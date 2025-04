3M prezentuje solidne wyniki w okresie niepewności

3M rozpoczyna prezentacje pierwszego raportu kwartalnego z 2025 od mocnego akcentu, prezentując wyniki, które przewyższyły oczekiwania rynku. Skorygowany zysk na akcję z działalności kontynuowanej wyniósł 1,88 USD, podczas gdy konsensus analityków zakładał 1,77 USD. Oznacza to wzrost o 10% rok do roku. Przychody netto osiągnęły 5,8 mld, co również było lepszym wynikiem niż prognozy rynkowe, ale gorszym niż rok wcześniej.

Wyniki segmentów biznesowych były zróżnicowane: segment Safety & Industrial odnotował wzrost organicznej sprzedaży o 2,5%, Consumer o 0,3%, natomiast segment Transportation & Electronics odnotował spadek o 4%. Marża operacyjna skorygowana wzrosła do 23,5%, co oznacza poprawę o 2,2 punktu procentowego rok do roku.

Spółka podtrzymała całoroczną prognozę skorygowanego zysku na akcję w przedziale 7,60–7,90 USD, przy konsensusie rynkowym na poziomie 7,74 USD. Jednocześnie 3M ostrzegło, że potencjalny wpływ ceł może obniżyć tegoroczny zysk o 0,20–0,40 USD na akcję, co wprowadza dodatkową niepewność związaną z otoczeniem makroekonomicznym i polityką handlową. Spółka zakłada wzrost organicznej sprzedaży w 2025 roku w przedziale 2–3%.

W zakresie przepływów pieniężnych 3M wygenerowało w pierwszym kwartale 0,5 mld USD wolnych środków pieniężnych oraz wypłaciło akcjonariuszom 1,7 mld USD w formie dywidend i skupu akcji.

Rynek reaguje pozytywnie na wyniki spółki 3M, co spotyka się z niemal 2% wzrostem notowań przed sesją giełdową. Choć nie jest to oczywiście spółka wzrostowa, to jednak solidne wyniki w okresie niepewności, wraz z solidnymi przewidywaniami są wystarczające, aby przekonać inwestorów do spółki.

Akcje spółki powinny odbić od ważnego technicznego wsparcia podczas dzisiejszej sesji, choć od szczytu w lutym akcje spółki zaliczyły ok. 20% korektę. Źródło: xStation5