3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (14.11.2025)

Wznowienie prac rządu oznacza powrót do publikacji danych makroekonomicznych. Według przedstawicieli administracji Trumpa część zaległych raportów możemy ujrzeć w nadchodzącym tygodniu. Jednocześnie uruchomienie rządu nie zmniejszyło niepewności na rynku, która negatywnie wpływa na Bitcoina oraz wspiera notowania złota. Z tego względu warto będzie obserwować notowania US100, GOLD oraz BITCOIN.
US100
Od przyszłej środy 12 listopada amerykański rząd oficjalnie zakończył najdłuższy w historii shutdown. Według Kevina Hassetta, dyrektora Narodowej Rady Ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, urząd statystyczny BLS jednak opublikuje zaległe, choć w ograniczonym zakresie, dane z rynku pracy. Raport za wrzesień został już przygotowany i potencjalnie może zostać opublikowany w bieżącym tygodniu. Publikacja zaległych danych zbiega się jednocześnie z pierwszą od kwietnia głębszą korektą na indeksach oraz spółkach technologicznych. Jednym z powodów korekty jest spadek oczekiwań na obniżkę stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu Fed. Zaległe raporty z rynku pracy mogą zmienić tę perspektywę, dlatego w przyszłym tygodniu warto będzie obserwować indeks US100.
GOLD
Notowania złota powróciły powyżej 4000 USD i po cichu zbliżają się ponownie do historycznego szczytu w okolicach 4360 USD za uncję. Niepewność na rynkach globalnych nadal pozostaje wysoka, a popyt nie ustępuje. Co ciekawe, entuzjazm wśród inwestorów detalicznych również się ostudził, co możemy choćby zauważyć po liczbie wyszukiwań w wyszukiwarce Google.
Bitcoin
Kryptowaluty przechodzą krótkoterminowy kryzys napędzany wyprzedażą na amerykańskim rynku akcji oraz redukcją ekspozycji długoterminowych inwestorów. W ciągu ostatniego miesiąca inwestorzy długoterminowi (powyżej pół roku) sprzedali łącznie ponad 850 tysięcy Bitcoinów. Cena BTC spadła do najniższego poziomu od początku maja 2025 roku, a na rynku panuje ekstremalny strach porównywalny z poprzednimi bessami. Z drugiej strony na horyzoncie nadal znajduje się sporo potencjalnie pozytywnych wydarzeń. Wznowienie prac rządu oznacza także kontynuację prac nad legislacją regulującą rynek. Zmienność w nadchodzących dniach z pewnością nie spadnie.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.