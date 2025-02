3 rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (07.02.2025)

Taryfy handlowe zawładnęły nastrojami inwestorów na rynkach finansowych w mijającym tygodniu. Pomimo tego, że poznaliśmy wiele ważnych publikacji makroekonomicznych oraz wyników finansowych kluczowych spółek, to jednak niepewności dotyczące przyszłości międzynarodowego handlu dyktowały zmiany na różnych instrumentach. Temat taryf handlowych oraz przyszłej polityki prezydenta USA pozostanie kluczowym aspektem dla rynków, ale w nadchodzącym tygodniu warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak publikacja inflacji w USA, zeznanie Powella przed Kongresem oraz wyniki takich spółek jak McDonald’s, Coca-Cola czy Cisco. Wobec tego warto zwrócić uwagę na takie rynki jak USDJPY, US500 oraz GOLD.

USDJPY

Ryzyko taryf handlowych doprowadziło do początkowego umocnienia dolara, ale później najważniejsza waluta na świecie traciła na wartości w momencie odłożenia części taryf w czasie. Warto zwrócić uwagę, że dolar tracił bardzo mocno w stosunku do jena, gdyż w Japonii rośnie presja na dalsze podwyżki stóp procentowych. Niemniej w nadchodzącym tygodniu poznamy wiele ważnych odczytów makroekonomicznych z USA. Będzie to inflacja CPI w środę i sprzedaż detaliczna w piątek. Te dane będą kluczowe z perspektywy Fed, który na ten moment odkłada dalsze obniżki stóp procentowych na bok.

US500

Amerykańskie indeksy w pełni odrobiły straty związane z początkowymi obawami o taryfy handlowe. Amerykańska gospodarka miała najwięcej do stracenia w przypadku wojny handlowej na kontynencie amerykańskim. Utrzymanie taryf celnych z Chinami powoduje jednak problemy z perspektywy przyszłości amerykańskich zysków. Warto zwrócić uwagę co o taryfach w swoich komentarzach do wyników powiedzą takie spółki jak McDonald’s, Coca-Cola czy Cisco, które są obecne nie tylko w Chinach, ale również globalnie.

GOLD

Złoto sięga nowych historycznych szczytów z dnia na dzień, za sprawą obawy o przyszłość. Ryzyko geopolityczne wywołuje wzrost cen złota już od kilkunastu miesięcy. Niemniej polityka monetarna również odgrywa ważny czynnik w dalszych notowaniach cen kruszcu. W najbliższy wtorek pierwszy dzień przesłuchań Powella przed amerykańskim Kongresem. Co ważniejsze, będzie on przesłuchiwany przez nowe władze, dlatego może to być ważne wydarzenie z perspektywy oczekiwań dla stóp procentowych. Wykluczenie obniżek mogłoby zadziałać negatywnie na złoto, które nie zaliczyło większe korekty od grudnia poprzedniego roku. Niemniej zapewnienie, że obniżki nadejdą, może doprowadzić do kontynuacji drogi do poziomu 3000 USD za uncję.