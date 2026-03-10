Przegląd rynkowy: Euforia w Europie, depresja na spółkach energetycznych 🔍

Rynki: Silny optymizm w Europie wciąż się rozpędza, a kontrakt EU50 zyskuje aktualnie 0,2%. Największe wzrosty odnotowuje hiszpański IBX35 ( SPA35: +2,2% ) oraz polski WIG20 ( W20: +1,9% ). Kontrakt na niemiecki DAX (DE40) zyskuje ok. 0,35% . Lekko pod kreską są natomiast FRA40 oraz SUI20 (ok. -0,05%).

Wśród sektorów jedynym wyraźnym przegranym są spółki surowców energetycznych ( Shell : -1,1%; BP : -1,7%), które korygują na fali sugerujących deeskalację w Iranie komentarzy Trumpa oraz powrotu kontraktów na ropę Brent poniżej 100 USD (aktualnie: 93 USD).

TD Cowen obniżył rating Novo Nordisk do „Trzymaj” z powodu obaw o patenty na semaglutyd. Analitycy wskazali na słabe wyniki badań CagriSema i spadek liczby recept na Ozempic. Mimo to firma inwestuje w produkcję i nawiązuje partnerstwo z Hims & Hers. Akcje Novo tracą 1,2%.

Indeks dolara (USDIDX) handluje na płasko, a zmienność na FX jest obecna głównie na walutach postrzeganych jako ryzykowne (AUDUSD: +0,4%) oraz na walutach rynków wschodzących (USDBRL: -0,5%, USDMXN: -0,6%), które najbardziej zyskują na powrocie apetytu na ryzyko. Źródło: xStation5 Gospodarka i polityka: Donald Trump, podczas wywiadu dla Fox News wskazał na “możliwość rozmów z Iranem”.

Sekretarz Wojny USA Hegseth powtórzył słowa Trumpa, że USA uderzy silniej niż kiedykolwiek, jeśli Iran zablokuje przepływ ropy przez cieśninę Ormuz.

W odpowiedzi na ryzyko kryzysu energetycznego, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że UE przeznaczy 200 mln euro na inwestycje w technologie nuklearne. Środki mają zostać pozyskane z unijnego systemu handlu emisjami.

Seria komentarzy przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wskazuje na spokój i ostrożność Rady Gubernatorów przed podejmowanie przedwczesnych decyzji w reakcji na ryzyko długofalowego wzrostu cen energii. Mueller: “Prawdopodobieństwo podwyżki stóp wzrosło, ale nie powinniśmy się z niczym spieszyć.” Simkus: “Musimy pozostać spokojni i podjąć następną decyzję na podstawie informacji, które będą wtedy dostępne”.

Wskaźnik optymizmu NFIB (ankiety małych przedsiębiorstw) za luty spadł do 98,8 pkt. Mimo wzrostu bieżącej sprzedaży o 7 pkt, oczekiwania co do jej przyszłego wolumenu mocno zanurkowały. Rynek pracy pozostaje napięty: 33% firm nie może obsadzić wakatów, a trudności z rekrutacją zgłasza 54% właścicieli. Jednocześnie plany tworzenia nowych miejsc pracy spadły do najniższego poziomu od maja 2025 roku.

