Agencje ratingowe dają Polsce czas, ale nie zdejmują ostrzeżenia z deficytu

Utrzymanie przez agencje ratingowe dotychczasowej oceny kredytowej Polski należy uznać za informację pozytywną, choć jednocześnie trudno mówić o zaskoczeniu. Rynek w dużej mierze oczekiwał takiego scenariusza, ponieważ przegląd ratingowy odbywał się w warunkach braku gwałtownych wstrząsów gospodarczych, finansowych czy politycznych. Stabilizacja oceny jest więc raczej kontynuacją dotychczasowej narracji niż jej zmianą, a Polska nadal pozostaje postrzegana jako gospodarka relatywnie odporna w ramach regionu.

Jednocześnie w komunikatach agencji ratingowych wyraźnie widoczne są sygnały dotyczące czynników ryzyka w średnim okresie. Najważniejsze z nich koncentrują się wokół struktury finansów publicznych, w szczególności rosnących wydatków państwa oraz narastającego deficytu budżetowego. Na obecnym etapie nie jest to jeszcze poziom, który zagrażałby stabilności makroekonomicznej, jednak kontynuacja tej ścieżki w kolejnych latach może stopniowo ograniczać przestrzeń fiskalną państwa. Co istotne, nie jest to diagnoza nowa, lecz raczej potwierdzenie trendu obserwowanego od dłuższego czasu.

Kluczową kwestią pozostaje to, gdzie w praktyce możliwe byłoby znalezienie oszczędności. Przestrzeń w tym zakresie wydaje się ograniczona i coraz bardziej wąska. Wydatki socjalne w okresie wyborczym mają silny wymiar polityczny, co sprawia, że ich redukcja jest scenariuszem mało realnym. Każda próba ich ograniczenia mogłaby generować istotne koszty społeczne i polityczne, co w praktyce czyni ten obszar trudnym do korekt.

Z kolei wydatki obronne, które w ostatnich latach dynamicznie rosną, znajdują się w zupełnie innej kategorii. W obecnym otoczeniu geopolitycznym mają one charakter strategiczny i są w dużej mierze determinowane czynnikami zewnętrznymi. Polska funkcjonuje w warunkach podwyższonego ryzyka bezpieczeństwa, a zobowiązania sojusznicze w ramach NATO dodatkowo ograniczają możliwość ich redukcji. W praktyce oznacza to, że ten komponent wydatków jest mało elastyczny i będzie pozostawał wysoki niezależnie od cyklu gospodarczego.

Na sytuację fiskalną nakładają się również czynniki zewnętrzne, takie jak napięcia na Bliskim Wschodzie oraz ich wpływ na ceny ropy i gazu. Choć są to zazwyczaj szoki o charakterze przejściowym, mogą one pogarszać warunki makroekonomiczne poprzez presję inflacyjną oraz wzrost kosztów funkcjonowania gospodarki. W efekcie ograniczają one również przestrzeń dla polityki fiskalnej, zwiększając jednocześnie niepewność prognoz.

Dodatkowym elementem jest cykl polityczny, w tym zbliżające się wybory w 2027 roku, który naturalnie zmniejsza skłonność do podejmowania decyzji niepopularnych społecznie. W takich warunkach zarówno podwyżki podatków, jak i redukcje transferów socjalnych są politycznie trudne do przeprowadzenia. W efekcie polityka fiskalna pozostaje w dużej mierze zdeterminowana przez bieżące uwarunkowania polityczne, a nie wyłącznie przez rachunek ekonomiczny.

W tym kontekście coraz częściej pojawia się scenariusz, w którym rosnący deficyt może prowadzić do zmiany perspektywy ratingowej na mniej korzystną, choć nie oznacza to automatycznej zmiany samego ratingu. Należy podkreślić, że agencje ratingowe działają w sposób sekwencyjny i analizują trendy w dłuższym horyzoncie czasowym. Pojedyncze odchylenia nie są wystarczające do zmiany oceny, jeśli nie towarzyszy im trwała zmiana struktury fiskalnej.

Jednocześnie fundamenty makroekonomiczne Polski pozostają relatywnie stabilne. Pomimo rewizji części prognoz wzrostu gospodarczego w dół, wynikających między innymi z wyższych cen energii oraz globalnej niepewności, gospodarka nadal utrzymuje solidne tempo rozwoju na tle regionu. Istotnym czynnikiem wspierającym pozostaje również wysoki poziom oszczędności gospodarstw domowych, który zwiększa odporność systemu finansowego i ogranicza presję na finansowanie zewnętrzne.

W średnim okresie pewnym elementem stabilizującym może być także wykorzystanie instrumentów unijnych, w tym programu SAFE, który pozwala częściowo finansować wydatki obronne w sposób mniej obciążający krajowy budżet. Nie rozwiązuje on problemu strukturalnego deficytu, ale może złagodzić jego dynamikę w najbliższych latach i zwiększyć elastyczność fiskalną państwa.

Obecna sytuacja wskazuje więc na względną stabilność ocenę kredytową, przy jednoczesnym narastaniu wyzwań po stronie finansów publicznych. Przestrzeń do łatwych oszczędności jest ograniczona, a struktura wydatków w dużej mierze usztywniona przez czynniki polityczne, społeczne oraz bezpieczeństwa. W takich warunkach kluczowe znaczenie będzie miała nie tyle gwałtowna korekta polityki fiskalnej, ile raczej jej stopniowe dostosowanie w kierunku ograniczania tempa wzrostu deficytu i stabilizacji ścieżki zadłużenia w dłuższym horyzoncie.

Źródło: xStation5

