Przegląd rynkowy: WIG otwiera dzień na zielono - przewodzą bankowość i energetyka

Poniedziałkowy poranek przyniósł wyższe ceny ropy naftowej oraz gazu ziemnego, co łączymy przede wszystkim z brakiem postępów w zakresie negocjacji na linii USA-Iran. Spada implikowane przez portal Polymarket prawdopodobieństwo osiągnięcia trwałego porozumienia między krajami – portal przypisuje obecnie ok. 40% szans temu, że wydarzy się to przed końcem czerwca.

Za baryłkę ropy naftowej Brent zapłacimy obecnie nieco mniej niż 104 dolary, za MWh gazu z holenderskiej giełdy TTF zaś w okolicach 45 dolarów.

Mimo to, za wyjątkiem francuskiego CAC40 (-1,2%), europejskie indeksy albo otwierają się bez klarownego trendu, jak paneuropejski STOXX 600 (-0,2%) czy niemiecki DAX (-0,4%), albo notują zyski – jak polski WIG. Na zielono świecą się wszystkie kluczowe dla polskiej giełdy wskaźniki – WIG20 (0,9%), mWIG40 (0,9%) oraz sWIG80 (0,3%).

Na polskiej giełdzie, podobnie jak i na innych europejskich rynkach, u szczytu zestawień znajdziemy spółki z sektora bankowego, energetycznego oraz surowcowego, które zyskują na oddalającej się perspektywie zakończenia wojny.

Wykres 1: Notowania europejskich spółek z sektora bankowego (11.05.2026)

Źródło: xStation, 11.05.2026 (14:05)

Skromne wzrosty odnotowujemy w kontekście wycen stóp procentowych – pełne dwie podwyżki przed końcem roku widzimy obecnie w kontraktach FRA. W polskim WIG20 pośród zwycięzców znajdujemy więc mBank (2,4%), Alior Bank (2,2%) czy PKO BP (1,9%).

Wykres 2: FRA 6X9 oraz WIBOR 3M (13.04 - 11.05)

Źródło: Bloomberg 11.05.2026

W sektorze energetycznym na wyróżnienie zasługują PGE (2,7%) oraz Orlen (2,6%). Zwłaszcza dla drugiej ze spółek istotną informacją będzie to czy program Ceny Paliw Niżej będzie kontynuowany. Obecnie założenia zakładają jego wygaśnięcie po 15 maja (piątek), wypowiedzi ministra Motyki sugerują jednak, że jego przedłużenie jest bardzo prawdopodobne. Finalną decyzję mamy poznać najpóźniej do środy.

Wykres 3: Notowania europejskich spółek z sektora energetycznego (11.05.2026)

Źródło: xStation, 11.05.2026 (14:07)

Wykres 4: Notowania europejskich spółek z sektora surowcowego (11.05.2026)

Źródło: xStation, 11.05.2026 (14:06)

Z perspektywy makroekonomicznej uwagę zwracają przede wszystkim odczyty inflacyjne z Chin. Zarówno inflacja CPI (konsumencka), jak i PPI (producencka) uplasowały się dalece powyżej oczekiwań. Obawy wzbudza szczególnie ta druga, która sięgnęła w kwietniu 45-miesięcznego maksimum (2,8%). Jest to spójne ze szczegółowymi danymi z ostatnich raportów PMI, które wykazywały wzrosty cen czynników produkcji jeszcze przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie.

W zarysowanym powyżej otoczeniu, dobrze radzi sobie juan – para USD/CNY przebiła w ostatnich dniach poziom 6,80, ostatni raz notowany przeszło trzy lata temu.

Inflacja w górę pokierowała się także w Norwegii. Miara bazowa wzrosła do 3,2%, co sugeruje konieczność dalszego zacieśniania polityki monetarnej. W ubiegłym tygodniu Norges Bank podwyższył stopę referencyjną do 4,25%. Rynki w pełni wyceniają kolejny ruch w górę jeszcze w tym roku, przypisując ok. 40% prawdopodobieństwo dwóm podwyżkom w rzeczonym okresie.

Michał Jóźwiak

Analityk Rynków Finansowych XTB

michal.jozwiak@xtb.com