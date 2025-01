Administracja Trumpa podtrzymuje ograniczenia produkcyjne na Boeinga ✈️

Sean Duffy, wybrany przez Trumpa na stanowisko Sekretarza ds. Transportu w USA potwierdził, że na razie administracja Trumpa nie zmieni nałożonych na Boeinga ograniczeń produkcyjnych związanych z czołowym modelem samolotów spółki, jakim są Boeingi 737 MAX.

Po awarii mocowania drzwi w styczniu zeszłego roku, gdy w piloci byli zmuszeni lądować awaryjnie, FAA nałożyło na Boeinga szereg ograniczeń związanych z wątpliwościami co do przestrzegania wymagań jakościowych w procesie produkcyjnym spółki. Tym samym spółka mierzyła się z serią niefortunnych zdarzeń spychających notowania coraz niżej. Jednym z postanowień FAA było ograniczenie liczby produkowanych przez spółkę samolotów z serii Boeing MAX 737 do 28 miesięcznie. Wraz ze zmianą administracji ograniczenie dalej pozostaje utrzymane, a warunkiem zniesienia go jest pewność ze strony nowego sekretarza odnośnie zachowania przez Boeinga jakości nawet w obliczu zwiększenia produkcji. Na razie więc spółka będzie musiała dalej mierzyć się z ograniczeniem, które wpłynęło mocno na liczbę dostarczanych przez spółkę samolotów na przestrzeni ostatniego roku. Z wyjątkiem sierpnia każdy miesiąc 2024 r. cechował się ujemną dynamiką w ujęciu r/r. W całym 2024 r. liczba dostarczonych samolotów modelu 737 Max spadła do 260 (-33% r/r).