyżej konsensusu — zgodnie ze średnią 10-letnią. Największe pozytywne niespodzianki pokazuje sektor przemysłowy, gdzie EPS jest średnio 15,6% powyżej oczekiwań. Wyróżniają się zwłaszcza:
-
Southwest Airlines (0,11 USD vs –0,04)
-
Uber Technologies (3,11 USD vs 0,69)
-
UPS (1,74 USD vs 1,29)
US500 (Wykres D1)
Źródło: xStation5
