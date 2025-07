Podsumowanie dnia: Temat ceł nakłada presję na rynki

Na fali obaw o przyszłość rozmów w sprawie ceł widzimy przeceny na rynku kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy. US500, US100 oraz US30 tracą ok. 0,6%.

Na fali obaw o przyszłość rozmów w sprawie ceł widzimy przeceny na rynku kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy. US500, US100 oraz US30 tracą ok. 0,6%.

Na fali obaw o przyszłość rozmów w sprawie ceł widzimy przeceny na rynku kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy. US500, US100 oraz US30 tracą ok. 0,6%.

Na fali obaw o przyszłość rozmów w sprawie ceł widzimy przeceny na rynku kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy. US500, US100 oraz US30 tracą ok. 0,6%.

Na fali obaw o przyszłość rozmów w sprawie ceł widzimy przeceny na rynku kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy. US500, US100 oraz US30 tracą ok. 0,6%.

Na fali obaw o przyszłość rozmów w sprawie ceł widzimy przeceny na rynku kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy. US500, US100 oraz US30 tracą ok. 0,6%.

Na europejskich rynkach również widać było korekcyjne nastroje. Najsłabiej poradził sobie francuski CAC40 i włoski IT40, które straciły prawie 0,8%. Niemiecki DAX spadł o 0,6%, a szwajcarski SMI oraz brytyjski FTSE 100 pozostały na podobnych poziomach, co wczorajsza cena zamknięcia.

Na europejskich rynkach również widać było korekcyjne nastroje. Najsłabiej poradził sobie francuski CAC40 i włoski IT40, które straciły prawie 0,8%. Niemiecki DAX spadł o 0,6%, a szwajcarski SMI oraz brytyjski FTSE 100 pozostały na podobnych poziomach, co wczorajsza cena zamknięcia.

Na europejskich rynkach również widać było korekcyjne nastroje. Najsłabiej poradził sobie francuski CAC40 i włoski IT40, które straciły prawie 0,8%. Niemiecki DAX spadł o 0,6%, a szwajcarski SMI oraz brytyjski FTSE 100 pozostały na podobnych poziomach, co wczorajsza cena zamknięcia.

Na europejskich rynkach również widać było korekcyjne nastroje. Najsłabiej poradził sobie francuski CAC40 i włoski IT40, które straciły prawie 0,8%. Niemiecki DAX spadł o 0,6%, a szwajcarski SMI oraz brytyjski FTSE 100 pozostały na podobnych poziomach, co wczorajsza cena zamknięcia.

Na europejskich rynkach również widać było korekcyjne nastroje. Najsłabiej poradził sobie francuski CAC40 i włoski IT40, które straciły prawie 0,8%. Niemiecki DAX spadł o 0,6%, a szwajcarski SMI oraz brytyjski FTSE 100 pozostały na podobnych poziomach, co wczorajsza cena zamknięcia.

Na europejskich rynkach również widać było korekcyjne nastroje. Najsłabiej poradził sobie francuski CAC40 i włoski IT40, które straciły prawie 0,8%. Niemiecki DAX spadł o 0,6%, a szwajcarski SMI oraz brytyjski FTSE 100 pozostały na podobnych poziomach, co wczorajsza cena zamknięcia.

Negocjatorzy Unii Europejskiej dążą do przedłużenia zawieszenia amerykańskich taryf, jeśli nie uda się osiągnąć szerszego porozumienia handlowego z USA przed kluczowym terminem 9 lipca - podała agencja Bloomberg. Rozmowy nie przyniosły dotąd przełomu i mają być kontynuowane do końca tygodnia.

Negocjatorzy Unii Europejskiej dążą do przedłużenia zawieszenia amerykańskich taryf, jeśli nie uda się osiągnąć szerszego porozumienia handlowego z USA przed kluczowym terminem 9 lipca - podała agencja Bloomberg. Rozmowy nie przyniosły dotąd przełomu i mają być kontynuowane do końca tygodnia.

Negocjatorzy Unii Europejskiej dążą do przedłużenia zawieszenia amerykańskich taryf, jeśli nie uda się osiągnąć szerszego porozumienia handlowego z USA przed kluczowym terminem 9 lipca - podała agencja Bloomberg. Rozmowy nie przyniosły dotąd przełomu i mają być kontynuowane do końca tygodnia.

Negocjatorzy Unii Europejskiej dążą do przedłużenia zawieszenia amerykańskich taryf, jeśli nie uda się osiągnąć szerszego porozumienia handlowego z USA przed kluczowym terminem 9 lipca - podała agencja Bloomberg. Rozmowy nie przyniosły dotąd przełomu i mają być kontynuowane do końca tygodnia.

Negocjatorzy Unii Europejskiej dążą do przedłużenia zawieszenia amerykańskich taryf, jeśli nie uda się osiągnąć szerszego porozumienia handlowego z USA przed kluczowym terminem 9 lipca - podała agencja Bloomberg. Rozmowy nie przyniosły dotąd przełomu i mają być kontynuowane do końca tygodnia.

Negocjatorzy Unii Europejskiej dążą do przedłużenia zawieszenia amerykańskich taryf, jeśli nie uda się osiągnąć szerszego porozumienia handlowego z USA przed kluczowym terminem 9 lipca - podała agencja Bloomberg. Rozmowy nie przyniosły dotąd przełomu i mają być kontynuowane do końca tygodnia.

Indie zawiadomiły, że umowa handlowa USA ma być zawarta do 9 lipca, tylko jeśli interesy kraju zostaną spełnione. W przeciwnym razie Indie nałożą dodatkowe cła na USA.

Indie zawiadomiły, że umowa handlowa USA ma być zawarta do 9 lipca, tylko jeśli interesy kraju zostaną spełnione. W przeciwnym razie Indie nałożą dodatkowe cła na USA.

Indie zawiadomiły, że umowa handlowa USA ma być zawarta do 9 lipca, tylko jeśli interesy kraju zostaną spełnione. W przeciwnym razie Indie nałożą dodatkowe cła na USA.

Indie zawiadomiły, że umowa handlowa USA ma być zawarta do 9 lipca, tylko jeśli interesy kraju zostaną spełnione. W przeciwnym razie Indie nałożą dodatkowe cła na USA.

Indie zawiadomiły, że umowa handlowa USA ma być zawarta do 9 lipca, tylko jeśli interesy kraju zostaną spełnione. W przeciwnym razie Indie nałożą dodatkowe cła na USA.

Indie zawiadomiły, że umowa handlowa USA ma być zawarta do 9 lipca, tylko jeśli interesy kraju zostaną spełnione. W przeciwnym razie Indie nałożą dodatkowe cła na USA.