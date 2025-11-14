3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (14.11.2025)

Wznowienie prac rządu oznacza powrót do publikacji danych makroekonomicznych. Według przedstawicieli administracji Trumpa część zaległych raportów możemy ujrzeć w nadchodzącym tygodniu. Jednocześnie uruchomienie rządu nie zmniejszyło niepewności na rynku, która negatywnie wpływa na Bitcoina oraz wspiera notowania złota. Z tego względu warto będzie obserwować notowania US100, GOLD oraz BITCOIN.

US100

Od przyszłej środy 12 listopada amerykański rząd oficjalnie zakończył najdłuższy w historii shutdown. Według Kevina Hassetta, dyrektora Narodowej Rady Ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, urząd statystyczny BLS jednak opublikuje zaległe, choć w ograniczonym zakresie, dane z rynku pracy. Raport za wrzesień został już przygotowany i potencjalnie może zostać opublikowany w bieżącym tygodniu. Publikacja zaległych danych zbiega się jednocześnie z pierwszą od kwietnia głębszą korektą na indeksach oraz spółkach technologicznych. Jednym z powodów korekty jest spadek oczekiwań na obniżkę stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu Fed. Zaległe raporty z rynku pracy mogą zmienić tę perspektywę, dlatego w przyszłym tygodniu warto będzie obserwować indeks US100.

GOLD

Notowania złota powróciły powyżej 4000 USD i po cichu zbliżają się ponownie do historycznego szczytu w okolicach 4360 USD za uncję. Niepewność na rynkach globalnych nadal pozostaje wysoka, a popyt nie ustępuje. Co ciekawe, entuzjazm wśród inwestorów detalicznych również się ostudził, co możemy choćby zauważyć po liczbie wyszukiwań w wyszukiwarce Google.

Bitcoin

Kryptowaluty przechodzą krótkoterminowy kryzys napędzany wyprzedażą na amerykańskim rynku akcji oraz redukcją ekspozycji długoterminowych inwestorów. W ciągu ostatniego miesiąca inwestorzy długoterminowi (powyżej pół roku) sprzedali łącznie ponad 850 tysięcy Bitcoinów. Cena BTC spadła do najniższego poziomu od początku maja 2025 roku, a na rynku panuje ekstremalny strach porównywalny z poprzednimi bessami. Z drugiej strony na horyzoncie nadal znajduje się sporo potencjalnie pozytywnych wydarzeń. Wznowienie prac rządu oznacza także kontynuację prac nad legislacją regulującą rynek. Zmienność w nadchodzących dniach z pewnością nie spadnie.