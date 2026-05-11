Puls GPW: Rating oraz benzyna łagodzą ryzyka i wspierają sentyment na rynku

Początek nowego tygodnia na polskim rynku akcji przebiega w relatywnie sprzyjającym otoczeniu, a krajowe indeksy kontynuują wzrosty, utrzymując dobre nastroje po wcześniejszych sesjach. Widać, że inwestorzy pozostają w trybie umiarkowanego optymizmu, a napływające informacje z gospodarki krajowej oraz z otoczenia regulacyjnego nie zaburzają tego obrazu, a wręcz go wspierają.

Jednym z kluczowych elementów, który wpływa na stabilizację nastrojów, jest decyzja agencji S&P Global Ratings o utrzymaniu ratingu Polski na poziomie „A-” z perspektywą stabilną. Taka decyzja oznacza, że agencja nie widzi w najbliższym czasie istotnego ryzyka pogorszenia wiarygodności kredytowej państwa, mimo rosnących potrzeb pożyczkowych i wyzwań fiskalnych. Dla rynku jest to istotny sygnał, ponieważ stabilna perspektywa ogranicza presję na wyceny aktywów krajowych, w tym obligacji skarbowych oraz pośrednio złotego. W praktyce taki komunikat działa jak kotwica dla oczekiwań inwestorów, zmniejszając obawy o nagłe pogorszenie oceny Polski na rynkach międzynarodowych.

Drugim ważnym obszarem są działania w polityce energetycznej. Minister energii zapowiada chęć utrzymania programu stabilizującego ceny paliw także po 15 maja. W kontekście inflacji jest to istotna informacja, ponieważ paliwa pozostają jednym z kluczowych komponentów koszyka inflacyjnego oraz kosztów transportu i logistyki. Ewentualne przedłużenie mechanizmów osłonowych mogłoby ograniczyć krótkoterminową presję cenową i poprawić przewidywalność dla przedsiębiorstw oraz konsumentów. Z perspektywy rynku oznacza to mniejsze ryzyko nagłych szoków inflacyjnych, które mogłyby wpłynąć na oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej.

W tle pojawia się również istotny wątek europejski związany z podpisaniem przez Polskę umowy z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Program ten przewiduje dostęp do preferencyjnych pożyczek przeznaczonych na inwestycje obronne, co w praktyce zwiększa możliwości finansowania modernizacji armii i szerzej sektora bezpieczeństwa. Dla rynku finansowego jest to ważne z dwóch powodów. Po pierwsze zwiększa elastyczność fiskalną państwa, ponieważ część wydatków może być finansowana na korzystnych warunkach z poziomu unijnego. Po drugie wzmacnia narrację o długoterminowym wsparciu dla sektora obronnego, który w ostatnich latach stał się jednym z istotnych motorów inwestycyjnych w Europie.

Sumarycznie obecna sytuacja rynkowa wynika z kombinacji kilku stabilizujących czynników. Z jednej strony mamy potwierdzenie ratingu, które ogranicza ryzyko percepcji kredytowej Polski. Z drugiej strony pojawiają się działania rządu w obszarze energii, które mogą łagodzić presję inflacyjną. Do tego dochodzi komponent europejski w postaci programu SAFE, który zwiększa przestrzeń inwestycyjną i wspiera średnioterminowe perspektywy wydatkowe.

W takim otoczeniu krajowy rynek akcji ma przestrzeń do kontynuacji pozytywnego trendu, szczególnie jeśli globalne nastroje pozostaną stabilne. Jednocześnie warto pamiętać, że kluczowym czynnikiem ryzyka nadal pozostaje inflacja oraz reakcja polityki pieniężnej, a także zmienność na rynkach globalnych, które w każdej chwili mogą wpłynąć na kierunek przepływów kapitału.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty terminowe na WIG20 (W20) notują solidne wzrosty. Stronie popytowej sprzyja utrzymanie przez agencję S&P Global Ratings oceny kredytowej Polski, co uspokaja nastroje rynkowe i ogranicza obawy o pogorszenie wiarygodności kredytowej kraju. Dodatkowo zapowiedzi przedłużenia działań osłonowych dotyczących cen paliw wspierają oczekiwania dotyczące stabilizacji inflacji, co również podtrzymuje pozytywny sentyment na rynku.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

W centrum uwagi inwestorów znalazły się również wyniki Eurocashu(EUR.PL), które potwierdziły utrzymującą się presję na działalność operacyjną grupy. Spółka zanotowała słabsze przychody oraz kolejną kwartalną stratę netto, a dodatkowo negatywnie wyglądał obszar przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Wyniki pokazują, że otoczenie w handlu detalicznym i hurtowym pozostaje wymagające, a presja kosztowa i konkurencja cenowa nadal ograniczają możliwości poprawy rentowności.

Rynek zwraca uwagę przede wszystkim na utrzymujące się straty oraz pogorszenie sytuacji gotówkowej. Mimo że strata operacyjna była niższa niż rok wcześniej, inwestorzy nadal czekają na wyraźniejsze efekty restrukturyzacji i poprawę marż. W reakcji na raport notowania spółki pozostają pod presją, ponieważ tempo odbudowy wyników wciąż rozczarowuje względem oczekiwań rynku.

Najważniejsze wyniki finansowe za I kwartał 2026:

Przychody ze sprzedaży: 6,66 mld zł wobec 6,87 mld zł rok wcześniej

Strata operacyjna: 11,7 mln zł wobec 28,9 mln zł straty rok wcześniej

Strata netto: 89,4 mln zł wobec 87,1 mln zł straty rok wcześniej

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: minus 249,5 mln zł wobec dodatnich 54,8 mln zł rok wcześniej

Kapitał własny spadł do 396,4 mln zł z 490,7 mln zł na koniec 2025 roku

Strata na akcję wyniosła 0,62 zł wobec 0,61 zł rok wcześniej

Creotech Quantum(CRQ.PL) rozpoczął ABB w ramach emisji akcji serii D i chce pozyskać około 75 mln zł, podnosząc wcześniejszy cel z 60 mln zł. Oferta obejmie do 350 tys. nowych akcji i zostanie skierowana do wybranych inwestorów z wyłączeniem prawa poboru.

Środki z emisji mają zostać przeznaczone głównie na rozwój technologii kwantowych oraz komercjalizację systemów QKD do bezpiecznej komunikacji.

Spółka Niewiadów(GNS.PL) poinformowała o rozwoju swoich projektów w sektorze zbrojeniowym, obejmujących przede wszystkim produkcję amunicji artyleryjskiej 155 mm oraz min przeciwpiechotnych. Zapowiedziała dalszą rozbudowę i modernizację swoich zdolności produkcyjnych w Polsce, zmierzając do uruchomienia przemysłowej skali wytwarzania zarówno pocisków 155 mm wykorzystywanych w systemach artyleryjskich NATO, jak i min. Spółka wskazała, że realizuje ten plan we współpracy z partnerami zagranicznymi oraz poprzez inwestycje we własne zaplecze technologiczne, co ma umożliwić zwiększenie skali produkcji i wejście na rynki europejskie oraz NATO