Akcje Alibaba pogłębiają spadki wobec raportu wywiadu USA 📌

Chiński gigant technologiczny Alibaba (BABA.US) został wskazany jako dostawca wsparcia technologicznego dla chińskich działań militarnych wymierzonych w Stany Zjednoczone — wynika z informacji wywiadowczych przytoczonych w notatce bezpieczeństwa narodowego Białego Domu. Dokument, udostępniony Financial Times, zawiera odtajnione materiały oznaczone wcześniej jako „ściśle tajne”, opisujące, w jaki sposób spółka dostarcza Armii Ludowo-Wyzwoleńczej technologie, które Waszyngton uznaje za zagrożenie dla bezpieczeństwa USA.

Pomimo solidnych wyników finansowych, mocnych przychodów i postępów w badaniach nad sztuczną inteligencją, wyprzedaż akcji Alibaby trwa dziś dalej. Rynek obawia się konsekwencji związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz możliwej eskalacji napięć w relacjach biznesowych między USA a Chinami. Alibaba nie odniosła się jeszcze do tych zarzutów. Akcje Alibaby spadły już o blisko 25% od historycznego rekordu z października, ale patrząc na poprzednie cykle panik i euforii widzimy, że spadki te nie są niczym wyjątkowym, a ich potencjalny zasięg może sięgać nawet EMA200 (czerwona linia) w okolicach 138 USD za walor. Warto mieć jednak na uwadze, że choć szeroki rynek o raporcie dowiedział się dopiero teraz, dane dotyczą działalności Alibaba są znane amerykańskim służbom od wielu lat. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.